«Συλλογική ηγεσία» μέχρι τις εκλογές εισηγείται ο Νίκος Παππάς στην Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ – «Πρώτιστη ανάγκη η συγκρότηση των ψηφοδελτίων»

Τη συγκρότηση συλλογικής ηγεσίας, η οποία θα αναλάβει να οδηγήσει τον ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τις επόμενες εθνικές εκλογές, προτείνει ο Νίκος Παππάς στην Πολιτική Γραμματεία του κόμματος, επιχειρώντας να χαράξει έναν οδικό χάρτη εξόδου από τη βαθύτερη κρίση της Κουμουνδούρου. Η πρότασή του προβλέπει όχι μόνο τον εκλογικό σχεδιασμό, αλλά και τον συνολικό πολιτικό και οργανωτικό συντονισμό, με άμεση προτεραιότητα τη συγκρότηση ψηφοδελτίων.

Παράλληλα, ο Νίκος Παππάς το μεσημέρι της Παρασκευής (17.07.2026) εισηγήθηκε να κλείσει οριστικά για τον ΣΥΡΙΖΑ το κεφάλαιο της απόφασης της 6ης Ιουνίου 2026 για συνεργασία με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, υποστηρίζοντας ότι αποδείχθηκε «ανεφάρμοστη». Όπως σημειώνει, οι δημόσιες τοποθετήσεις της ΕΛΑΣ και του Αλέξη Τσίπρα κατέστησαν σαφές ότι δεν υπήρχε πρόθεση για μια «συντεταγμένη διαδικασία συνεργασίας μεταξύ πολιτικών δυνάμεων».

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Η εισήγηση του πρώην υπουργού κατατίθεται σε μια συνεδρίαση ιδιαίτερα κρίσιμη για την επόμενη ημέρα του κόμματος, μετά τις διαδοχικές παραιτήσεις και ανεξαρτητοποιήσεις, την αποχώρηση του Σωκράτη Φάμελλου από την προεδρία και την ανάδειξη της Ρένας Δούρου ως μοναδικής υποψήφιας για την ηγεσία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Τέλος στην απόφαση της 6ης Ιουνίου

Ο Νίκος Παππάς εμφανίζεται να βάζει οριστική ταφόπλακα στην προηγούμενη στρατηγική προσέγγισης με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αποδίδοντας την αποτυχία της όχι μόνο στην απουσία οργανωμένου διαλόγου, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο η ΕΛΑΣ επιχείρησε να διευρύνει την επιρροή της.

«Η απόφαση της 6ης Ιουνίου αποδείχθηκε ανεφάρμοστη», σημειώνει, επισημαίνοντας ότι αντί για μια «συλλογική προγραμματική συζήτηση» επικράτησε μια διαφορετική αντίληψη, η οποία έδινε προτεραιότητα «στις προσωπικές διαπραγματεύσεις, στις ατομικές μετακινήσεις στελεχών και στη σταδιακή συγκρότηση ενός νέου πολιτικού σχήματος μέσω προσχωρήσεων».

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Το μήνυμα προς την πλευρά Τσίπρα είναι σαφές: ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να μετατραπεί σε δεξαμενή στελεχών για το νέο κόμμα ούτε να συμμετάσχει σε μια διαδικασία πολιτικής απορρόφησης.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο», αναφέρει ο Νίκος Παππάς, διευκρινίζοντας ότι η θέση αυτή δεν συνιστά εγκατάλειψη της στρατηγικής των συνεργασιών.

Αντιθέτως, όπως τονίζει, οι συνεργασίες προϋποθέτουν «πολιτική ισοτιμία, δημόσιο προγραμματικό διάλογο, σεβασμό στην αυτοτέλεια κάθε πολιτικής δύναμης και συλλογικές αποφάσεις».

«Με όσους θέλουν και με όσους μπορούν»

Η εισήγηση Παππά σηματοδοτεί και την επιλογή της αυτόνομης εκλογικής καθόδου του κόμματος. Ο πρώην υπουργός ξεκαθαρίζει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα ζητήσει εκ νέου την ψήφο των πολιτών, στηριζόμενος στο πρόγραμμά του, στην ιστορική του διαδρομή και στην ιδεολογική του ταυτότητα.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ θα ζητήσει την ψήφο του ελληνικού λαού, με πίστη στο πρόγραμμά του, την ιστορία του, αλλά και το όραμά του για σοσιαλισμό με δημοκρατία και ελευθερία», αναφέρει.

Και προσθέτει τη φράση που αποτυπώνει το νέο πλαίσιο των πιθανών συμμαχιών: «Μαζί με τους συμμάχους του, με όσους θέλουν και με όσους μπορούν».

Πρόκειται για διατύπωση που αφήνει ανοιχτό το πεδίο των προεκλογικών συνεργασιών, αλλά υπό τους όρους του ΣΥΡΙΖΑ και όχι μέσα από ατομικές συμφωνίες ή μετακινήσεις στελεχών.

«Η έδρα δεν είναι προσωπική αποσκευή»

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίζεται ο Νίκος Παππάς απέναντι στους βουλευτές που αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ χωρίς να επιστρέψουν την κοινοβουλευτική τους έδρα.

«Η κοινοβουλευτική έδρα δεν αποτελεί προσωπική αποσκευή που μπορεί να περιφέρεται και να βγαίνει στον πλειστηριασμό», υπογραμμίζει.

Η φράση συνιστά ευθεία πολιτική επίθεση προς όσους επέλεξαν την ανεξαρτητοποίηση ή τη μετακίνησή τους σε άλλο πολιτικό φορέα, διατηρώντας παράλληλα την έδρα που απέκτησαν μέσα από τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ.

«Όσοι επιλέγουν διαφορετική πολιτική διαδρομή οφείλουν να την παραδώσουν», αναφέρει, χωρίς να αφήνει περιθώριο διαφορετικής ερμηνείας.

Η συγκεκριμένη επισήμανση αποκτά πρόσθετο βάρος μετά την επιλογή του Βασίλη Κόκκαλη να παραιτηθεί από το βουλευτικό αξίωμα και να παραδώσει την έδρα του στο κόμμα, σε αντίθεση με άλλα στελέχη που επέλεξαν την ανεξαρτητοποίηση.

Το κάλεσμα επιστροφής

Ο Νίκος Παππάς επιχειρεί, ταυτόχρονα, να μετατρέψει την κρίση σε αφετηρία ανασύνταξης, υποστηρίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ξεκινά την προσπάθειά του «από το μηδέν».

Όπως επισημαίνει, το κόμμα διαθέτει ιστορική εμπειρία που «καμία άλλη δύναμη του προοδευτικού χώρου δεν διαθέτει», καθώς και ιδεολογικό και προγραμματικό κεφάλαιο που διαμορφώθηκε μέσα από τη σχέση του με την κοινωνία και την κυβερνητική του θητεία.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στο ανθρώπινο δυναμικό του κόμματος, το οποίο, όπως υποστηρίζει, διαθέτει «γνώση, εμπειρία και δυνατότητες να αναλάβει ξανά την ευθύνη της συσπείρωσης των αριστερών δυνάμεων».

Στο πλαίσιο αυτό, απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα επιστροφής σε στελέχη και μέλη που απομακρύνθηκαν μετά τη διάσπαση του 2023.

«Απευθύνουμε ανοιχτό πολιτικό κάλεσμα σε όσους και όσες συμπορευτήκαμε τα προηγούμενα χρόνια, σε όσους και όσες οι δρόμοι μας χώρισαν μετά το 2023, αλλά εξακολουθούν να αναγνωρίζουν την ανάγκη μιας ισχυρής σύγχρονης Αριστεράς», αναφέρει.

Το κάλεσμα δεν περιορίζεται, πάντως, στους παλαιούς συντρόφους. Απευθύνεται και σε «νέες κοινωνικές και δημιουργικές δυνάμεις» που αναζητούν χώρο ουσιαστικής πολιτικής συμμετοχής.

Συλλογική ηγεσία αντί νέου προέδρου

Στον πυρήνα της εισήγησης βρίσκεται η πρόταση να μη διεξαχθεί άμεσα νέα εκλογή προέδρου, αλλά να συγκροτηθεί συλλογική ηγεσία με ορίζοντα τις εθνικές εκλογές.

«Η συγκρότηση συλλογικής ηγεσίας μέχρι τις εθνικές εκλογές αποτελεί συνειδητή πολιτική επιλογή», τονίζει ο Νίκος Παππάς.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το σχήμα αυτό θα πρέπει να εκφράζει έμπρακτα τη συλλογικότητα στη λήψη αποφάσεων, να αξιοποιεί το σύνολο του στελεχιακού δυναμικού και να στηρίζεται «στη σύνθεση, στη συνεργασία και στη συλλογική ευθύνη».

Η συλλογική ηγεσία θα αναλάβει τον συνολικό συντονισμό της πολιτικής και οργανωτικής προετοιμασίας του κόμματος, χωρίς να περιορίζεται στην τεχνική διαχείριση της προεκλογικής περιόδου.

«Αποστολή της δεν θα είναι μόνο ο εκλογικός σχεδιασμός», επισημαίνει. Θα είναι, όπως προσθέτει, «η οργάνωση της εξωστρέφειας του κόμματος, η ανάδειξη του προγράμματός μας και η διαμόρφωση μιας συνολικής στρατηγικής πολιτικής παρέμβασης σε ολόκληρη τη χώρα».

Άμεσα τα ψηφοδέλτια

Ο Νίκος Παππάς θέτει ως πρώτη πρακτική προτεραιότητα την έναρξη της διαδικασίας συγκρότησης των ψηφοδελτίων.

«Πρώτιστη ανάγκη είναι να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία συγκρότησης των ψηφοδελτίων μας», σημειώνει, στέλνοντας μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να περάσει από την εσωστρέφεια σε προεκλογική διάταξη.

Η αναφορά αυτή δείχνει ότι η πρόταση για συλλογική ηγεσία δεν αντιμετωπίζεται ως προσωρινή λύση εσωκομματικής διαχείρισης, αλλά ως εκλογικό μοντέλο λειτουργίας, με στόχο το κόμμα να παρουσιαστεί αυτοτελώς στις κάλπες.

Η «Αυγή» και το «Κόκκινο»

Ξεχωριστή ενότητα στην εισήγηση καταλαμβάνει η επόμενη ημέρα των ιστορικών μέσων ενημέρωσης της Αριστεράς, της «Αυγής» και του ραδιοφωνικού σταθμού «Στο Κόκκινο».

«Έχουμε ιδιαίτερη ευθύνη απέναντι στα ιστορικά μέσα ενημέρωσης της παράταξής μας», αναφέρει ο Νίκος Παππάς, χαρακτηρίζοντάς τα τμήμα της ιστορικής διαδρομής της ελληνικής Αριστεράς και χώρο «παραγωγής ιδεών, δημόσιου διαλόγου και δημοκρατικής έκφρασης».

Όπως υποστηρίζει, η διασφάλιση της βιώσιμης λειτουργίας και η αναβάθμισή τους συνιστούν «θεμελιώδες στοιχείο» της προσπάθειας ανασυγκρότησης της παράταξης.

Η προσπάθεια αυτή προτείνεται να κορυφωθεί τον Σεπτέμβριο με μια μεγάλη πολιτική και πολιτιστική πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ, της «Αυγής» και του «Στο Κόκκινο», η οποία θα σηματοδοτήσει, κατά την εισήγηση, «την έναρξη μιας νέας φάσης πολιτικής εξόρμησης».