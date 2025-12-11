Οι αγρότες της Κρήτης θα συναντηθούν στις 17:00 με τον Κωστή Χατζηδάκη στην Αθήνα

Συνάντηση με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, θα έχουν οι αγρότες της Κρήτης στις 17:00 το απόγευμα της Πέμπτης (11.12.25) στην Αθήνα.

Στη συνάντηση που θα έχουν τα μέλη της συντονιστικής επιτροπής των αγροτών και των κτηνοτρόφων της Κρήτης με τον Κωστή Χατζηδάκη θα είναι παρών και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας.

Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, τους Κρητικούς αγρότες θα συνοδεύει στη συνάντηση ο περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, ενώ δεν έχει γίνει γνωστό αν θα παραβρεθούν και οι «γαλάζιοι» βουλευτές της ΝΔ.

Σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ Χανίων, ο πρόεδρος του Συλλόγου Κτηνοτρόφων του Νομού Γιάννης Βερυκάκης, δεν απέκλεισε στη συνάντηση να παραβρεθεί και ο αντιπεριφερειάρχης Νίκος Καλογερής, ενώ οι κτηνοτρόφοι θα παραμείνουν στο αεροδρόμιο των «Δασκαλογιάννης».

Υπενθυμίζεται ότι χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απηύθυνε έκκληση στους διαλόγους να ορίσουν συγκεκριμένη αντιπροσωπεία ώστε να πραγματοποιηθεί συνάντηση υψηλού επιπέδου, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα στο Ηράκλειο συνεχίζεται η κατάληψη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης και το κτίριο της ΑΑΔΕ. Θα ακολουθήσει Γενική Συνέλευση για να αξιολογηθούν οι κυβερνητικές δεσμεύσεις και προτάσεις.

Σημειώνεται ότι η αντιπροσωπεία των κτηνοτρόφων επιμένει -παρά τη σημερινή συνάντηση με τον κ. Χατζηδάκη- να υπάρξει συνάντηση και με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.