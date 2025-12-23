Ο «Μουντζούρης» των ευθυνών για τα μπλόκα των αγροτών: Νέο μήνυμα Μητσοτάκη και στάση αναμονής για την παρέμβαση εισαγγελέα

Νέο κάλεσμα στους αγρότες να λάβουν υπ’ όψιν τους τις επιπτώσεις της συνέχισης των μπλόκων μέσα στα Χριστούγεννα για τις μετακινήσεις των πολιτών, το εμπόριο και τον τουρισμό αναμένεται να απευθύνει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην παρέμβαση του σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Είναι η ώρα «μηδέν». Ένα 24ωρο πριν από την παραμονή των Χριστουγέννων, με τους πολίτες που θέλουν να ταξιδέψουν να βρίσκονται σε μεγάλο δίλημμα. Η ταλαιπωρία των πολιτών είναι σε κάθε περίπτωση δεδομένη, με τον «Μουντζούρη» να τον πετά η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στους αγρότες και οι αγρότες στην κυβέρνηση και στην Ελληνική Αστυνομία.

Το σχέδιο για «κλείσιμο» της Εθνικής οδού όπου υπάρχουν μπλόκα

Στα σημεία όπου θα υπάρχουν μπλόκα, πηγές της ΕΛΑΣ ξεκαθαρίζουν ότι δεν θα επιτρέψουν τη διέλευση Ι.Χ. αλλά θα τα κατευθύνουν σε παρακαμπτήριες οδούς. Το επιχείρημα τους είναι ότι υπάρχει θέμα ασφάλειας των μετακινήσεων από την παρουσία των τρακτέρ αλλά και την ύπαρξη σταθερών ή κινητών εμποδίων και πεζών στα οδοστρώματα.

«Ακόμη και με τα δύο ρεύματα, τρία ρεύματα, δημιουργούνται ζητήματα ασφάλειας στους δρόμους (…). Ειδικά αν έχουμε κακές καιρικές συνθήκες. Δεν είναι ασφαλής ένας δρόμος που στη μία του άκρη ή στο 1/3 του είναι παρκαρισμένα τα τρακτέρ» δήλωσε από την πλευρά του και ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Η θέση των αγροτών

Οι αγρότες, από τη δική τους πλευρά, δείχνουν την Ελληνική Αστυνομία για την ταλαιπωρία των ταξιδιωτών, προσάπτοντάς της ότι αυτή είναι που κλείνει τους δρόμους και όχι οι ίδιοι οι οποίοι μεριμνούν να μείνουν ανοιχτές λωρίδες κυκλοφορίας, αφήνοντας αιχμές ότι η κυβέρνηση εργαλειοποιεί τις διαμαρτυρίες για να στραφούν οι πολίτες εναντίον τους και ότι «επενδύει στον κοινωνικό αυτοματισμό».

Τι απαντά η ΕΛ.ΑΣ.

«Η λήψη των μέτρων αυτών είναι υπηρεσιακά επιβεβλημένη και απορρέει από το ισχύον νομικό πλαίσιο. Η διέλευση οχημάτων υπό τις συνθήκες αυτές ενέχει αυξημένο κίνδυνο πρόκλησης σοβαρού τροχαίου ατυχήματος και, για τον λόγο αυτό, η εκτροπή της κυκλοφορίας αποτελεί μονόδρομο για την πρόληψη κινδύνων και όχι επιλογή» απαντούν πηγές της ΕΛΑΣ.

Συνέπειες για όσους σηκώσουν μπάρες διοδίων

Την ίδια ώρα, «γρίφος» παραμένει εάν μία από τις επόμενες κινήσεις θα είναι η εισαγγελική παρέμβαση για το αδίκημα της παρακώλυσης των συγκοινωνιών.

Το βέβαιο όμως είναι ότι θα υπάρξουν συνέπειες για όσους σηκώνουν τις μπάρες των διοδίων για να περνούν ελεύθερα τα αυτοκίνητα, με την Κυβέρνηση να προαναγγέλλει ποινικές, αστικές και διοικητικές ευθύνες. Προειδοποιεί, δε, ότι το κόστος από την απώλεια εσόδων των διοδίων θα το πληρώσουν οι ίδιοι.

«Να αναζητηθούν και τα χρήματα αυτά για να μην τα πληρώσουν, εντός εισαγωγικών, τα “κορόιδα” – που δεν είναι καθόλου “κορόιδα” και ήταν για δεκαετίες “κορόιδα” – που είναι οι Έλληνες πολίτες. Η χώρα πλήρωσε πολύ ακριβά όλους αυτούς τους “τζάμπα μάγκες” των κινημάτων “δεν πληρώνω”. Πάρα πολύ ακριβά. Πήγε να πτωχεύσει, στην πραγματικότητα πτώχευσε» δήλωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

«Δεν αλλάζει το πλαίσιο για διάλογο»

Στο «παρά ένα» της γιορτής των Χριστουγέννων, η Κυβέρνηση καλεί τους αγρότες, συντεταγμένα, με μια Επιτροπή που να εκφράζει όλα τα μπλόκα, να προσέλθουν σε διάλογο, επικαλούμενοι και στον αντίκτυπο που έχουν οι κινητοποιήσεις όχι μόνο στους πολίτες που θέλουν να ταξιδέψουν αλλά και στο διεθνές εμπόριο και γενικότερα την οικονομική δραστηριότητα στη χώρα.

Ωστόσο, το Μέγαρο Μαξίμου ξεκαθαρίζει ότι το πλαίσιο για τον διάλογο που έχει τεθεί, δεν αλλάζει και ότι τα 7 από τα 27 αιτήματα που δεν έχουν ικανοποιηθεί είναι εκτός συζήτησης επειδή κρίνονται μαξιμαλιστικά, αντιβαίνουν δηλαδή, όπως τονίζει η κυβέρνηση, τις επιταγές των Βρυξελλών για τη λειτουργία της νέας Κ.Α.Π. και τις δημοσιονομικές αντοχές της χώρας.

«Δάκτυλο παρανομούντων» βλέπει η κυβέρνηση στη συνέχιση των μπλόκων

Παράλληλα, η κυβέρνηση πίσω από τις κινητοποιήσεις βλέπει και «δάκτυλο» όσων λάμβαναν έως σήμερα παράνομα και παράτυπα επιδοτήσεις – ακόμη και «γαλάζιων» αγροτοσυνδικαλιστών – και που τώρα, όπως σημειώνουν αρμόδια στελέχη, αντιδρούν στο νέο πλαίσιο για την καταβολή των ενισχύσεων.

Είναι χαρακτηριστική η δήλωση του Π. Μαρινάκη: «Μαζί με τους πολλούς αγρότες και κτηνοτρόφους (…), στις κινητοποιήσεις παρεισφρέουν και κάποιοι για τους οποίους το “πάρτι” τελείωσε. Και κορωνίδα των μεταρρυθμίσεων για να τελειώσει το «πάρτι» ήταν η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, η οποία έχει τη δυνατότητα να διασταυρώνει, να ελέγχει, να βρίσκει… “λαβράκια”» τόνισε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος και επετέθη στην αντιπολίτευση και κυρίως στο ΠΑΣΟΚ.

«Πυρά» στο ΠΑΣΟΚ

Η κυβέρνηση χαρακτηρίζει τη στάση του κόμματος του Νίκου Ανδρουλάκη «βαθύτατα προβληματική και επιζήμια» για τη μεταρρύθμιση αυτή, προσάπτοντας του ότι την ίδια ώρα που διαμαρτύρεται «δικαιολογημένα», όπως σημειώνει, ότι καθυστέρησε η διαδικασία ελέγχων και η διαδικασία πληρωμών, τώρα το ΠΑΣΟΚ, και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, «δεν ψηφίζουν αυτήν την τροπολογία και παίρνουν συλλήβδην το μέρος όλων». «Και των πολλών που δικαιολογημένα ζητάνε, και κάποιων, οι οποίοι δεν θα πάρουν πλέον αυτά που κακώς έπαιρναν σε βάρος των υπόλοιπων αγροτών» τόνισε ο κ. Μαρινάκης, υπονοώντας σαφώς ότι «ψαρεύουν ψήφους» στον αγροτικό κόσμο.

Τι θα πει σήμερα ο πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο

Σε μία τελευταία προσπάθεια να ανοίξουν οι δρόμοι ο Πρωθυπουργός θα απευθύνει σήμερα νέα έκκληση για υπευθυνότητα απέναντι στο κοινωνικό σύνολο από τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους που βρίσκονται στα μπλόκα.

Παράλληλα, στην ομιλία του στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αναφερθεί στο Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής για τη νέα χρονιά, το οποίο θα εισηγηθούν προς έγκριση ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Επικρατείας, ‘Άκης Σκέρτσος. Ο Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει βήμα-βήμα τις κυβερνητικές προτεραιότητες του 2026, πριν μπούμε στο 2027, το οποίο εξ αντικειμένου θα είναι ένα προεκλογικό έτος.