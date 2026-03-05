Ο Μητσοτάκης ενημερώνει Νατσιό για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί αύριο, Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026, στις 12.30, στο γραφείο του στη Βουλή με τον πρόεδρο της «Νίκης», Δημήτρη Νατσιό. Η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο της πρόθεσης του Κυριάκου Μητσοτάκη να πραγματοποιεί κατ’ ιδίαν ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών για τις εξελίξεις στο Ιράν και ευρύτερα στη Μέση Ανατολή.

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη 3 Μαρτίου 2026, στις 12.00, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε δεχθεί στη Βουλή τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, προκειμένου να συζητήσουν τις ραγδαίες εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν.

Μέχρι στιγμής, επίσημο αίτημα για κατ’ ιδίαν ενημέρωση έχουν καταθέσει μόνο ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Δημήτρης Νατσιός.