ΟΠΕΚΕΠΕ: Έφτασε στη Βουλή η δικογραφία για Χατζηβασιλείου και Αθανασίου

Διαβιβάστηκε το μεσημέρι της Μεγάλης Τρίτης (07.04.2026) στη Βουλή η τρίτη δικογραφία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στην οποία περιλαμβάνονται τα ονόματα των Τάσου Χατζηβασιλείου και Χαράλαμπου Αθανασίου. Οι εισαγγελικές αρχές ζητούν τη διερεύνηση των δύο βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος.

Να σημειωθεί ότι η διαβίβαση της υπόθεσης από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν έγινε απευθείας στη Βουλή, όπως είχε συμβεί με τις δικογραφίες των «11+2» για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο φάκελος απεστάλη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, καθώς, σύμφωνα με τους Ευρωπαίους εισαγγελείς, τα αιτήματα που φέρονται να προώθησαν οι Τάσος Χατζηβασιλείου και Χαράλαμπος Αθανασίου δεν ικανοποιήθηκαν.

Εντύπωση προκαλεί πάντως το γεγονός ότι όπως αποκάλυψε το Live News αναφέρεται στη δικογραφία ότι: Οι δυο βουλευτές δεν υπερέβησαν το όριο των προπαρασκευαστικών πράξεων και δεν έφτασαν στο επίπεδο της εκτέλεσης. Με απλά λόγια δεν υπάρχει δική τους ουσιαστική παρέμβαση.