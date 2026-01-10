Οι αγρότες ορίζουν την επιτροπή για την συνάντηση με Μητσοτάκη: Ποιο μέτρο βγάζει από το συρτάρι η κυβέρνηση

Σήμερα, σε πανελλαδική σύσκεψη, οι αγρότες αποφασίζουν για την επιτροπή που θα εκπροσωπήσει και τα 57 μπλόκα στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, την Τρίτη 13 Ιανουαρίου, στο Μέγαρο Μαξίμου, η οποία ανοίγει «παράθυρο» για τον τερματισμό των κινητοποιήσεων.

Στο παρά πέντε της συνάντησης με τους αγρότες στο Μέγαρο Μαξίμου, η κυβέρνηση φέρεται έτοιμη για την ικανοποίηση ενός αιτήματος με χαμηλό δημοσιονομικό κόστος, σε μία κίνηση καλής θέλησης προς τους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα.

Όλα δείχνουν ότι στο ραντεβού της Τρίτης, οι αγρότες θα φύγουν με την διαβεβαίωση ότι στο φθηνό ρεύμα με 8,5 λεπτά την κιλοβατώρα θα ενταχθούν και όσοι έχουν ρυθμισμένες οφειλές, όπως ζητούν οι αγρότες, δεδομένου πως ο αριθμός αυτών των αγροτών δεν είναι μεγάλος.

Η δήλωση Τσιάρα

«Αυτή τη στιγμή στο πρόγραμμα ΓΑΙΑ είναι 177.954 εγγεγραμμένοι… Είναι αυτοί που παίρνουν αγροτικό ρεύμα. Πόσοι έχουν ληξιπρόθεσμα; Οι 16.215, δηλαδή το 9,1%. Και αυτοί θα ενταχθούν ξανά στην όποια ρύθμιση, αφού υπάρξει μία διαδικασία…» δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας (Skai), αποτυπώνοντας τη βούληση της κυβέρνησης για ένα νέο, θετικό βήμα προς την πλευρά των αγροτών για την εκτόνωση της κρίσης.

Το αιτήματα των αγροτών…

Από την πλευρά τους, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, αναμένεται να θέσουν στο «τραπέζι»για διαπραγμάτευση εκ νέου το αίτημα για ακόμη φθηνότερη τιμή στο αγροτικό ρεύμα – δηλαδή κάτω από 8,5 λεπτά την κιλοβατώρα – και ισχύ για 5 χρόνια, αντί για 2 που προβλέπεται σήμερα.

«Αυτά είναι τα μέτρα…»

Η κυβέρνηση έχει ξεκάθαρα διαμηνύσει ότι στο «τραπέζι του διαλόγου» δεν μπορούν να βρεθούν άλλα μέτρα στήριξης, είτε γιατί δεν υπάρχει επιπλέον δημοσιονομικός χώρος, είτε γιατί υπάρχουν οι περιορισμοί από τις Βρυξέλλες.

Ωστόσο, τονίζει ότι η συζήτηση είναι αναγκαία για όλες τις μεγάλες αλλαγές που ήδη προωθούνται για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και για τις μεγάλες προκλήσεις της επόμενης περιόδου.

Ο υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης για τη συμφωνία Mercosur. «Πρέπει να μας απασχολήσει το πώς θα σταθεί ο πρωτογενής τομέας τα επόμενα χρόνια, όχι μόνο πώς θα περάσουμε την τρέχουσα κρίση» δήλωσε ο κ. Τσιάρας, ενώ επιχείρησε να καθησυχάσει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους που εγείρουν ανησυχία για τη Συμφωνία Mercosur και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει για τον πρωτογενή τομέα.

«Η συμφωνία Ε.Ε. – Mercosur δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις σε όλους τους τομείς, προστατεύει από τις «απομιμήσεις» 21 εγχώρια αγροτικά προϊόντα με γεωγραφική ένδειξη, ενώ θέτει ισχυρές δικλείδες ασφαλείας υπέρ των παραγωγών σε περιπτώσεις αιφνίδιας αύξησης εισαγωγών» δήλωσε ο κ. Τσιάρας, μετά την έγκριση της χθες στις Βρυξέλλες.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, σε ανακοίνωση του δήλωσε ότι η συμφωνία προστατεύει από απομιμήσεις 344 διακριτά προϊόντα τροφίμων και ποτών συνολικά στην Ε.Ε, από τα οποία τα 21 είναι ελληνικά, τονίζοντας ότι «η προστασία αυτή θα βοηθήσει στην πώληση περισσότερων ελληνικών προϊόντων και σε υψηλότερες τιμές, καθώς η τιμή πώλησης των προϊόντων που προστατεύονται από Γεωγραφική Ένδειξη είναι 2 και 3 φορές υψηλότερη από αυτή των κανονικών προϊόντων».

Παράλληλα, ο κ. Τσιάρας διαβεβαιώνει ότι σε περίπτωση διαταραχών της αγοράς θα ληφθούν σημαντικά μέτρα για την προστασία των συμφερόντων των Ελλήνων αγροτών.

Συγκεκριμένα, όπως είπε, η συμφωνία περιλαμβάνει ρήτρα διασφάλισης για την προστασία των αγροτών της ΕΕ από οποιαδήποτε αιφνίδια αύξηση των εισαγωγών.