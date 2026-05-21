Πολιτική

Θανάσης Αυγερινός: Μπλούζα με Ντοστογιέφσκι, Τσέχωφ και Τολστόι στην παρουσίαση του κόμματος Καρυστιανού

«Η τιμωρία πλησιάζει, αυτό είναι που πρέπει να συμβαίνει στις πραγματικές δημοκρατίες: όποιος εγκληματεί, να τιμωρείται», σχολίασε χαρακτηριστικά
Θανάσης Αυγερινός
Ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός στην παρουσίαση του νέου πολιτικού φορέα από την Μαρία Καρυστιανού / ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ /Φωτογραφία Βασίλης Βερβερίδης
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Με μία συμβολική ενδυματολογική επιλογή έδωσε το «παρών» στην εκδήλωση του νεοσύστατου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καρυστιανού ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, θέλοντας να στείλει μήνυμα με πολιτικές αιχμές.

Ο Θανάσης Αυγερινός, γνωστός για τις ανταποκρίσεις του από τη Μόσχα εμφανίστηκε στην εκδήλωση για το νέο κόμμα από τη Μαρία Καρυστιανού νωρίτερα την Πέμπτη (21.05.2026) στη Θεσσαλονίκη, φορώντας μία μαύρη μπλούζα που απεικόνιζε τρεις σπουδαίες μορφές της παγκόσμιας λογοτεχνίας: τον Λέοντα Τολστόι, τον Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι και τον Άντον Τσέχωφ.

Αναφερόμενος στην επιλογή του, ο δημοσιογράφος συνέδεσε άμεσα την αποτύπωση των σπουδαίων Ρώσων συγγραφέων στην μπλούζα του με το κορυφαίο αριστούργημα του Ντοστογιέφσκι, «Έγκλημα και Τιμωρία», κάνοντας παραλληλισμό με το σήμερα.

 

«Η τιμωρία πλησιάζει. Αυτό είναι που πρέπει να συμβαίνει στις πραγματικές δημοκρατίες: όποιος εγκληματεί, να τιμωρείται», ανέφερε χαρακτηριστικά ο γνωστός ανταποκριτής, που αποφάσισε να συμπορευτεί με τον νέο πολιτικό φορέα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
160
155
155
124
79
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Φωτεινή Αραμπατζή για ΟΠΕΚΕΠΕ: Είμαι παντελώς αθώα, θα συνεχίσω να σηκώνω τα τηλέφωνα για τους αγρότες
«Στοχοποιήθηκα, περίπου, ως συνεργός εγκληματικής οργάνωσης, μπήκα στο κάδρο ενός υποτιθέμενου σκανδάλου» λέει μεταξύ άλλων η πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
Φωτεινή Αραμπατζή
Τηλεφώνημα Γεωργιάδη στη φτωχή αγρότισσα που δώρισε ασθενοφόρο στο ΕΣΥ - «Ένα μεγάλο ευχαριστώ»
Παράλληλα, ο υπουργός Υγείας δεσμεύτηκε για την αγορά νέου αξονικού τομογράφου στο νοσοκομείο Βέροιας, ο οποίος θα φέρει το όνομα του εκλιπόντος βουλευτή Ημαθίας Απόστολου Βεσυρόπουλου
Άδωνις Γεωργιάδης
Φλωρίδης σε Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: «Υπάρχει μία κωμωδία με τον Γιώργο Κωνσταντίνου που έχει ανεβεί σε παγκάκι, πλησιάζετε επικίνδυνα προς αυτό»
Οι τόνοι ανέβηκαν κατακόρυφα όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου παρενέβαινε συνεχώς όταν ο Γιώργος Φλωρίδης απαντούσε στον Νίκο Ανδρουλάκη
Γιώργος Φλωρίδης και Ζωή Κωνσταντοπούλου 9
Newsit logo
Newsit logo