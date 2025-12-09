Πολιτική

Ο Νίκος Δένδιας στη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στο στρατόπεδο «Παπάγου»: «Εμπεριέχει βαθύτατο χριστιανικό συμβολισμό»

«Είναι το δέντρο της ζωής, του φωτός και της αγάπης», σημείωσε στον χαιρετισμό του ο υπουργός Εθνικής Άμυνας
Παρουσία του Νίκου Δένδια έγινε η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
Παρουσία του Νίκου Δένδια έγινε η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας / EUROKINISSΙ

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας παρέστη το βράδυ της Τρίτης (09.12.2025) στην τελετή φωταγώγησης του χριστουγεννιάτικου δέντρου στο στρατόπεδο «Παπάγου» για τις οικογένειες και τα παιδιά του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού του υπουργείου.

Ο Νίκος Δένδιας με ανάρτησή στο Χ (πρώην Twitter) για την τελετή τόνισε ότι «η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου έγινε φέτος στον ανανεωμένο περιβάλλοντα χώρο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, που συνιστά απτό αποτύπωμα των Ενόπλων Δυνάμεων της νέας εποχής».

«Το δέντρο των Χριστουγέννων εμπεριέχει έναν βαθύτατο χριστιανικό συμβολισμό. Είναι το δέντρο της ζωής, του φωτός και της αγάπης ανάμεσα στους ανθρώπους.

Δεν είναι εκδήλωση ενός καταναλωτικού προτύπου. Υπενθυμίζει ότι είναι πολύ καλό να μένουμε κοντά στα σύμβολά μας, κοντά στον αξιακό μας πυρήνα, σε αυτά που πιστεύουμε.

Στο τέλος της ημέρας σε αυτά που είμαστε. Γιατί αυτά που είμαστε διαμορφώνουν τις συνειδήσεις μας και υποβάλλουν τις επιλογές μας…

…Και ελπίζω αυτές τις αξίες, αυτές τις αντιλήψεις, να τις περάσετε και στη νέα γενιά των Ελλήνων, στα παιδιά που είναι σήμερα ανάμεσά μας και που είναι το αύριο για όλους μας».

 

Ο Νίκος Δένδιας εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και τις οικογένειες τους, υπογραμμίζοντας ότι στηρίζουν την αποστολή της Πατρίδας και διαμορφώνουν το μέλλον των παιδιών. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι οι μισθολογικές αυξήσεις, που ψηφίζονται αναδρομικά από την 1η Οκτωβρίου 2025, θα καταβληθούν στις 8 Ιανουαρίου 2026, υπενθυμίζοντας ότι το ποσό των αναδρομικών θα αποσταλεί ξεχωριστά στο προσωπικό.

Ο κ. Δένδιας τόνισε ότι οι προσπάθειες για οικονομική διαχείριση συνεχίζονται και ότι υπάρχει σχέδιο για νέους κύκλους αναπροσαρμογών μισθοδοσίας στο τέλος του χρόνου.

Παρουσία του Νίκου Δένδια έγινε η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
EUROKINISSΙ

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας έκλεισε τον χαιρετισμό του με ευχές για υγεία, ευτυχία και ένα καλύτερο αύριο για όλους: «Με την καρδιά μου και με την ευγνωμοσύνη μου για ό,τι προσφέρετε, εύχομαι καλά Χριστούγεννα, ευτυχισμένο τον καινούριο χρόνο, ό,τι καλό για εσάς, τις οικογένειές σας, την Πατρίδα μας. Χρόνια πολλά! Να είστε πάντα καλά!».

Παρουσία του Νίκου Δένδια έγινε η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
EUROKINISSΙ
Παρουσία του Νίκου Δένδια έγινε η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
EUROKINISSΙ
Παρουσία του Νίκου Δένδια έγινε η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
EUROKINISSΙ
Παρουσία του Νίκου Δένδια έγινε η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
EUROKINISSΙ

Στην τελετή παρευρέθηκαν ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Θανάσης Δαβάκης, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο αρχηγός ΓΕΣ, αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο αρχηγός ΓΕΝ, αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας, ο αρχηγός ΓΕΑ αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, καθώς και άλλοι ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί.

