Πολιτική

Ο Νίκος Ανδρουλάκης τεστάρει τις γνώσεις του στα Μουντιάλ και εντυπωσιάζει – «Θυμάστε και εσείς τον Λέτσκοφ;»

«Τους παλιούς τους θυμάμαι όλους» λέει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στο νέο του βίντεο στο TikTok
Η Επιτροπή Συμπαράταξης και Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, διοργανώνει εκδήλωση - συζήτηση για την Αυτοδιοίκηση στο Λεκανοπέδιο Αττικής, με θέμα "Πολιτική αλλαγή με την Αυτοδιοίκηση πρωταγωνιστή. ΟXI στον στραγγαλισμό των Δήμων και των Περιφερειών" Τετάρτη 27 Μαΐου 2026. (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Ο Νίκος Ανδρουλάκης / Eurokinissi
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Σε ρυθμούς τελικού του Μουντιάλ κινείται ολόκληρος ο πλανήτης και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο κλίμα των ημερών, υποβλήθηκε σε ένα ποδοσφαιρικό challenge μνήμης.

Στο βίντεο που ανέβασε στο TikTok ο Νίκος Ανδρουλάκης καλείται να τεστάρει τις γνώσεις του σε ποδοσφαιριστές που έχουν αγωνιστεί σε Μουντιάλ.

Αφού στην αρχή του βίντεο επισημαίνει πως υποστήριζε τη Νορβηγία, τονίζει πως θυμάται όλους τους παίκτες από τα παλιά Μουντιάλ.

Και η αλήθεια είναι ότι αναγνώρισε όσους παίκτες του έδειξαν είτε αμέσως είτε με μια μικρή καθυστέρηση. Από τον Νιγηριανό Τζέι Τζέι Οκότσα και τον Γερμανό Αντρέας Μπρέμε μέχρι τον Αργεντινό Κλαούντιο Κανίγια και τον Βούλγαρο Ιβάν Λέτσκοφ.

Δείτε το βίντεο:

@nikos.androulakis Ποδοσφαιρικό challenge μνήμης ενόψει τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου – Θυμάστε και εσείς τον Λέτσκοφ; #worldcup ♬ πρωτότυπος ήχος – Nikos Androulakis

 

«Θυμάστε και εσείς τον Λέτσκοφ;», γράφει ο Νίκος Ανδρουλάκης στο lead του βίντεο.

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