Κυριάκος Μητσοτάκης: Η έκθεση της ΕΕ για το Κράτος Δικαίου η καλύτερη απάντηση στις έωλες κατηγορίες της αντιπολιτευτικής προπαγάνδας

Για στοιχεία που επιβεβαιώνουν τη «σταθερή πρόοδο της Ελλάδας» κάνει λόγο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στο Facebook σήμερα Σάββατο (18.7.26), σχολιάζοντας την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου.

Όπως τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την έκθεση της ΕΕ για το Κράτος Δικαίου, η Ελλάδα συγκαταλέγεται, πλέον, στα μόλις 13 κράτη της Ένωσης των «27», τα οποία καταγράφουν θετική πορεία σε όλα τα κεφάλαια.

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«Τα επίσημα στοιχεία αποτυπώνουν τη θετική τροχιά της χώρας μας, τα τελευταία χρόνια. Αποτελούν, όμως, και την καλύτερη απάντηση στις έωλες κατηγορίες της αντιπολιτευτικής προπαγάνδας. Αλλά, κυρίως, την πιο εμφατική διάψευση όλων όσοι επιμένουν να αμαυρώνουν την εικόνα της πατρίδας μας με ψεύτικα συνθήματα», τονίζει.

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

Η φετινή Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου επιβεβαιώνει τη σταθερή πρόοδο της Ελλάδας στον συγκεκριμένο τομέα, σημειώνοντας βελτίωση σε 4 συστάσεις έναντι των 7 του 2020. Έτσι, συγκαταλέγεται, πλέον, στα μόλις 13 κράτη της Ένωσης των «27» τα οποία καταγράφουν θετική πορεία σε όλα τα κεφάλαια.

Τα επίσημα στοιχεία αποτυπώνουν τη θετική τροχιά της χώρας μας, τα τελευταία χρόνια. Αποτελούν, όμως, και την καλύτερη απάντηση στις έωλες κατηγορίες της αντιπολιτευτικής προπαγάνδας. Αλλά, κυρίως, την πιο εμφατική διάψευση όλων όσοι επιμένουν να αμαυρώνουν την εικόνα της πατρίδας μας με ψεύτικα συνθήματα.

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Σαφώς και η προσπάθεια συνεχίζεται. Γι’ αυτό και η Ατζέντα για την Ελλάδα του 2030 προτάσσει τη θεσμική ανάταξη του κράτους με κομβικό σταθμό τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Η πρότασή μας ενισχύει περαιτέρω την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης. Τον εκσυγχρονισμό του Δημοσίου. Και την πολύπλευρη προστασία του πολίτη.

Είναι, λοιπόν, η ώρα των μεταρρυθμίσεων για τη συλλογική πρόοδο. Αφήνοντας πίσω τις αγκυλώσεις του χθες και ανταποκρινόμενοι στις προκλήσεις του αύριο. Ένα στοίχημα που οφείλουμε να κερδίσουμε, έχοντας την εμπιστοσύνη της κοινωνίας. Γιατί μια ισχυρή και δίκαιη Δημοκρατία είναι προϋπόθεση για μια ισχυρή Ελλάδα.