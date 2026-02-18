Συμβαίνει τώρα:
Πολιτική

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ανακοίνωσε τη δημιουργία 8 νέων φυλακών σε Ασπρόπυργο, Θεσπρωτία, Γιάννενα, Αρκαδία και Δ. Μακεδονία

«Ετοιμάζουμε και άλλα καταστήματα στους Φιλιάτες Θεσπρωτίας, στα Γιάννενα, στη Μεγαλόπολη και επίσης στη Δυτική Μακεδονία. Αυτά όλα τρέχουν πολύ γρήγορα»
Φυλακές
φωτογραφία αρχείου eurokinissi

«Δυστυχώς έχουμε μεγάλο πρόβλημα στις φυλακές, έχουμε πολύ κόσμο πια, υπάρχει πολύς πληθυσμός λόγω της αυστηριοποίησης της νομοθεσίας» σημείωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και χαρακτήρισε όσα συνέβησαν το τελευταίο καιρό στις φυλακές, ανησυχητικά και επικίνδυνα. 

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ επεσήμανε πως πρόκειται για παλιές υποδομές: «Φανταστείτε η τελευταία καινούργια φυλακή είναι αυτήν τη στιγμή της Δράμας, η οποία είχε προετοιμαστεί πριν 10 χρόνια περίπου και λειτούργησε πριν 1 χρόνο».

Ο ίδιος αποκάλυψε πως πλέον το ζητούμενο είναι να τρέξει το πρόγραμμα κατασκευής νέων σωφρονιστικών καταστημάτων και συγκεκριμένα 8, εκ των οποίων η μια βρίσκεται σε διαγωνιστική διαδικασία και θα είναι στον Ασπρόπυργο. Επανέλαβε πως υπάρχει στα σκαριά σχέδιο μεταφοράς του Κορυδαλλού: «Ο Κορυδαλλός θα μεταφερθεί στον Ασπρόπυργο, γύρω στο 2030 υποθέτω θα είναι έτοιμες. Ετοιμάζουμε και άλλα καταστήματα στους Φιλιάτες Θεσπρωτίας, στα Γιάννενα, στη Μεγαλόπολη και επίσης στη Δυτική Μακεδονία. Αυτά όλα τρέχουν πολύ γρήγορα».

 

«Έχουμε εξασφαλίσει τους πόρους, ενώ σε λίγες μέρες αρχίζει η εφαρμογή της ηλεκτρονικής επιτήρησης (βραχιολάκι), που υποθέτω πολύ σύντομα μέσα από τις αποφάσεις των δικαστηρίων θα δοθεί η δυνατότητα πολλοί άνθρωποι με ήπιες ποινές να μην τις εκτίουν στις φυλακές, αλλά να βρίσκονται σπίτι τους ή όπου οριστεί με το βραχιολάκι» είπε.

Σε ερώτηση για το μήνυμα που του έστειλε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο υπουργός απάντησε: «Είμαι πολιτικός προϊστάμενος και όχι αρχηγός της ΕΛΑΣ. Καθορίζω το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται η Αστυνομία. Ο αρχηγός της Αστυνομίας διέταξε μια ΕΔΕ την οποία ανέλαβε μια ταξίαρχος. Αυτή είναι υπεύθυνη να ολοκληρώσει και να παραδώσει τα αποτελέσματα».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
141
88
85
74
72
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Εκτός ΠΑΣΟΚ η Αναστασία Χατζηδάκη λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΑ: «Δεν έχω λάβει γνώση οποιουδήποτε πορίσματος ή κατηγορίας σε βάρος μου», λέει η ίδια
Αφορά την υπόθεση που αποκαλύφθηκε από η Εθνική Αρχή Διαφάνειας για μαϊμού επιδόματα του ΟΠΕΚΑ ύψους άνω των 1,8 εκατομμυρίων ευρώ
ΠΑΣΟΚ: Αναστέλλεται η κομματική ιδιότητα της Αναστασίας Χατζηδάκη – «Δεν έχω λάβει γνώση οποιουδήποτε πορίσματος ή κατηγορίας σε βάρος μου», λέει για τα μαϊμού επιδόματα του ΟΠΕΚΑ 85
Νίκος Ανδρουλάκης: «Να προσέχουν τα στελέχη» – Δεν τίθεται θέμα συγκυβέρνησης με τη ΝΔ μετεκλογικά
Υποστήριξε ότι «δεν υπάρχει κανένας αλγόριθμος», ένα θέμα που απασχολεί ιδιαίτερα το εσωτερικό του κόμματός του, ενόψει συνεδρίου, αφού έχει να κάνει με την κατανομή των συνέδρων
O Νίκος Ανδρουλάκης
«Σκληρό ροκ» ΝΔ με ΠΑΣΟΚ με άρωμα «σκανδάλου»: Η στρατηγική του Μαξίμου στον δρόμο για τις κάλπες
Βασικό «όπλο» της «γαλάζιας» παράταξης, είναι ο κατακερματισμός στο πολιτικό σκηνικό και η αδυναμία συνεννόησης των πολιτικών δυνάμεων, ειδικά στον χώρο της κεντροαριστεράς
Κυριακος Μητσοτάκης
Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Παρακράτος Άδωνι Γεωργιάδη στην Επιθεώρηση Εργασίας – Χτίζει αντιπερισπασμό πάνω σε ένα ψέμα»
Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έκανε λόγο για κατασκευασμένη υπόθεση και αντιπερισπασμό ώστε η κοινή γνώμη να μην ασχοληθεί με την έκρηξη στη Βιολάντα και την υπόθεση του Γιάννη Παναγόπολου
Ζωή Κωνσταντοπούλου
21
Τραμπ: Έχω τεράστιο θαυμασμό για την Ελλάδα και θα ήθελα να την επισκεφτώ
Κατά την τελετή επίδοσης διαπιστευτηρίων από τον νέο πρέσβη της Ελλάδας στις ΗΠΑ, ο Τραμπ ζήτησε από τον Αντώνη Αλεξανδρίδη να μεταφέρει τους θερμούς χαιρετισμούς του προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη
Ντόναλντ Τραμπ 68
Newsit logo
Newsit logo