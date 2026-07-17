«Ask Alexis»: Backstage από την πρώτη διαδικτυακή συνάντηση Τσίπρα με τα μέλη της ΕΛΑΣ – «Το δίκιο είναι ζόρικο πολύ»

Την πρώτη ανοιχτή, διαδικτυακή συνάντηση του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα με μέλη της ΕΛΑΣ (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη) παρουσίασε μέσα από βίντεο και παρασκηνιακά στιγμιότυπα ο πρώην πρωθυπουργός, επιχειρώντας να δώσει το στίγμα του μοντέλου λειτουργίας που θέλει να καθιερώσει στο νέο κόμμα.

Ο Αλέξης Τσίπρας χαρακτήρισε την πρώτη διαδραστική διαδικασία με τα μέλη της ΕΛΑΣ (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη) αφετηρία «ενός νέου τρόπου λειτουργίας», με έμφαση στη συμμετοχή, στον διάλογο και στη συνδιαμόρφωση των πολιτικών θέσεων. Η διαδικτυακή συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη (17.07.2026), με τη συμμετοχή μελών του κόμματος που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα για έναν πρώτο ανοιχτό διάλογο με τον επικεφαλής της Συμπαράταξης.

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Σύμφωνα με όσα αποτυπώνονται στο βίντεο που αναρτήθηκε στα social media, τα ερωτήματα ήταν πολλά και κινήθηκαν γύρω από την πολιτική στρατηγική, τη φυσιογνωμία και τον τρόπο οργάνωσης του νέου φορέα.

Ο πρώην πρωθυπουργός δεν περιορίστηκε σε έναν μονόλογο. Απάντησε στις παρεμβάσεις των συμμετεχόντων, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις τούς απηύθυνε και ο ίδιος ερωτήσεις, επιχειρώντας να προσδώσει στη συζήτηση περισσότερο διαδραστικό χαρακτήρα.

«Δεν αρκεί να έχεις το δίκιο»

Σε ένα από τα χαρακτηριστικά αποσπάσματα της συνάντησης, ο Αλέξης Τσίπρας επικαλέστηκε τη συγγραφέα Μάρω Δούκα, για να περιγράψει τη δυσκολία μετατροπής μιας πολιτικής θέσης σε κοινωνική και εκλογική δύναμη.

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«Η πιο δύσκολη αλήθεια είναι ότι δεν αρκεί να έχεις το δίκιο, αλλά πρέπει να ξέρεις και πώς να το επιβάλεις. Το δίκιο είναι ζόρικο πολύ», ακούγεται να λέει.

Η συγκεκριμένη αναφορά συμπυκνώνει και ένα από τα βασικά πολιτικά στοιχήματα της νέας προσπάθειας: όχι μόνο τη διατύπωση θέσεων, αλλά και την αναζήτηση ενός τρόπου ώστε αυτές να αποκτήσουν απήχηση και να μετατραπούν σε πλειοψηφικό πολιτικό ρεύμα.

«Αλλάζουμε τον τρόπο που κάνουμε πολιτική»

Στην ανάρτησή του, ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ παρουσίασε τη συνάντηση ως το πρώτο βήμα μιας πιο ανοιχτής και συμμετοχικής κομματικής λειτουργίας.

«Συμμετοχή, διάλογος, συνδιαμόρφωση των θέσεων της Συμπαράταξης», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η πρώτη διαδραστική διαδικασία με τα μέλη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης «σηματοδοτεί την αρχή ενός νέου τρόπου λειτουργίας του κόμματός μας».

«Μέσα από τα ερωτήματα, τις προτάσεις, τις παρεμβάσεις και τον διάλογο, αλλάζουμε τον τρόπο που κάνουμε πολιτική», σημείωσε.