Άδωνις Γεωργιάδης: Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην αγρότισσα που δώρισε ασθενοφόρο στο ΕΣΥ

Συγκινημένος ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης με το μεγαλείο ψυχής μίας αγρότισσας της Ημαθίας που έκανε δωρεά ένα ασθενοφόρο στο νοσοκομείο της Βέροιας στη μνήμη του συζύγου της. «Ήθελε να διατηρήσει την ανωνυμία της, οπότε εκπροσωπήθηκε από τον δικηγόρο της, αλλά ζήτησα και της μίλησα στο τηλέφωνο για να της πω ένα μεγάλο ευχαριστώ»», αποκάλυψε ο υπουργός Υγείας μπροστά στις κάμερες.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Άδωνις Γεωργιάδης επικοινώνησε τηλεφωνικά με αγρότισσα της Ημαθίας, η οποία δώρισε στο νοσοκομείο νέο ασθενοφόρο για να τιμήσει τη μνήμη του συζύγου της. Παράλληλα, ο υπουργός Υγείας δεσμεύτηκε για την αγορά νέου αξονικού τομογράφου για τη διενέργεια αναίμακτης στεφανιογραφίας, ο οποίος θα φέρει το όνομα του εκλιπόντος βουλευτή Ημαθίας, Απόστολου Βεσυρόπουλου.

Σε δηλώσεις του, ο κ. Γεωργιάδης χαρακτήρισε το νοσοκομείο της Βέροιας «παράδειγμα προς μίμηση», σημειώνοντας ότι η ενίσχυση των περιφερειακών νοσοκομείων συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση της πίεσης στα μεγάλα αστικά νοσοκομεία.

Στη συνέχεια, ο υπουργός Υγείας επισκέφθηκε το Κέντρο Υγείας Κρύας Βρύσης στην Πέλλα, όπου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της ανακαινισμένης δομής. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε λειτουργική και ενεργειακή αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας, με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τη δημιουργία καλύτερων συνθηκών για το προσωπικό και τους ασθενείς.

Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στη χρηματοδότηση μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τονίζοντας ότι το υπουργείο Υγείας καταγράφει πλήρη απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων. Όπως είπε, εκτός από τα κτιριακά έργα, προχωρά και η προμήθεια νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, ενώ έχουν ήδη προκηρυχθεί νέες θέσεις ιατρικού προσωπικού και αναμένεται νέα προκήρυξη για νοσηλευτές.

Ωστόσο, από όλη την επίσκεψη στην περιοχή εντύπωση προκάλεσε η τηλεφωνική επικοινωνία του κ. Γεωργιάδη με την αγρότισσα που δώρισε το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο της πρωτεύουσας της Ημαθίας.

«Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της ημέρας σήμερα ήταν όταν παρέλαβα το ασθενοφόρο που μας δώρησε μία φτωχή αγρότισσα από το υστέρημα της για τις δευτερογενείς μας μεταγωγές. Ήθελε να διατηρήσει την ανωνυμία της, οπότε εκπροσωπήθηκε από τον δικηγόρο της, αλλά ζήτησα και της μίλησα στο τηλέφωνο για να της πω ένα μεγάλο ευχαριστώ», δήλωσε ο υπουργός Υγείας, που ανάρτησε σχετικό βίντεο στη σελίδα του στο Facebook.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης περιόδευσε την Πέμπτη (21.05.2026) σε Βέροια, Κρύα Βρύση και Γιαννιτσά, πραγματοποιώντας εγκαίνια ανακαινισμένων δομών υγείας και παρουσιάζοντας έργα αναβάθμισης που βρίσκονται σε εξέλιξη στο ΕΣΥ.