Ο Σωκράτης Φάμελλος ετοιμάζει τις προτάσεις του για τη ΔΕΘ – Περιοδείες στη Βόρεια Ελλάδα

Στην τελική ευθεία για την παρουσία του Σωκράτη Φάμελλου στην ΔΕΘ στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου βρίσκονται τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία όλο το τελευταίο διάστημα γράφουν και σβήνουν τις προτάσεις που θα καταθέσει το πρόεδρος του κόμματος της Κουμουνδούρου, ο οποίος παράλληλα θα επιχειρήσει να αποδομήσει το κυβερνητικό αφήγημα.

Την ερχόμενη Τετάρτη, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος θα επισκεφθεί τα περίπτερα της Έκθεσης, το απόγευμα θα κάνει την κεντρική ομιλία του, ενώ την επομένη μέρα θα απαντήσει στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου.

Από τις 4 έως και τις 7 Σεπτεμβρίου, πάντως, ο Σωκράτης Φάμελλος θα περιοδεύσει σε Ημαθία, Πέλλα και Πιερία και γι’ αυτό δεν θα μπορέσει μάλλον να παραστεί στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο διήμερο Συνέδριο του Economist στη Θεσσαλονίκη. Ωστόσο στελέχη της Κουμουνδούρου αφήνουν ανοικτό το ενδεχόμενο να τροποποιηθεί το πρόγραμμα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ για να προλάβει την ομιλία Τσίπρα.

Την ερχόμενη Πέμπτη, πάντως, θα έχει συνάντηση με τους παραγωγικούς φορείς της πόλης σε κεντρικό ξενοδοχείο. Η Κουμουνδούρου άλλωστε θα στηρίξει και θα συμμετάσχει στις αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις του Σαββάτου, εκπροσωπούμενη από κεντρικά και άλλα στελέχη της.

Το στίγμα των προτάσεων που θα καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε πάντως χθες (31.08.2025) ο Γραμματέας του κόμματος Στέργιος Καλπάκης αναφέροντας ότι… «Στη ΔΕΘ θα παρουσιάσουμε ένα εντελώς διαφορετικό μοντέλο πολιτικής. Οι Έλληνες είναι οι πιο σκληρά εργαζόμενοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε στην κορυφή ως προς το ποσοστό εργαζομένων που δουλεύουν πάνω από 48 ώρες. Αυτό σημαίνει ντε φάκτο δεκάωρο. Την ίδια ώρα, ένας στους δύο δεν μπόρεσε να κάνει φέτος διακοπές, είναι δεύτεροι από το τέλος στην αγοραστική δύναμη και πρώτοι στις ακάλυπτες υγειονομικές ανάγκες» σημείωσε και πρόσθεσε: «Οι Έλληνες εργάζονται, μειώνονται και τα ποσοστά ανεργίας, όπως λέει η κυβέρνηση, έχουμε δείκτες ανάπτυξης, αλλά οι πολλοί αδυνατούν να τα βγάλουν πέρα και κάποιοι λίγοι έχουν κέρδη και υπερκέρδη δισεκατομμυρίων. Την ίδια ώρα το κράτος έχει υπερέσοδα στα δημόσια ταμεία». Η απάντηση σε αυτή την κατάσταση, σημείωσε ο Γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ πρέπει να είναι «μια εντελώς διαφορετική πολιτική. Αυτή περιλαμβάνει τις προτάσεις μας για επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο, επαναφορά της 13ης σύνταξης και μείωση των έμμεσων φόρων».

Ερωτηθείς για το κόστος των μέτρων που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ σημείωσε: «Καταρχάς, τα χρήματα αυτά δεν θα γίνουν αποταμιεύσεις, στην αγορά θα πάνε. Το καθαρό δημοσιονομικό κόστος για τον 13ο και 14ο μισθό στο Δημόσιο είναι 1,1 δισ. ευρώ, που υπάρχει ως οικονομική δυνατότητα. Ως προς τη 13η σύνταξη, έχουμε κοντή μνήμη μου φαίνεται σε αυτή τη χώρα. Ήταν ένα μέτρο το οποίο είχε θεσμοθετηθεί από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, είχε εφαρμοστεί, άρα υπήρχε ήδη το κονδύλι. Το είχε ψηφίσει και η ΝΔ ως αντιπολίτευση. Είχε δεσμευτεί ο κ. Μητσοτάκης ότι θα το διατηρήσει και όταν έγινε κυβέρνηση το κατήργησε. Επομένως, να απαντήσει η ΝΔ πού το πήγε αυτό το κονδύλι».

Μιλώντας για τη φορολογία τόνισε: «Χρειαζόμαστε ένα άλλο μείγμα πολιτικης. Αν θέλουμε να έχουμε φορολογική δικαιοσύνη, δεν γίνεται να έχουμε στα ύψη τους έμμεσους φόρους, που είναι άδικοι γιατί πλήττουν τα χαμηλά και μεσαία στρώματα, καθώς καταναλώνουν μεγαλύτερο ποσοστό του εισοδήματός τους στα βασικά είδη που επιβαρύνονται από ΦΠΑ και την ίδια ώρα οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο να μοιράζουν το 2025, 5 δις ευρώ σε μερίσματα και να φορολογούνται τα μερίσματα μόνο με 5%. Είναι δίκαιο αυτό για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία;».