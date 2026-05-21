Η Μαρία Καρυστιανού, η Ελπίδα της Δημοκρατίας, η διακήρυξη 20 σημείων και το σόου από Αυγερινό και Μουτσάτσου

Με έντονο αντικομματικό και αντισυστημικό λόγο, σαφείς αναφορές στην τραγωδία των Τεμπών και διαρκείς αιχμές κατά του πολιτικού συστήματος, η Μαρία Καρυστιανού παρουσίασε το βράδυ της Πέμπτης (21.05.2026) στη Θεσσαλονίκη το νέο κόμμα της, με την ονομασία «Ελπίδα για τη Δημοκρατία».

Η εκδήλωση για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού πραγματοποιήθηκε στο κατάμεστο -αν και όχι τελικά όσο ανέμεναν οι διοργανωτές- κινηματοθέατρο «Ολύμπιον», στην πλατεία Αριστοτέλους, με γιγαντοοθόνη τοποθετημένη στον πεζόδρομο και συλλογή υπογραφών υπέρ της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου πολιτικού φορέα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Μαρία Καρυστιανού εμφανίστηκε ως η κεντρική πολιτική έκφραση της οργής που γεννήθηκε μετά το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, επιχειρώντας να μετατρέψει το αίτημα για δικαιοσύνη σε οργανωμένο πολιτικό κίνημα. «Σήμερα γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Σήμερα γεννιέται η απαίτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευτελισμό της χώρας μας», είπε από το βήμα, υποστηρίζοντας ότι «το υγιές κομμάτι της Ελλάδας έχει αφυπνιστεί και ενωθεί». Σε δηλώσεις της μετά την εκδήλωση, επεσήμανε ότι στόχος για το κόμμα της είναι η πρώτη θέση και ότι δέχεται «ανελέητο πόλεμο».

Δείτε εδώ όλα όσα έγιναν στην παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού από τη Θεσσαλονίκη, μέσα από το liveblog του newsit.gr.

«Δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί»

Η πρόεδρος του νέου κόμματος επιχείρησε να δώσει έντονα αντισυστημικά χαρακτηριστικά στο εγχείρημα, λέγοντας ότι το κίνημα «γεννήθηκε μέσα από τα σπλάχνα της κοινωνίας». «Δεν ήρθαμε να διαχειριστούμε την παρακμή, ήρθαμε να αλλάξουμε πορεία. Κι αυτό είναι που τους πονάει», ανέφερε η μητέρα της αδικοχαμένης Μάρθης, ενώ πρόσθεσε πως «όταν ένας απλός πολίτης φτάνει να συγκρούεται με το κατεστημένο, τότε το κατεστημένο πραγματικά απειλείται».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε ιδιαίτερα φορτισμένο τόνο, η γυναίκα που έχει αποτυπωθεί στην κοινωνική συνείδηση ως η «μάνα των Τεμπών» υποστήριξε ότι το νέο κόμμα δεν δημιουργήθηκε από «επαγγελματίες πολιτικούς που τρέμουν μη χάσουν τις καρέκλες τους». «Είμαστε άνθρωποι που δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως στόχος είναι «η Ελλάδα να ανήκει ξανά στους πολίτες της».

Παρουσιάζοντας την πολιτική της ταυτότητα, τόνισε ότι στέκεται απέναντι στο ακροατήριο «ως μητέρα, ως πολίτης αυτής της χώρας, ως παιδίατρος που ζει μόνο από τη δουλειά της» και όχι ως προϊόν μιας παραδοσιακής πολιτικής διαδρομής.

«Η Δημοκρατία χωρίς Δικαιοσύνη είναι γράμμα κενό»

Κεντρικός άξονας της ιδρυτικής διακήρυξης του κόμματος είναι η Δικαιοσύνη και η θεσμική ανασυγκρότηση. Η Μαρία Καρυστιανού μίλησε για «αληθές κράτος δικαίου», χωρίς «ακαδίωκτα και άλλα προνόμια», ζητώντας ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, λογοδοσία, ταχεία απονομή δικαίου και παύση διορισμού της δικαστικής εξουσίας από την εκτελεστική.

«Δεν μπορεί να υπάρχουν πολίτες δύο ταχυτήτων. Και η Δημοκρατία χωρίς Δικαιοσύνη είναι γράμμα κενό», είπε χαρακτηριστικά, απευθύνοντας κάλεσμα συμμετοχής στους πολίτες. «Δεν σας ζητώ να πιστέψετε σε μεσσίες. Σας ζητώ να πιστέψετε στη δύναμη των πολιτών», ανέφερε. Η ίδια επανέφερε πολλές φορές την τραγωδία των Τεμπών στο επίκεντρο της πολιτικής της αφήγησης.

«Το τραγικό έγκλημα των Τεμπών ανέδειξε με τον πιο οδυνηρό τρόπο την ανάγκη για ασφάλεια των πολιτών στις μεταφορές», σημείωσε, ενώ σε μία από τις πιο φορτισμένες στιγμές της βραδιάς είπε: «Δίπλα μου στέκονται αυτοί που πέθαναν άδικα», προκαλώντας παρατεταμένο χειροκρότημα από το ακροατήριο. Αίσθηση, πάντως, προκάλεσε το γεγονός ότι το ζήτημα των υποδομών εμφανίζεται μόλις στη… 15η θέση της ιδρυτικής διακήρυξης.

Οι βασικοί άξονες του νέου κόμματος

Η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος περιλαμβάνει σειρά θέσεων για τη δημόσια διοίκηση, την οικονομία και τους θεσμούς. Η Μαρία Καρυστιανού μίλησε για μηδενική ανοχή στη διαφθορά, έλεγχο όλων των δημοσίων συμβάσεων, διαφάνεια στις τράπεζες, προστασία της πρώτης κατοικίας και ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, «που η νέα τάξη πραγμάτων θέλει να αφανίσει».

Έκανε επίσης λόγο για εξυγίανση των μηχανισμών καταπολέμησης των καρτέλ, τα οποία -όπως είπε- «διαμορφώνουν ασύδοτα τις τιμές», ενώ υποστήριξε ότι «καμία παραγωγική ανασυγκρότηση δεν μπορεί να είναι επιτυχής χωρίς την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων».

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο δημογραφικό, το οποίο χαρακτήρισε «νούμερο 1 απειλή των επόμενων ετών», καθώς και στη στήριξη της οικογένειας και των νέων. Αναφέρθηκε ακόμη στην ανασυγκρότηση της δημόσιας παιδείας, στην ενίσχυση του ΕΣΥ, στην πρόνοια για την τρίτη ηλικία και τις ευάλωτες ομάδες, αλλά και στην ανάγκη «να στεριώσουν οι νέοι στη χώρα».

Στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής και της εθνικής στρατηγικής, η Μαρία Καρυστιανού υποστήριξε ότι «η πατρίδα μας δεν πρέπει να λειτουργεί ως ακολούθημα ξένου εταίρου» και ότι η Ελλάδα «πρέπει να είναι πάντα μέρος της λύσης και ποτέ του προβλήματος». Παράλληλα, έκανε λόγο για προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, με βάση το Διεθνές Δίκαιο.

Διαβάστε εδώ αναλυτικά την ιδρυτική διακήρυξη.

Αυγερινός, Μουτσάτσου και τα μηνύματα στήριξης

Τον συντονισμό της εκδήλωσης είχαν ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός και η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου. Ο κ. Αυγερινός έδωσε από την αρχή πολιτικό και συμβολικό τόνο, με αναφορά στο «Έγκλημα και Τιμωρία» του Ντοστογιέφσκι. «Όσοι εγκλημάτησαν πρέπει να ξέρουν ότι η τιμωρία τους πλησιάζει», είπε, ενώ εξαπέλυσε και έμμεσες αιχμές προς την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας: «Δεν κάνουμε rebranding, κάνουμε branding».

Η Κατερίνα Μουτσάτσου μίλησε για την οικονομική κρίση και την ανάγκη «καθαρών ανθρώπων» στη δημόσια ζωή. Νωρίτερα είχε προβληθεί το βίντεο «Είμαι Ελληνίδα», με το οποίο είχε προκαλέσει μεγάλη αίσθηση το 2012.

Στην εκδήλωση προβλήθηκαν επίσης βίντεο υποστήριξης από Έλληνες της διασποράς, αγρότες, επιστήμονες, νέους και πραγματογνώμονες που έχουν συνδεθεί με την υπόθεση των Τεμπών. Ανάμεσά τους και η Χαρίτα Μάντολες, η γυναίκα-σύμβολο της κυπριακής τραγωδίας. Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης, στην οθόνη του «Ολύμπιον» εμφανίστηκαν ακόμη ο τεχνικός σύμβουλος συγγενών θυμάτων των Τεμπών Βασίλης Κοκοτσάκης, η πρώην πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Μαρία Νεγρεπόντη-Δελιβάνη και ο διεθνολόγος Σταύρος Καλεντερίδης.

Η καθυστέρηση, οι άδειες καρέκλες και οι μουσικές επιλογές

Η εκδήλωση για την παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού είχε προγραμματιστεί για τις 18:30, ωστόσο ξεκίνησε με καθυστέρηση περίπου μίας ώρας. Έξω από τον κινηματογράφο «Ολύμπιον» είχε στηθεί εξέδρα και γιγαντοοθόνη, ώστε να παρακολουθήσουν την παρουσίαση όσοι δεν θα κατάφερναν να μπουν στην αίθουσα. Η προσέλευση, όμως, κινήθηκε πολύ χαμηλότερα από τις αρχικές εκτιμήσεις των διοργανωτών, ενώ για αρκετή ώρα υπήρχαν άδειες καρέκλες και εντός της αίθουσας.

Κατά τη διάρκεια της αναμονής ακούστηκαν τραγούδια με έντονο συμβολικό φορτίο. Η εκδήλωση άρχισε υπό τους ήχους του «Ζορμπά», ενώ αργότερα ακούστηκε το «Περιγιάλι το κρυφό», το ποίημα του Γιώργου Σεφέρη σε μουσική και εκτέλεση Μίκη Θεοδωράκη. Στην αίθουσα ακούστηκε επίσης το «Και να αδελφέ μου», σε ποίηση Γιάννη Ρίτσου, μουσική Χρήστου Λεοντή και ερμηνεία Νίκου Ξυλούρη. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε, πάντως, η προβολή στη γιγαντοοθόνη του τραγουδιού «Μια φορά» του Δημήτρη Κοργιαλά, το οποίο είχε ερμηνεύσει το 2003 μαζί με την Κατερίνα Μουτσάτσου.

Ο στενός «πυρήνας» των συνεργατών της Μαρίας Καρυστιανού

Τα πρόσωπα που φαίνεται να βρίσκονται στο στενό πυρήνα των συνεργατών της Μαρίας Καρυστιανού είναι οι Μαρία Γρατσία, δικηγόρος και υποψήφια με το κόμμα «Νίκη» εκλογές του 2023, Νίκος Γαλανός, πρώην βουλευτής του Συνασπισμού και του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος μάλιστα φέρεται να έχει αναλάβει και το ρόλο του διευθυντή του πολιτικού γραφείου της, Γιάννης Χατζηαντωνίου, ο οποίος στο παρελθόν ήταν υποψήφιος βουλευτής Β’ Αθηνών του ΣΥΡΙΖΑ, Θανάσης Αυγερινός, δημοσιογράφος επί δεκαετίες ανταποκριτής στη Μόσχα. Αρκετά ενεργός στο νέο κομματικό φορέα εμφανίζεται και ο Στράτος Σιουρδάκης, επιχειρηματίας και πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας της Αγίας Πετρούπολης, ο οποίος εμφανίστηκε στη διαδικασία συλλογής υπογραφών για το νέο κόμμα, η οποία μεταδόθηκε σε live streaming στο Facebook.

Το νέο πολιτικό εγχείρημα στηρίζει και η Μαρία Χριστίνα Μπακλαβά, η οποία είναι ιδρύτρια του δικτύου NOEMA Solutions, που παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα στρατηγικής επικοινωνίας, δημοσίων σχέσεων, μάρκετινγκ, media relations και υποστηρίζει εταιρείες, ιδρύματα και οργανισμούς. Πολύ κοντά στο νέο κομματικό φορέα και δίπλα στη Μαρία Καρυστιανού από την πρώτη στιγμή βρίσκεται και ο επιχειρηματίας Γιάννης Μωυσίδης, ο οποίος έχει δραστηριοποιηθεί στη Ρωσία.