Ο Πομπέο δεν ξεχνά την παρέα της Κρήτης και ευχαριστεί Κυριάκο και Μαρέβα Μητσοτάκη (pic)

Ο Μάικ Πομπέο απέρχεται από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε λίγες ημέρες. Εν είδη απολογισμού θυμάται την επίσκεψή του στην Κρήτη τον περασμένο Σεπτέμβριο, προσκεκλημένος του Κυριάκου Μητσοτάκη στο πατρικό του Έλληνα Πρωθυπουργού στα Χανιά.

Ο Πομπέο, πριν εγκαταλείψει το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, δεν ξεχνά την ελληνική συντροφιά, όπως αποδεικνύεται από την ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter:

The tour of Crete, your home, was memorable. The work that the U.S. & Greece do together in the Eastern Med and elsewhere secures America’s freedom alongside that of the Greek people. Blessings to you and Maraeva @kmitsotakis. And my counterpart, FM Dendias, is a spectacular pro. pic.twitter.com/ugfkw1RXd8