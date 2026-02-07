Ο Παύλος Γερουλάνος στέλνει μήνυμα στον Νίκο Ανδρουλάκη: Στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ πρέπει να τα συζητήσουμε όλα

«Η δικαιοσύνη και η διαφάνεια πρέπει να γίνονται πράξη παντού», επισημαίνει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Γερουλάνος, σε μήνυμά του στο Χ (πρώην Twitter) το Σάββατο (07.02.2026), προσθέτοντας ότι «μόνο έτσι θα τιμωρούνται οι υπεύθυνοι όσο ψηλά και αν βρίσκονται».

«Αυτό θέλει συγκεκριμένο κυβερνητικό πρόγραμμα και ηγετική ομάδα που θέλει και μπορεί να το φέρει εις πέρας, αξιοποιώντας τη δίψα της κοινωνίας για δικαιοσύνη παντού», συμπληρώνει στην ανάρτησή του ο Παύλος Γερουλάνος, τονίζοντας ότι «η απάντηση δηλαδή είναι και πάλι ΠΑΣΟΚ».

Παράλληλα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην «Εφημερίδα των Συντακτών», ο κ. Γερουλάνος δίνει το σύνθημα ότι «στόχος όλων η πρωτιά του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές».

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη πρέπει να φύγει γιατί βλάπτει τη χώρα και το ΠΑΣΟΚ αποτελεί τη μόνη σοβαρή εναλλακτική προοδευτική πρόταση», δηλώνει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, ο οποίος χαρακτηρίζει καταστροφική οποιαδήποτε συγκυβέρνηση με τη Ν.Δ., ενώ εμφανίζεται θετικός σε απόφαση του συνεδρίου για τις βασικές αρχές των κυβερνητικών συνεργασιών.

– Ποιοι είναι κατά τη γνώμη σας οι τρεις βασικοί λόγοι για τους οποίους η κυβέρνηση της Ν.Δ. πρέπει να ηττηθεί στις εκλογές και γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν πρέπει να παραμείνει πρωθυπουργός;

Υπήρξε επικίνδυνα ασεβής απέναντι στους θεσμούς και το Σύνταγμα. Εγκατέλειψε την πολυδιάστατη ελληνική εξωτερική πολιτική με επίκεντρο το διεθνές δίκαιο για να είναι αρεστός στον εκάστοτε ένοικο του Λευκού Οίκου. Και αύξησε τις ανισότητες, γιατί άφησε ανεξέλεγκτη την αισχροκέρδεια και, ενώ είχε 100 δισ. στη διάθεσή του, άφησε το παραγωγικό μοντέλο όσο αναχρονιστικό ήταν όταν ανέλαβε.

– Υπάρχει όμως, κ. Γερουλάνε, ρεαλιστική εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης ή το «φύγε Μητσοτάκη» αποτελεί απλά ένα σύνθημα και άρα γι’ αυτό αποτυγχάνει;

Η απάντηση είναι μία και ξεκάθαρη: το ΠΑΣΟΚ. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη πρέπει να φύγει γιατί βλάπτει τη χώρα. Την επόμενη μέρα όμως η Ελλάδα πρέπει να κυβερνηθεί σωστά, με προοδευτικό σχέδιο και ανθρώπους που μπορούν να το υλοποιήσουν. Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα και εκεί το ΠΑΣΟΚ αποτελεί τη μόνη σοβαρή εναλλακτική προοδευτική πρόταση, διότι έχει ένα πρόγραμμα που δίνει απαντήσεις σε καθεμία από τις κρίσεις που δημιούργησε η Ν.Δ.: στην κοινωνία, στους θεσμούς και στην εξωτερική πολιτική.

– Το ΠΑΣΟΚ, παρά τους υψηλούς στόχους που βάζει για πρωτιά στις εκλογές, τουλάχιστον δημοσκοπικά υπολείπεται της Ν.Δ., αδυνατώντας να αποκτήσει δυναμική εξουσίας. Συμφωνείτε; Και τι φταίει που συμβαίνει αυτό;

Εχουμε όλα τα υλικά για να είμαστε πρώτο κόμμα στις επόμενες εκλογές. Προτάσεις, σοβαρότητα, στελέχη, εμπειρία, θέληση. Το θέμα είναι να τα συνδυάσουμε με τον σωστό τρόπο για να έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Τώρα έχουμε μπροστά μας ένα συνέδριο στο οποίο μπορούμε να κλείσουμε πολλά πολιτικά θέματα εν όψει της προεκλογικής περιόδου που ξεκινάει μετά το Πάσχα. Έχω, εδώ και μήνες, προτείνει πράγματα που πιστεύω ότι μπορούν να μας δώσουν πνοή και δυναμική εν όψει αυτής της παρατεταμένης προεκλογικής περιόδου.

«Μπορούμε να καταλήξουμε στο συνέδριο και σε απόφαση για τις βασικές αρχές των κυβερνητικών συνεργασιών, όπως τις αντιλαμβανόμαστε και θα τις επιδιώξουμε ως πρώτη δύναμη»

– Η εικόνα ενός κόμματος όπου κορυφαία στελέχη του αμφισβητούν δημόσια τη στρατηγική της ηγεσίας δεν είναι απωθητική για τους πολίτες; Θέλω να πω, μήπως με τη στάση σας, όπως λέει ο λαός, «βγάζετε μόνοι σας τα μάτια σας»;

Ολοι θέλουμε να πάει το ΠΑΣΟΚ μπροστά. Ολοι έχουμε στόχο να είμαστε πρώτο κόμμα στις επόμενες εκλογές. Υπηρετώντας κοινούς στόχους καταθέτουμε προτάσεις για το πώς θα επιτευχθούν πληρέστερα. Για παράδειγμα, άλλοι επικεντρώνονται σε εκείνους τους ψηφοφόρους που έφυγαν προς τα αριστερά, άλλοι σε εκείνους που εμπιστεύτηκαν τον κ. Μητσοτάκη και προσωπικά πιστεύω ότι πρέπει να ασχοληθούμε κυρίως με παραδοσιακούς ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ που σήμερα απέχουν. Το να συζητούμε τη στρατηγική μας για το πώς θα πετύχουμε τους στόχους που έχουμε είναι μια εποικοδομητική διαδικασία από την οποία το ΠΑΣΟΚ μπορεί μόνο να κερδίσει.

– Συνέδριο-βατήρας νίκης; Συνέδριο διεύρυνσης; Συνέδριο αναγέννησης; Τι απ’ όλα αυτά, ποια τα προτάγματα και τι πιστεύετε για τη μη συγκυβέρνηση με τη Ν.Δ. και αν χρειάζεται ψήφισμα…

Μόνο ένα συνέδριο ουσίας για την κοινωνία μπορεί να είναι συνέδριο αναγέννησης για το Κίνημα. Επομένως, πρέπει να τα συζητήσουμε όλα. Να τα βάλουμε όλα στο τραπέζι και να αποφασίσουμε. Οπως κάποια θέματα στη συνταγματική αναθεώρηση, αλλά και εκτός αυτής, που δεν θέλει να θίξει ένας συντηρητικός εξουσιολάγνος όπως ο κ. Μητσοτάκης. Οπως για παράδειγμα, το πώς θα σπάσουμε το φαύλο υπερσυγκεντρωτικό κράτος και θα ενισχύσουμε την Αυτοδιοίκηση και τις τοπικές κοινωνίες. Το τι θα κάνουμε με τις σχέσεις Κράτους-Εκκλησίας. Το πώς θα θωρακίσουμε την ανεξαρτησία και την ισορροπία δυνάμεων μεταξύ εκτελεστικής, νομοθετικής και δικαστικής εξουσίας. Το πώς η συνταγματικά κατοχυρωμένη «δημόσια δωρεάν Παιδεία» θα γίνει πράξη – γιατί η ελληνική οικογένεια ακόμα ματώνει οικονομικά για την εκπαίδευση των παιδιών της. Και τόσα άλλα θέματα. Σε αυτό το πλαίσιο μπορούμε να καταλήξουμε στο συνέδριο και σε απόφαση για τις βασικές αρχές των κυβερνητικών συνεργασιών, όπως τις αντιλαμβανόμαστε και θα τις επιδιώξουμε ως πρώτη πολιτική δύναμη. Πέρα από την αυτονόητη και αδιαπραγμάτευτη απόρριψη οποιασδήποτε συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, ανεξαρτήτως εκλογικού αποτελέσματος. Με καθαρές θέσεις και ειλικρίνεια απέναντι στην κοινωνία, έχουμε μόνο να κερδίσουμε.

«Οποιαδήποτε συνεργασία με τη Ν.Δ. δεν είναι μόνο κάκιστη για το ΠΑΣΟΚ. Θα είναι καταστροφική και για τη χώρα»

– Αν υποθέσουμε ότι με τη Ν.Δ. δεν επιθυμείτε συνεργασία, τότε με ποιον θα αναζητούσατε να συμπράξετε για τον σχηματισμό κυβέρνησης; Είναι συνομιλητής και ο Αλέξης Τσίπρας και το θρυλούμενο κόμμα του;

Μην υποθέτετε, είναι δεδομένο. Και υπάρχει πολιτικό σκεπτικό. Οποιαδήποτε συνεργασία με τη Ν.Δ. δεν είναι μόνο κάκιστη για το ΠΑΣΟΚ. Θα είναι καταστροφική και για τη χώρα, γιατί θα ενισχυθούν τα άκρα. Για όλα τα υπόλοιπα ας περιμένουμε την κάλπη. Ως κόμμα που φιλοδοξούμε να είμαστε πρώτοι έχουμε δύο δουλειές ώς τότε: Πρώτον, να επεξεργαστούμε συγκεκριμένο πολιτικό πλαίσιο για τις κυβερνητικές συνεργασίες, όπως θα τις επιδιώξουμε όταν πάρουμε τη διερευνητική εντολή. Μην περιμένουμε τελευταία στιγμή. Και δεύτερον, να πείσουμε κάθε προοδευτικό πολίτη, από την Αριστερά και το Κέντρο μέχρι όσους απογοητεύτηκαν από τον κ. Μητσοτάκη και, κυρίως, εκείνους που επέλεξαν την αποχή, να μας εμπιστευτούν. Αυτή είναι η δουλειά μας. Πολιτική για τους πολίτες, όχι ονοματολογία για παραπολιτική.

– Τον Μάρτιο, λίγες ημέρες πριν από το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ ξεκινά η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Το αίτημα για κάθαρση και απόδοση ευθυνών ποιος τελικά θα το υλοποιήσει και πώς μπορεί να εξαλειφθεί η έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών για τους θεσμούς; Μέσω της πολιτικής πρωτοβουλίας της Μαρίας Καρυστιανού ίσως;

