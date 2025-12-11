Συμβαίνει τώρα:
Πολιτική

Οι αγρότες της Κρήτης θα συναντηθούν στις 17:00 με τον Κωστή Χατζηδάκη στην Αθήνα

Στη συνάντηση που θα έχουν τα μέλη της συντονιστικής επιτροπής των αγροτών και των κτηνοτρόφων της Κρήτης με τον Κωστή Χατζηδάκη θα είναι παρών και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας
Αγρότες έξω από το κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
Αγρότες έξω από το κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης / ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ/EUROKINISSI

Συνάντηση με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, θα έχουν οι αγρότες της Κρήτης στις 17:00 το απόγευμα της Πέμπτης (11.12.25) στην Αθήνα.

Στη συνάντηση που θα έχουν τα μέλη της συντονιστικής επιτροπής των αγροτών και των κτηνοτρόφων της Κρήτης με τον Κωστή Χατζηδάκη θα είναι παρών και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας.

Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, τους Κρητικούς αγρότες θα συνοδεύει στη συνάντηση ο περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, ενώ δεν έχει γίνει γνωστό αν θα παραβρεθούν και οι «γαλάζιοι» βουλευτές της ΝΔ.

Σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ Χανίων, ο πρόεδρος του Συλλόγου Κτηνοτρόφων του Νομού Γιάννης Βερυκάκης, δεν απέκλεισε στη συνάντηση να παραβρεθεί και ο αντιπεριφερειάρχης Νίκος Καλογερής, ενώ οι κτηνοτρόφοι θα παραμείνουν στο αεροδρόμιο των «Δασκαλογιάννης».

Υπενθυμίζεται ότι χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απηύθυνε έκκληση στους διαλόγους να ορίσουν συγκεκριμένη αντιπροσωπεία ώστε να πραγματοποιηθεί συνάντηση υψηλού επιπέδου, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα στο Ηράκλειο συνεχίζεται η κατάληψη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης και το κτίριο της ΑΑΔΕ. Θα ακολουθήσει Γενική Συνέλευση για να αξιολογηθούν οι κυβερνητικές δεσμεύσεις και προτάσεις.

Σημειώνεται ότι η αντιπροσωπεία των κτηνοτρόφων επιμένει -παρά τη σημερινή συνάντηση με τον κ. Χατζηδάκη- να υπάρξει συνάντηση και με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
230
226
82
81
70
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Νίκος Ανδρουλάκης: Το «σκληρό ροκ» κατά της κυβέρνησης για τους αγρότες και το «καρφί» για τον Τσίπρα
«Μπορούμε να συνεννοηθούμε όταν υπάρχει κοινή κατεύθυνση», είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι «δεν υπάρχουν Μεσσίες, υπάρχουν οράματα, προγράμματα και σχέδια»
Νίκος Ανδρουλάκης
Σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τις πληρωμές των αγροτών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε από την ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, για τις πληρωμές που έχουν γίνει σε αγρότες και κτηνοτρόφους μέχρι σήμερα, καθώς και για αυτές που είναι προγραμματισμένες
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο υπουργικό συμβούλιο 11
Newsit logo
Newsit logo