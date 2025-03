Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαιρετίζει την πρόταση ντερ Λάιεν για τις αμυντικές δαπάνες στην ΕΕ – «Να επωφελούνται όλα τα κράτη μέλη»

Το σχέδιο «ReArm Europe» που παρουσίασε σήμερα (04.03.2025) η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, που προβλέπει την αύξηση των αμυντικών δαπανών για τα κράτη – μέλη της ΕΕ, χαιρέτισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ειδικότερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ανάρτηση που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέφερε ότι το σχέδιο ReArm Europe, που αφορά τις αμυντικές δαπάνες στην ΕΕ, «είναι ένα σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση της συλλογικής ευρωπαϊκής ασφάλειας».

Ακόμα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι: «Πρέπει τώρα να επεξεργαστούμε τις λεπτομέρειες για να διασφαλίσουμε ότι όλα τα κράτη μέλη επωφελούνται – ανεξάρτητα από τις τρέχουσες αμυντικές τους δαπάνες».

Σημειώνεται βάσει του προγράμματος «ReArm Europe» δίνεται η δυνατότητα «ενεργοποίησης σχεδόν 800 δισεκατομμυρίων ευρώ σε εξοπλιστικές δαπάνες για μία Ευρώπη ασφαλή και ισχυρή», όπως αποκάλυψε νωρίτερα σήμερα η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο πρώτος πυλώνας του σχεδίου προβλέπει την διάθεση στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ κονδυλίων 150 δισεκατομμυρίων ευρώ υπό μορφήν δανείων για την χρηματοδότηση της ενίσχυσης των αμυντικών ικανοτήτων της Ευρώπης.

