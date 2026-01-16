Οι προσδοκίες της κυβέρνησης από τη συνάντηση με τους «σκληρούς» των μπλόκων – Οι απαράβατοι όροι και το μήνυμα

Την αποκλιμάκωση της έντασης στις σχέσεις κυβέρνησης και αγροτών προσδοκά το Μέγαρο Μαξίμου, μετά και τη συνάντηση που θα έχει τη Δευτέρα, στη μία το μεσημέρι, ο πρωθυπουργός με αντιπροσωπεία της Πανελλαδικής Επιτροπής.

Στο κυβερνητικό επιτελείο εκτιμούν ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τους αγρότες, μαζί με τις βελτιώσεις που υπήρξαν μετά και τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα την περασμένη Τρίτη, την υλοποίηση της δέσμευσης της να ολοκληρωθούν οι πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ έως τις 31 του περασμένου Δεκεμβρίου, μαζί με θεσμικές πρωτοβουλίες που προωθεί, όπως η Διακομματική Επιτροπή για το αγροτικό, δημιουργούν ένα «έδαφος» για συνεννόηση και με τους «σκληρούς» των μπλόκων.

«Άλλα μέτρα δεν υπάρχουν»

Η νέα συνάντηση Μητσοτάκη – αγροτών «κλείδωσε» μετά από αμοιβαίες υποχωρήσεις, κι ενώ η κυβέρνηση έχει κάνει απολύτως σαφές, ότι δεν πρέπει να περιμένουν επιπλέον μέτρα με δημοσιονομικό κόστος, πέραν αυτών που έχουν ήδη ανακοινωθεί.

Ωστόσο δηλώνει ανοιχτή σε προτάσεις, που να είναι όμως ρεαλιστικές και να μπορούν να οδηγήσουν σε περισσότερες τεχνικές λύσεις.

«Οι ανακοινώσεις οι οποίες έγιναν, είναι οι τελικές ανακοινώσεις από την πλευρά της κυβέρνησης, πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό» δήλωσε σε κάθετο τόνο ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας (Open).

Τι μπορεί να προσφέρει στους αγρότες η νέα συνάντηση;

Πηγές του Μαξίμου δηλώνουν ότι, πρώτον, η κυβέρνηση θα τους ακούσει, γιατί θεωρεί ότι ήταν πολύ χρήσιμες και οι επισημάνσεις των εκπροσώπων των αγροτών στην πρώτη συνάντηση, ειδικά για τοπικά θέματα.

Δεύτερον, επισημαίνουν ότι η εξειδίκευση από τη δική της πλευρά, όλων όσων έχουν ήδη ανακοινωθεί, «θα βοηθήσει να λυθούν πολλές παρεξηγήσεις ή παρανοήσεις», όπως όταν έγινε συζήτηση μεταξύ του πρωθυπουργού, των υπόλοιπων κυβερνητικών στελεχών και των εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα.

Οι «απαράβατοι» όροι…

«Η κυβέρνηση και προσωπικά ο πρωθυπουργός ήθελαν να προχωρήσει ο διάλογος και να μη σταματήσει ποτέ. Δεν λύνονται όλα τα προβλήματα μετά από μια σειρά κινητοποιήσεων και μια σειρά συναντήσεων. Και προβλήματα θα συνεχίσουν να υφίστανται, και λύσεις θα πρέπει να βρίσκουμε συνολικά με βάση τα όσα μπορούμε πραγματικά να κάνουμε, και όσα είναι εφικτά» δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, επαναλαμβάνοντας ότι οι όροι για το ραντεβού είναι απαράβατοι… Είναι, όπως είπε, οι ανοιχτοί δρόμοι «σε όλη τους την έκταση», η μη προσέλευση προσώπων με παραβατικές συμπεριφορές στις κινητοποιήσεις, που ελέγχονται από τη Δικαιοσύνη, ενώ συμφωνήθηκε η αντιπροσωπεία να αποτελείται από 30 άτομα.

«Την ιστορία την γράφουν οι παρόντες»

Ο κ. Μαρινάκης έκανε αναφορά στα αποτελέσματα «της εποικοδομητικής συζήτησης» που είχε, όπως τόνισε, η συνάντηση του πρώτου μπλοκ των αγροτών με τον Κυριάκο Μητσοτάκη τόσο για το αγροτικό ρεύμα, όσο και για το πετρέλαιο, το ΑΤΑΚ κλπ.

«Η πρώτη συνάντηση που ήδη έχει γίνει ήταν πολύ αντιπροσωπευτική και, στο τέλος της ημέρας, την ιστορία γράφουν οι παρόντες. Αυτός ήταν και ο λόγος που και οι υπόλοιποι φαίνεται, ότι θα έρθουν να συναντηθούν με τον πρωθυπουργό. Αποτέλεσμα της πρώτης συνάντησης ήταν οι πολύ σημαντικές ανακοινώσεις» σημείωναν κυβερνητικές πηγές, τονίζοντας ότι… «αυτή η σπέκουλα, η προπαγάνδα, ότι ήρθαν κάποιοι που δεν ήταν αντιπροσωπευτικοί και ήταν «χαμένος χρόνος» η συνάντηση, όπως ακούγεται από τα διάφορα κόμματα της αντιπολίτευσης φαίνεται ότι δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα».

«Πυρά» στην αντιπολίτευση

Ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε και στις αιτιάσεις κομμάτων της αντιπολίτευσης για «στημένο» διάλογο, αναφερόμνοι στο τετ α τετ του Πρωθυπουργού με τους αγρότες που δεν μετείχαν στην Πανελλαδική Επιτροπή.

«Η κυβέρνηση δεν ζητάει πιστοποιητικό πολιτικών φρονημάτων ούτε από αγρότες, ούτε από οποιονδήποτε επαγγελματία ή πολίτη. Όπως υπάρχουν αγρότες οι οποίοι ανήκουν στο χώρο της Ν.Δ., υπάρχουν αγρότες οι οποίοι ανήκουν, και πολλοί μάλιστα, στα μπλόκα, σε άλλα κόμματα, της Αριστεράς, της Κεντροαριστεράς. Άρα, αυτή η θεώρηση και η αντιμετώπιση του ζητήματος με κομματικά κριτήρια είναι προσβλητική» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Οι εκτιμήσεις «γαλάζιων» στελεχών…

«Γαλάζια» στελέχη εκτιμούν ότι εκτός από τις βελτιώσεις των μέτρων που πέτυχε το πρώτο μπλοκ των αγροτών, σε δύσκολη θέση έφερε τους «σκληρούς» των κινητοποιήσεων και ο «φόβος» ότι η κοινωνία θα πάρει αποστάσεις από τον αγώνα τους μετά από περίπου ενάμιση μήνα κινητοποιήσεων και ενώ η κυβέρνηση δηλώνει ότι εξάντλησε κάθε περιθώριο για τη στήριξη τους,

Επιπλέον, εκτιμούν ότι καθοριστικό ήταν και το τελεσίγραφο της κυβέρνησης ότι «η επιείκεια εξαντλείται» και ότι θα σκληρύνει τη στάση της, εφαρμόζοντας το Plan b’, με ποινικές και διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα για την παρακώληση των συγκοινωνιών και τις παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Η προσδοκία της κυβέρνησης

Η κεντρική γραμμή της κυβέρνησης παραμένει σταθερή: αναζήτηση ουσιαστικών λύσεων στα προβλήματα των αγροτών, αλλά ταυτόχρονα τήρηση της νομιμότητας με εφαρμογή των νόμων.

Και αυτό το μήνυμα εκπέμπεται και για τη συνάντηση της Δευτέρας, με αρμόδια στελέχη να δηλώνουν συγκρατημένα αισιόδοξα για αλλαγή του τοπίου από την ερχόμενη Τρίτη.