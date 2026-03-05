Πολιτική

Ο Μητσοτάκης ενημερώνει Νατσιό για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Το τετ α τετ με τον πρόεδρο της Νίκης εντάσσεται στο πλαίσιο της θεσμικής ενημέρωσης που έχουν ζητήσει οι πολιτικοί αρχηγοί
Δημήτρης Νατσιός
Ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός (Πηγή φωτογραφίας: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί αύριο, Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026, στις 12.30, στο γραφείο του στη Βουλή με τον πρόεδρο της «Νίκης», Δημήτρη Νατσιό. Η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο της πρόθεσης του Κυριάκου Μητσοτάκη να πραγματοποιεί κατ’ ιδίαν ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών για τις εξελίξεις στο Ιράν και ευρύτερα στη Μέση Ανατολή.

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη 3 Μαρτίου 2026, στις 12.00, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε δεχθεί στη Βουλή τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, προκειμένου να συζητήσουν τις ραγδαίες εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν. 

Μέχρι στιγμής, επίσημο αίτημα για κατ’ ιδίαν ενημέρωση έχουν καταθέσει μόνο ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Δημήτρης Νατσιός.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
177
82
69
63
60
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Ο Γεωργιάδης κατέθεσε μήνυση και αγωγή κατά του Λαζόπουλου: «Μου προκαλεί μεγάλη ηθική βλάβη αυτή η επίθεση»
Ο υπουργός Υγείας κάνει λόγο για «ύβρεις, συκοφαντίες και προτροπή σε βία», επισημαίνοντας ότι δεν του έμεινε «κανένα απολύτως άλλο περιθώριο» από το να προσφύγει στη Δικαιοσύνη
Λαζόπουλος και Γεωργιάδης
31
Συνάντηση Μητσοτάκη με τον πρώην πρωθυπουργό της Γαλλίας Γκαμπριέλ Ατάλ: Στο επίκεντρο οι ελληνογαλλικές σχέσεις και η Μέση Ανατολή
Ο πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον πρώην πρωθυπουργό της Γαλλίας και γγ του «Renaissance» του Εμανουέλ Μακρόν - Ανταλλαγή απόψεων για ευρωπαϊκά και περιφερειακά ζητήματα, με έμφαση στις εξελίξεις στο Ιράν
Μητσοτάκης και Ατάλ
Κωστής Χατζηδάκης: Δεν υπάρχει θέμα ενεργειακής ασφάλειας στη χώρα μας, βλάπτουν τα τρομολαγνικά σενάρια
Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης προαναγγέλλει αυστηρούς ελέγχους κατά της αισχροκέρδειας και περιγράφει τις προτεραιότητες σε εξωτερική πολιτική εν μέσω κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή
Κωστής Χατζηδάκης
Ο Βελόπουλος απέστειλε επιστολή διαμαρτυρίας στον Κακλαμάνη για τον Φλώρο: Με αποκάλεσε «απατεώνα, σαχλαμάρα και καράφλα»
Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ζητεί άμεση πειθαρχική αντιμετώπιση, κάνοντας λόγο για ύβρεις εντός Ολομέλειας. Από την πλευρά του, ο ανεξάρτητος βουλευτής παραθέτει διαφορετική εκδοχή του διαλόγου τους
Βελόπουλος και Φλώρος 29
Newsit logo
Newsit logo