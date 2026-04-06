ΟΠΕΚΕΠΕ: Άρση ασυλίας ζητά ο βουλευτής της ΝΔ Λάκης Βασιλειάδης – «Προκύπτει έμμεσα το όνομά μου»

«Από τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ προκύπτει με σαφήνεια ότι δεν υφίσταται καμία ένδειξη τέλεσης οποιασδήποτε παράνομης πράξης εκ μέρους μου», αναφέρει σε δήλωσή του
Ο βουλευτής της ΝΔ Λάκης Βασιλειάδης
Άρση ασυλίας ζητά με δήλωσή του ο βουλευτής Πέλλας της ΝΔ Λάκης Βασιλειάδης σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παράλληλα ο βουλευτής Λάκης Βασιλειάδης υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για παράνομη πράξη από την πλευρά του για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα όσα έχουν έρθει στο φως τον τελευταίο καιρό.

Επισημαίνει ότι ούτε ο ίδιος ούτε οι συνεργάτες του έχουν προσωπική επαφή με τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Η δήλωση του Λάκη Βασιλειάδη

«Από τη μελέτη της δικογραφίας του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία αφορά τη φερόμενη εμπλοκή μου στην υπόθεση, προκύπτει με σαφήνεια ότι δεν υφίσταται καμία ένδειξη τέλεσης οποιασδήποτε παράνομης πράξης εκ μέρους μου. Η αναφορά στο όνομά μου προκύπτει έμμεσα από συνομιλίες τρίτων, χωρίς να έχω οποιαδήποτε προσωπική επαφή με εμπλεκόμενα πρόσωπα, ούτε εγώ, ούτε συνεργάτες μου. Επιπλέον, από την απλή ανάγνωση της δικογραφίας προκύπτει ότι το αίτημα που εμμέσως αποδίδεται σε εμένα αφορούσε, έναν κτηνοτρόφο, για τον οποίο συζητούνταν μεταξύ των συνομιλούντων το ενδεχόμενο χορήγησης παράτασης σε επικείμενο έλεγχο.

Ωστόσο, ο έλεγχος διενεργήθηκε κανονικά, χωρίς να δοθεί οποιαδήποτε παράταση, χωρίς να υπάρξει οποιαδήποτε παρέμβαση και χωρίς ο εν λόγω κτηνοτρόφος να λάβει σχετική επιδότηση. Συνεπώς, ακόμη και η πράξη που επιχειρείται να συσχετιστεί εμμέσως με το πρόσωπό μου δεν συνιστά παράνομη ενέργεια, ούτε προκάλεσε οποιαδήποτε ζημία, έστω και ελάχιστη, στα εθνικά ή ευρωπαϊκά κονδύλια.

 

Για να μην υπάρχουν, ωστόσο, κενά ή αμφιβολίες στο πρόσωπό μου, πρόκειται να προχωρήσω την όλη διαδικασία μέχρι τέλους, ζητώντας ρητά την άρση της ασυλίας μου, ώστε να λάμψει η αλήθεια. Θα κινηθώ και σε αυτή την περίπτωση όπως κάνω πάντα, με ειλικρίνεια, ακεραιότητα και διαφάνεια. Αυτές είναι οι αρχές που υπηρετώ το πολιτικό και προσωπικό μου ήθος. Αυτές είναι αρχές με τις οποίες πορεύομαι σε όλη την πολιτική μου πορεία αλλά και στην προσωπική μου ζωή.

Βρίσκομαι δίπλα σε όλους, ανεξαιρέτως, τους συμπολίτες μου, έχω συνέχεια την πόρτα μου ανοιχτή σε όσους έχουν ανάγκη και για κάθε πρόβλημά τους. Βοηθάω και υπηρετώ τον τόπο μου με ευσυνειδησία και υπευθυνότητα. Θα συνεχίσω να το κάνω με την ίδια θέληση, με τον ίδιο ζήλο, και με το ίδιο ενδιαφέρον μέσα στο πλαίσιο των πολιτικών και κοινοβουλευτικών μου καθηκόντων, με ήθος, αξιοπρέπεια και ακεραιότητα, με το κεφάλι ψηλά και με το μέτωπο καθαρό.»

Πολιτική
