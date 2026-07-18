Ο Νίκος Ανδρουλάκης τεστάρει τις γνώσεις του στα Μουντιάλ και εντυπωσιάζει – «Θυμάστε και εσείς τον Λέτσκοφ;»

Σε ρυθμούς τελικού του Μουντιάλ κινείται ολόκληρος ο πλανήτης και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο κλίμα των ημερών, υποβλήθηκε σε ένα ποδοσφαιρικό challenge μνήμης.

Στο βίντεο που ανέβασε στο TikTok ο Νίκος Ανδρουλάκης καλείται να τεστάρει τις γνώσεις του σε ποδοσφαιριστές που έχουν αγωνιστεί σε Μουντιάλ.

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Αφού στην αρχή του βίντεο επισημαίνει πως υποστήριζε τη Νορβηγία, τονίζει πως θυμάται όλους τους παίκτες από τα παλιά Μουντιάλ.

Και η αλήθεια είναι ότι αναγνώρισε όσους παίκτες του έδειξαν είτε αμέσως είτε με μια μικρή καθυστέρηση. Από τον Νιγηριανό Τζέι Τζέι Οκότσα και τον Γερμανό Αντρέας Μπρέμε μέχρι τον Αργεντινό Κλαούντιο Κανίγια και τον Βούλγαρο Ιβάν Λέτσκοφ.

Δείτε το βίντεο:

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«Θυμάστε και εσείς τον Λέτσκοφ;», γράφει ο Νίκος Ανδρουλάκης στο lead του βίντεο.