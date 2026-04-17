Πολιτική

Οι εξελίξεις με τα Στενά του Ορμούζ στη συνάντηση Μητσοτάκη με τον αντιπρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής

«Είναι πολύ σημαντικό για την παγκόσμια οικονομία να διασφαλιστεί ότι τα Στενά θα παραμείνουν ανοιχτά, χωρίς τέλη διέλευσης ή άλλα εμπόδια», επισήμανε ο Έλληνας πρωθυπουργός
Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης με τον αντιπρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Hussein al-Sheikh
Τις νεότερες εξελίξεις γύρω από το Ιράν με έμφαση στα Στενά του Ορμούζ τα οποία θα είναι ανοικτά για τα εμπορικά πλοία, συζήτησε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης με τον αντιπρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Hussein al-Sheikh, τον οποίο υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου την Παρασκευή (17.04.2026).

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις ανακοινώσεις ότι τα Στενά του Ορμούζ θα είναι ανοικτά για εμπορικά πλοία, καθώς και για την επίτευξη 10ήμερης εκεχειρίας στον Λίβανο.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία της εφαρμογής της επόμενης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα, ενώ εξέφρασε την ανησυχία του για την κατάσταση στη Δυτική Όχθη. Ο κύριος Μητσοτάκης επανέλαβε την ετοιμότητα της Ελλάδας να συνδράμει όπου απαιτηθεί.

Κατά την έναρξη της συνάντησης ο πρωθυπουργός έκανε την ακόλουθη δήλωση (ανεπίσημη μετάφραση από τα αγγλικά):

«Με χαροποιεί ιδιαίτερα, κ. Αντιπρόεδρε, να σας καλωσορίζω στην Αθήνα. Ελπίζω η σημερινή να είναι μια καλύτερη μέρα. Έχουμε τουλάχιστον κάποιες θετικές εξελίξεις, καλά νέα όσον αφορά τα Στενά του Ορμούζ. Είναι πολύ σημαντικό για την παγκόσμια οικονομία να διασφαλιστεί ότι τα Στενά θα παραμείνουν ανοιχτά, χωρίς τέλη διέλευσης ή άλλα εμπόδια.

Υπάρχουν επίσης καλά νέα αναφορικά με την κατάπαυση του πυρός μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ, καθώς και τις απευθείας συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Hussein al-Sheikh και τη διπλωματική αποστολή της Παλαιστινιακής Αρχής στη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου

Ασφαλώς, όλα αυτά έχουν ιδιαίτερη συνάφεια με όσα θα συζητήσουμε. Γνωρίζετε ότι η επίσκεψή μου στη Ραμάλα πριν από λίγους μήνες ήταν ιδιαίτερα εποικοδομητική. Γνωρίζετε ότι παραμένουμε προσηλωμένοι στην υπόθεση των Παλαιστινίων και με ενδιαφέρει ιδιαίτερα να ακούσω τις απόψεις σας όσον αφορά στα επόμενα βήματα, τόσο στη Δυτική Όχθη όσο και στη Γάζα. Θέλουμε να δούμε μια μακροπρόθεσμη και βιώσιμη λύση και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
259
212
110
84
60
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Φάμελλος για Γεωργιάδη: «Αν ο Μητσοτάκης δεν τον διώξει, είναι ίδιος και χειρότερος»
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ζητεί την αποπομπή του υπουργού Υγείας, με αφορμή τις δηλώσεις του για τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, κάνοντας λόγο για στοχοποίηση της Δικαιοσύνης και «παρακρατικό καθεστώς»
Άδωνις Γεωργιάδης και Σωκράτης Φάμελλος
Boρίδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν υπάρχει πολιτικό σκάνδαλο, η αντιπολίτευση δεν έχει τίποτα άλλο να πει
Ο βουλευτής της ΝΔ και πρώην υπουργός υποστήριξε ότι οι δικογραφίες που έχουν διαβιβαστεί δεν θεμελιώνουν ποινικές ευθύνες και τάχθηκε κατά της άρσης ασυλίας για υποθέσεις διαμεσολάβησης
Μάκης Βορίδης
8
Σκέρτσος για Μυλωνάκη: Ο αγώνας του μας αφορά όλους, η πολιτική δεν μπορεί να υπηρετεί την απανθρωπιά
Με ανάρτησή του, ο υπουργός Επικρατείας συνδέει τη μάχη που δίνει ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ με το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου και καταγγέλλει τη «δολοφονία χαρακτήρων»
Άκης Σκέρτσος
Newsit logo
Newsit logo