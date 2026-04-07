ΟΠΕΚΕΠΕ: Έφτασε στη Βουλή η δικογραφία για Χατζηβασιλείου και Αθανασίου

Εντύπωση προκαλεί, όπως αποκάλυψε το Live News, ότι στο διαβιβαστικό αναφέρεται πως δεν υπήρχε δική τους ουσιαστική παρέμβαση
Διαβιβάστηκε το μεσημέρι της Μεγάλης Τρίτης (07.04.2026) στη Βουλή η τρίτη δικογραφία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στην οποία περιλαμβάνονται τα ονόματα των Τάσου Χατζηβασιλείου και Χαράλαμπου Αθανασίου. Οι εισαγγελικές αρχές ζητούν τη διερεύνηση των δύο βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος.

Να σημειωθεί ότι η διαβίβαση της υπόθεσης από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν έγινε απευθείας στη Βουλή, όπως είχε συμβεί με τις δικογραφίες των «11+2» για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο φάκελος απεστάλη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, καθώς, σύμφωνα με τους Ευρωπαίους εισαγγελείς, τα αιτήματα που φέρονται να προώθησαν οι Τάσος Χατζηβασιλείου και Χαράλαμπος Αθανασίου δεν ικανοποιήθηκαν.

Εντύπωση προκαλεί πάντως το γεγονός ότι όπως αποκάλυψε το Live News αναφέρεται στη δικογραφία ότι: Οι δυο βουλευτές δεν υπερέβησαν το όριο των προπαρασκευαστικών πράξεων και δεν έφτασαν στο επίπεδο της εκτέλεσης. Με απλά λόγια δεν υπάρχει δική τους ουσιαστική παρέμβαση.

Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Παύλος Μαρινάκης για εκλογές: «Ιερός ο σταυρός προτίμησης, λάθος κάθε σκέψη υποβάθμισής του»
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε τα σενάρια λίστας και ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει θέμα αλλαγής του εκλογικού νόμου για τις επόμενες κάλπες, επιμένοντας παράλληλα στην ενισχυμένη αναλογική
Παύλος Μαρινάκης
Εκλογές ζητεί ο Νίκος Ανδρουλάκης: «Έχουμε μια βαθιά διεφθαρμένη κυβέρνηση, που επιλέγει την ατιμωρησία και τα παιχνίδια με τους θεσμούς»
Ρωτάω λοιπόν σήμερα: Ποιον θα εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός; Εμένα ή τους διεφθαρμένους βουλευτές και υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας;
Νίκος Ανδρουλάκης 20
