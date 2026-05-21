Μαρία Καρυστιανού: Στόχος είναι να είμαστε πρώτο κόμμα, δεχόμαστε ανελέητο πόλεμο

«Δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με άλλα κόμματα γιατί όλα τους έχουν συντελέσει στην κατάντια της χώρας», η απάντησή της για το ενδεχόμενο συνεργασιών
Στους στόχους της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» αναφέρθηκε η Μαρία Καρυστιανού σε δηλώσεις αμέσως μετά την επίσημη παρουσίαση του κόμματός της στον χώρο του «Ολύμπιον» στη Θεσσαλονίκη την Πέμπτη (21.05.2026).

Στις δηλώσεις της στα τηλεοπτικά συνεργεία στη Θεσσαλονίκη η Μαρία Καρυστιανού εξήγησε τη συγκεκριμένη επιλογή του ονόματος του κόμματός της λέγοντας: Και το όνομα αυτού Ελπίδα για τη Δημοκρατία, ελπίδα γιατί χωρίς την ελπίδα οι κοινωνίες πεθαίνουν, και Δημοκρατία γιατί χωρίς τη Δημοκρατία οι άνθρωποι ασφυκτιούν.

Αυτός είναι ο βασικός πυλώνας γύρω από τον οποίο θα πορευτούμε, πρόσθεσε.

Συνεχίζοντας η Μαρία Καρυστιανού τόνισε ότι οι αρχές του νέου πολιτικού φορέα του οποίου τέθηκε επικεφαλής είναι ο άνθρωπος, τα δικαιώματά του και το δημόσιο συμφέρον.

Ερωτηθείσα για τη συμμετοχή του κόσμου στην επίσημη «πρώτη» του νέου σχήματος απάντησε: Είμαι ευγνώμων για τη συμμeτοχή του κόσμου, την αγάπη, τα μηνύματα και τη στήριξη που έχω λάβει.

Μάλιστα, προανήγγειλε εκδήλωση και στην Αθήνα.

Σε ερώτηση για το πότε ακριβώς εκτιμά ότι θα γίνουν εθνικές εκλογές υποστήριξε πως «αν είμασταν σε ένα ευνομούμενο κράτος και με όλα αυτά που έχουν συμβεί θα είχανε γίνει ήδη και θα είχαμε μία νέα, καθαρή κυβέρνηση».

Όσον αφορά στον στόχο στις προσεχείς κάλπες, η κυρία Καρυστιανού ξεκαθάρισε ότι «στόχος μας είναι να αλλάξουμε τα πράγματα και για τον λόγο αυτό στοχεύουμε στην εξουσία, να είμαστε 1ο κόμμα!».

Δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με άλλα κόμματα γιατί όλα τους έχουν συντελέσει στην κατάντια της χώρας, η απάντησή της για το ενδεχόμενο συνεργασιών.

Καταλήγοντας στις δηλώσεις της η κυρία Καρυστιανού κατήγγειλε ότι «από την πρώτη στιγμή δεχόμαστε άδικο και ανελέητο πόλεμο αλλά έχουμε στρατηγική για να σταθούμε όρθιοι».

