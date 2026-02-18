Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ανακοίνωσε τη δημιουργία 8 νέων φυλακών σε Ασπρόπυργο, Θεσπρωτία, Γιάννενα, Αρκαδία και Δ. Μακεδονία

«Δυστυχώς έχουμε μεγάλο πρόβλημα στις φυλακές, έχουμε πολύ κόσμο πια, υπάρχει πολύς πληθυσμός λόγω της αυστηριοποίησης της νομοθεσίας» σημείωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και χαρακτήρισε όσα συνέβησαν το τελευταίο καιρό στις φυλακές, ανησυχητικά και επικίνδυνα.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ επεσήμανε πως πρόκειται για παλιές υποδομές: «Φανταστείτε η τελευταία καινούργια φυλακή είναι αυτήν τη στιγμή της Δράμας, η οποία είχε προετοιμαστεί πριν 10 χρόνια περίπου και λειτούργησε πριν 1 χρόνο».

Ο ίδιος αποκάλυψε πως πλέον το ζητούμενο είναι να τρέξει το πρόγραμμα κατασκευής νέων σωφρονιστικών καταστημάτων και συγκεκριμένα 8, εκ των οποίων η μια βρίσκεται σε διαγωνιστική διαδικασία και θα είναι στον Ασπρόπυργο. Επανέλαβε πως υπάρχει στα σκαριά σχέδιο μεταφοράς του Κορυδαλλού: «Ο Κορυδαλλός θα μεταφερθεί στον Ασπρόπυργο, γύρω στο 2030 υποθέτω θα είναι έτοιμες. Ετοιμάζουμε και άλλα καταστήματα στους Φιλιάτες Θεσπρωτίας, στα Γιάννενα, στη Μεγαλόπολη και επίσης στη Δυτική Μακεδονία. Αυτά όλα τρέχουν πολύ γρήγορα».

«Έχουμε εξασφαλίσει τους πόρους, ενώ σε λίγες μέρες αρχίζει η εφαρμογή της ηλεκτρονικής επιτήρησης (βραχιολάκι), που υποθέτω πολύ σύντομα μέσα από τις αποφάσεις των δικαστηρίων θα δοθεί η δυνατότητα πολλοί άνθρωποι με ήπιες ποινές να μην τις εκτίουν στις φυλακές, αλλά να βρίσκονται σπίτι τους ή όπου οριστεί με το βραχιολάκι» είπε.

Σε ερώτηση για το μήνυμα που του έστειλε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο υπουργός απάντησε: «Είμαι πολιτικός προϊστάμενος και όχι αρχηγός της ΕΛΑΣ. Καθορίζω το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται η Αστυνομία. Ο αρχηγός της Αστυνομίας διέταξε μια ΕΔΕ την οποία ανέλαβε μια ταξίαρχος. Αυτή είναι υπεύθυνη να ολοκληρώσει και να παραδώσει τα αποτελέσματα».