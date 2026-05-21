Πολιτική

Άδωνις Γεωργιάδης: Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην αγρότισσα που δώρισε ασθενοφόρο στο ΕΣΥ

Παράλληλα, ο υπουργός Υγείας δεσμεύτηκε για την αγορά νέου αξονικού τομογράφου στο νοσοκομείο Βέροιας, ο οποίος θα φέρει το όνομα του εκλιπόντος βουλευτή Ημαθίας Απόστολου Βεσυρόπουλου
Άδωνις Γεωργιάδης
Ο υπουργός Υγείας συνομιλεί τηλεφωνικά με την αγρότισσα της Ημαθίας / πηγή φωτογραφίας Facebook Άδωνι Γεωργιάδη
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Συγκινημένος ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης με το μεγαλείο ψυχής μίας αγρότισσας της Ημαθίας που έκανε δωρεά ένα ασθενοφόρο στο νοσοκομείο της Βέροιας στη μνήμη του συζύγου της. «Ήθελε να διατηρήσει την ανωνυμία της, οπότε εκπροσωπήθηκε από τον δικηγόρο της, αλλά ζήτησα και της μίλησα στο τηλέφωνο για να της πω ένα μεγάλο ευχαριστώ»», αποκάλυψε ο υπουργός Υγείας μπροστά στις κάμερες.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Άδωνις Γεωργιάδης επικοινώνησε τηλεφωνικά με αγρότισσα της Ημαθίας, η οποία δώρισε στο νοσοκομείο νέο ασθενοφόρο για να τιμήσει τη μνήμη του συζύγου της. Παράλληλα, ο υπουργός Υγείας δεσμεύτηκε για την αγορά νέου αξονικού τομογράφου για τη διενέργεια αναίμακτης στεφανιογραφίας, ο οποίος θα φέρει το όνομα του εκλιπόντος βουλευτή Ημαθίας, Απόστολου Βεσυρόπουλου.

Σε δηλώσεις του, ο κ. Γεωργιάδης χαρακτήρισε το νοσοκομείο της Βέροιας «παράδειγμα προς μίμηση», σημειώνοντας ότι η ενίσχυση των περιφερειακών νοσοκομείων συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση της πίεσης στα μεγάλα αστικά νοσοκομεία.

Στη συνέχεια, ο υπουργός Υγείας επισκέφθηκε το Κέντρο Υγείας Κρύας Βρύσης στην Πέλλα, όπου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της ανακαινισμένης δομής. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε λειτουργική και ενεργειακή αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας, με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τη δημιουργία καλύτερων συνθηκών για το προσωπικό και τους ασθενείς.

Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στη χρηματοδότηση μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τονίζοντας ότι το υπουργείο Υγείας καταγράφει πλήρη απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων. Όπως είπε, εκτός από τα κτιριακά έργα, προχωρά και η προμήθεια νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, ενώ έχουν ήδη προκηρυχθεί νέες θέσεις ιατρικού προσωπικού και αναμένεται νέα προκήρυξη για νοσηλευτές.

Ωστόσο, από όλη την επίσκεψη στην περιοχή εντύπωση προκάλεσε η τηλεφωνική επικοινωνία του κ. Γεωργιάδη με την αγρότισσα που δώρισε το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο της πρωτεύουσας της Ημαθίας.

 

«Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της ημέρας σήμερα ήταν όταν παρέλαβα το ασθενοφόρο που μας δώρησε μία φτωχή αγρότισσα από το υστέρημα της για τις δευτερογενείς μας μεταγωγές. Ήθελε να διατηρήσει την ανωνυμία της, οπότε εκπροσωπήθηκε από τον δικηγόρο της, αλλά ζήτησα και της μίλησα στο τηλέφωνο για να της πω ένα μεγάλο ευχαριστώ», δήλωσε ο υπουργός Υγείας, που ανάρτησε σχετικό βίντεο στη σελίδα του στο Facebook.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης περιόδευσε την Πέμπτη (21.05.2026) σε Βέροια, Κρύα Βρύση και Γιαννιτσά, πραγματοποιώντας εγκαίνια ανακαινισμένων δομών υγείας και παρουσιάζοντας έργα αναβάθμισης που βρίσκονται σε εξέλιξη στο ΕΣΥ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
160
155
155
124
79
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Φωτεινή Αραμπατζή για ΟΠΕΚΕΠΕ: Είμαι παντελώς αθώα, θα συνεχίσω να σηκώνω τα τηλέφωνα για τους αγρότες
«Στοχοποιήθηκα, περίπου, ως συνεργός εγκληματικής οργάνωσης, μπήκα στο κάδρο ενός υποτιθέμενου σκανδάλου» λέει μεταξύ άλλων η πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
Φωτεινή Αραμπατζή
Φλωρίδης σε Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: «Υπάρχει μία κωμωδία με τον Γιώργο Κωνσταντίνου που έχει ανεβεί σε παγκάκι, πλησιάζετε επικίνδυνα προς αυτό»
Οι τόνοι ανέβηκαν κατακόρυφα όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου παρενέβαινε συνεχώς όταν ο Γιώργος Φλωρίδης απαντούσε στον Νίκο Ανδρουλάκη
Γιώργος Φλωρίδης και Ζωή Κωνσταντοπούλου 9
Newsit logo
Newsit logo