Θανάσης Αυγερινός: Μπλούζα με Ντοστογιέφσκι, Τσέχωφ και Τολστόι στην παρουσίαση του κόμματος Καρυστιανού

Με μία συμβολική ενδυματολογική επιλογή έδωσε το «παρών» στην εκδήλωση του νεοσύστατου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καρυστιανού ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, θέλοντας να στείλει μήνυμα με πολιτικές αιχμές.

Ο Θανάσης Αυγερινός, γνωστός για τις ανταποκρίσεις του από τη Μόσχα εμφανίστηκε στην εκδήλωση για το νέο κόμμα από τη Μαρία Καρυστιανού νωρίτερα την Πέμπτη (21.05.2026) στη Θεσσαλονίκη, φορώντας μία μαύρη μπλούζα που απεικόνιζε τρεις σπουδαίες μορφές της παγκόσμιας λογοτεχνίας: τον Λέοντα Τολστόι, τον Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι και τον Άντον Τσέχωφ.

Αναφερόμενος στην επιλογή του, ο δημοσιογράφος συνέδεσε άμεσα την αποτύπωση των σπουδαίων Ρώσων συγγραφέων στην μπλούζα του με το κορυφαίο αριστούργημα του Ντοστογιέφσκι, «Έγκλημα και Τιμωρία», κάνοντας παραλληλισμό με το σήμερα.

«Η τιμωρία πλησιάζει. Αυτό είναι που πρέπει να συμβαίνει στις πραγματικές δημοκρατίες: όποιος εγκληματεί, να τιμωρείται», ανέφερε χαρακτηριστικά ο γνωστός ανταποκριτής, που αποφάσισε να συμπορευτεί με τον νέο πολιτικό φορέα.