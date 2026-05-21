Η Κατερίνα Μουτσάτσου στο κόμμα Καρυστιανού – Ήταν υποψήφια με το ΕΠΑΜ – Θέλει να αποκαταστήσει τη δημοκρατία

Τον πύρινο λόγο του Θανάση Αυγερινού διαδέχθηκε η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου στην παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού στη Θεσσαλονίκη.

Ήταν και η παρουσιάστρια έκπληξη στην εκδήλωση της ανακοίνωσης του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού και επίσης εκφώνησε έναν πύρινο λόγο λέγοντας ότι μετά από ένα βίντεο το οποίο είχε γίνει viral και για το οποίο είχε κατηγορηθεί ότι ήταν αντιγραφή από διαφήμιση καναδικής μπύρας, είχε δεχθεί πόλεμο. Η κα Μουτσάτσου τόνισε μεταξύ άλλων ότι θέλει να αποκαταστήσει τη δημοκρατία στη χώρα μας και ονειρεύεται να υπάρξει διάκριση εξουσιών….

Η Κατερίνα Μουτσάτσου συμμετείχε στις Ευρωεκλογές το 2024 με το ΕΠΑΜ (Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο) του Δημήτρη Καζάκη.

Γεννήθηκε στο Μοντερέϊ της Καλιφόρνια και μεγάλωσε στην Ελλάδα. Σπούδασε στο Παρίσι και κατέχει πτυχία Maîtrise και DEA της σχολής Θεατρικών Σπουδών από το Πανεπιστήμιο της Σορβόνης (Paris III). Αμέσως μετά εργάσθηκε ως ηθοποιός και έγινε γνωστή με πρωταγωνιστικούς ρόλους σε περισσότερα από 40 έργα σε τηλεόραση, κινηματογράφο και θέατρο. Από το 2012 εργάζεται στους τομείς ανάπτυξης περιεχομένου βίντεο και ταινιών, γεφυρώνοντας τα πεδία ψυχαγωγίας και τεχνολογίας με την πολιτική, υπό το πρίσμα ενός κολοσσιαίου έργου, του “The Underground Network Project”, βραβευμένου στο διεθνές φεστιβάλ South By Southwest (SXSW) το 2015 (underground.net), ως “Έργο με τη μεγαλύτερη κοινωνική επίδραση”. Έχει ζήσει και εργασθεί σε χώρες της Ευρώπης και στις ΗΠΑ και μιλάει 5 ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά και Τουρκικά.

Οσο για το βίντεο «Είμαι Ελληνίδα» η ίδια είχε παραδεχθεί τότε, το ότι είχε βασιστεί στην διαφήμιση της μπύρας αλλά είχε σημειώσει ότι: «Δεν υπάρχει κανείς πίσω από αυτό παρά μόνο εγώ. Κανείς δεν είναι χορηγός του, ή το διαφημίζει, κανείς δεν κάνει«”marketing”. Προωθείται από μόνο του. Κάποιοι έπιασαν το νόημα – ευχαριστώ Θεέ μου- και τα λόγια διαδόθηκαν. Μιλάω για τον εαυτό μου μόνο – ή/και για αυτούς που καταλαβαίνουν τον ελληνισμό, ή την κληρονομιά τους, με τον τρόπο με τον οποίο το κάνω εγώ – και με τον τρόπο τον οποίο πραγματικά είναι – ανεξάρτητα από τα σύνορα». Παράλληλα παίρνει αποστάσεις από όποιες ακραίες εθνικιστικές ή εξτρεμιστικές απόψεις και καταλήγει ότι η ίδια είναι ο χειρότερος κριτής του εαυτού της.

Όλο το κείμενο που είχε δημοσιεύσει:

«Σας ευχαριστώ όλους που “ακολουθήσατε” και μοιραστήκατε (το video), ευχαριστώ για τις κριτικές, ευχαριστώ για τα αιτήματα φιλίας, τα μηνύματα, ευχαριστώ για τα σχόλια σας είτε είναι καλά είτε όχι. Ουάου, είμαι κάπως συγκλονισμένη και με προβλημάτισε.

Το video “Είμαι Ελληνίδα” είναι ένα αφιέρωμα/αντιγραφή του Καναδικού. Δημοσιεύθηκε επίσης (για όσους δεν το έχουν δει είναι επίσης γραμμένο στη δημοσίευση του video στο youtube) και ποτέ δεν προσποιήθηκα κάτι διαφορετικό.

Απλά, όταν είδα το Καναδικό video αναρωτήθηκα τι θα έλεγα για μένα, αν είχα περίπου ένα λεπτό ή κάπου τόσο, για να εξηγήσω ποια είμαι και να καταρρίψω όλα τα στερεότυπα που έχω συναντήσει στη ζωή μου. Το video το έκανα ακολουθώντας συνειδητά το Καναδικό πρότυπο.

Δεν με πειράζει να αντιγράψω κάτι να από αυτό μπορώ να φτιάξω κάτι αυθεντικό από –εδώ είναι η αυθεντικότητα του ότι κανείς άλλος δεν το έκανε (το ελληνικό) πριν από μένα. Έτσι απλά το είπα. Δεν έχει σημασία, γιατί το έκανα επειδή απλά ήθελα να το κάνω. Καλώς ήρθατε στο internet, που μπορώ να κάνω ο,τι θέλω όπως μπορείτε και εσείς.

Αλλά… το “Είμαι Ελληνίδα” δεν είναι διαφήμιση μπύρας. Δεν υπάρχει κανείς πίσω από αυτό παρά μόνο εγώ. Κανείς δεν είναι χορηγός του, ή το διαφημίζει, κανείς δεν κάνει “marketing”. Προωθείται από μόνο του. Κάποιοι έπιασαν το νόημα – ευχαριστώ Θεέ μου- και τα λόγια διαδόθηκαν.

Μιλάω για τον εαυτό μου μόνο – ή/και για αυτούς που καταλαβαίνουν τον ελληνισμό, ή την κληρονομιά τους, με τον τρόπο με τον οποίο το κάνω εγώ – και με τον τρόπο τον οποίο πραγματικά είναι – ανεξάρτητα από τα σύνορα. “Τόσο πολύ ξεπέρασε η πόλη μας η Αθήνα τους άλλους ανθρώπους, ώστε οι μαθητές της έγιναν δάσκαλοι των άλλων. Και το όνομα των Ελλήνων δημιούργησε την πεποιημένη εντύπωση να φαίνεται ότι είναι χαρακτηριστικό όχι του γένους, αλλά της διανοίας.

Και να αποκαλούνται από τους άλλους όχι από μάς, Έλληνες μάλλον οι μετέχοντες της ημετέρας εκπαιδεύσεως και όχι της κοινής καταγωγής.” (Ισοκράτης) Έτσι κάθε εθνικισμός, εξτρεμισμός, πολιτική ή ακόμη ο πατριωτισμός (συγγνώμη αν απογοητεύω κάποιους) δεν έχει να κάνει με αυτό το video. Η μόνη λέξη που θα δεχόμουν να το χαρακτηρίσει είναι η φιλοπατρία – ναι αγαπώ τον τόπο/topos των προγόνων μου. Και είμαι συνδεδεμένη με τις ρίζες τους.

Η χρήση του εθνικού ύμνου είναι ο μόνος τρόπος να εξηγήσω σε όλο τον κόσμο (συμπεριλαμβανομένων των Νέο – Ελλήνων) ότι υπάρχει ακόμη και σήμερα η χώρα στην οποία όλες οι δυτικές σκέψεις γεννήθηκαν και υπάρχουν αυτοί που τα κληρονόμησαν, και η χώρα στην οποία – μέχρι σήμερα- μιλάει την ελληνική γλώσσα είναι πολύ σημαντική. Ο ελληνικός ύμνος είναι όλα αυτά που έχω σήμερα για να το παρουσιάσω. Ή μήπως θα προτιμούσατε τον γερμανικό; Με αυτό έχει να κάνει. Είμαι ευγνώμων και ευχαριστώ όλους εσάς που σας άρεσε, και εσάς που το κρίνατε και κρίνατε εμένα. Μέχρι τώρα – μερικά σχόλια απαλλάσσονται – εγώ είμαι ο χειρότερος κριτής του εαυτού μου. Έτσι συμφωνώ με όλους σας. Κατερίνα”.

Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει το 2025 από το Λος Άντζελες φάνηκε να είναι ένθερη υποστηρίκτρια του Έλον Μασκ.