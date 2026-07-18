ΣΥΡΙΖΑ: Η Ρένα Δούρου νέα πρόεδρος της ΚΟ με 7 ψήφους, «λευκό» έριξε ο Παύλος Πολάκης

Νέα πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτικής Συμμαχίας εξελέγη η Ρένα Δούρου το πρωί του Σαββάτου (18.7.26).

Μετά την απόσυρση της υποψηφιότητας του Παύλου Πολάκη, η Ρένα Δούρου ήταν η μοναδική υποψήφια και εξελέγη με επτά ψήφους υπέρ της. Ο βουλευτής Χανίων ψήφισε «λευκό».

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Στην εκλογική διαδικασία συμμετείχαν η Ρένα Δούρου, ο Παύλος Πολάκης, ο Νίκος Παππάς, ο Γιάννης Αμανατίδης, ο Χρήστος Γιαννούλης, ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, η Έλενα Ακρίτα και ο Βασίλης Παπαηλιού.

Μετά το τέλος της εκλογικής διαδικασίας, η Ρένα Δούρου δήλωσε πως «στόχος είναι η αναγέννηση του ΣΥΡΙΖΑ» και ότι «σε αυτή τη προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς. Για την επόμενη μέρα θα χρειαστεί να κινηθούμε συλλογικά στην παράταξη».

«Εύχομαι στη νέα πρόεδρο, με την εμπειρία της, τους αγώνες της, να δώσει και νέα πνοή και ενότητα στο κόμμα μας και στην πολιτική ομάδα που έχει να δώσει δύσκολους αγώνες», δήλωσε ο γραμματέας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Αμανατίδης.

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Λίγο πριν από την ψηφοφορία, ο Νίκος Παππάς έστειλε μήνυμα ενότητας, επισημαίνοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εισέρχεται σε μια νέα φάση με συλλογική ηγεσία έως τις εθνικές εκλογές.

Όπως ανέφερε, η επιλογή αυτή αποσκοπεί στην αξιοποίηση όλων των στελεχών, στη συλλογική λήψη αποφάσεων και στην ενιαία πολιτική έκφραση του κόμματος απέναντι στις προκλήσεις της επόμενης περιόδου.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η νέα ηγετική ομάδα θα αναλάβει τον συντονισμό της πολιτικής και οργανωτικής προετοιμασίας, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας του ΣΥΡΙΖΑ στην κοινωνία και τη διαμόρφωση μιας συνεκτικής στρατηγικής ενόψει των εθνικών εκλογών.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, η οποία καλείται να λάβει αποφάσεις για την επόμενη ημέρα του ΣΥΡΙΖΑ, τη λειτουργία των κομματικών οργάνων και τον πολιτικό σχεδιασμό των επόμενων μηνών.

Η συνεδρίαση θεωρείται κομβικής σημασίας, καθώς αναμένεται να αποσαφηνιστεί το μοντέλο λειτουργίας της συλλογικής ηγεσίας και ο οδικός χάρτης μέχρι τις εθνικές εκλογές.