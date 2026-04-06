ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές: Τα δύο «μπαζούκας» στην φαρέτρα του ΠΑΣΟΚ που ζητά εκλογές

Την ίδια ώρα, στο ΠΑΣΟΚ αναζητούν τον τρόπο να υπερβούν εαυτούς και να... ξεκολλήσει η δημοσκοπική βελόνα
Μαριτίνα Ζαφειριάδου

Με σκληρό πρέσινγκ στην κυβέρνηση απαντά το ΠΑΣΟΚ, σε όσα γίνονται σιγά σιγά γνωστά γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Την ίδια ώρα, ζητά εκλογές και ξετυλίγει το δικό του σχέδιο, στον δρόμο προς αυτές.

Από την Παρασκευή, οπότε και ο Παναγιώτης Δουδωνής πήρε στα χέρια του για λογαριασμό του κόμματος, αντίγραφο της δικογραφίας, σύσσωμο το νομικό επιτελείο, αλλά και πλήθος βουλευτών του κόμματος, έχουν πέσει πάνω της προκειμένου να την κάνουν «φύλλο και φτερό», το συντομότερο δυνατό. Στο ΠΑΣΟΚ εξάλλου, υπόσχονται σοβαρά και μετρημένα βήματα, καθώς στόχος είναι να βρεθούν και να τιμωρηθούν οι ένοχοι και όχι ο εντυπωσιασμός.

Εκ των ων ουκ άνευ θα πρέπει να θεωρείται η κατάθεση αιτήματος για σύσταση προανακριτικής επιτροπής από το ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να ερευνηθούν οι ποινικές ευθύνες των δύο πρώην υπουργών, ενώ προφανέστατα σύσσωμη η «πράσινη» ΚΟ θα ψηφίσει υπέρ της άρσης ασυλίας των βουλευτών, τα ονόματα των οποίων εμπλέκονται στη δικογραφία. Την ίδια ώρα, ερώτημα παραμένει αν θα ζητηθεί εκ μέρους τους και η σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση των πολιτικών τους ευθυνών, αφού για αυτό το βήμα δεν έχει ληφθεί ακόμα απόφαση. Δεν αποκλείεται μάλιστα, να συνεδριάσει ξανά η ΚΟ του κόμματος, όταν η Χαριλάου Τρικούπη θα έχει σφαιρική εικόνα για την υπόθεση, προκειμένου να αποφασίσει τα επόμενα βήματά της. Προς ώρας δεν αποκλείονται ούτε συντονισμένες με άλλες ΚΟ κοινοβουλευτικές κινήσεις, αν και για το αίτημα σύστασης προανακριτικής επιτροπής, στο ΠΑΣΟΚ επιμένουν ότι «δεν βρίσκουν τον λόγο» για κάτι τέτοιο. Είναι άλλωστε η μόνη δύναμη της αντιπολίτευσης που έχει αρκετούς βουλευτές για να καταθέσει τέτοιο αίτημα μόνη της.

Την ίδια ώρα, στο ΠΑΣΟΚ αναζητούν τον τρόπο να υπερβούν εαυτούς και να… ξεκολλήσει η δημοσκοπική βελόνα. Η εικόνα ενότητας που βγήκε προς τα έξω μετά το συνέδριο και οι τελευταίες εξελίξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ευνοούν την όλη επιχείρηση, με τη Χαριλάου Τρικούπη να εξαπολύει πυρ ομαδόν κατά της κυβέρνησης, αλλά και να κάνει ‘άνοιγμα’ στους δυσαρεστημένους ψηφοφόρους της. Ευρύ προσκλητήριο απευθύνει και προς όποιον αυτοπροσδιορίζεται ως κεντροαριστερός, ανεξάρτητα από το τι ψήφισε στο παρελθόν, σε μία προσπάθεια να πείσει ότι είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να φέρει την πολιτική αλλαγή που ευαγγελίζεται, προλαβαίνοντας ει δυνατόν, τη δημιουργία κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα.

Στο ΠΑΣΟΚ, εξάλλου, ζητούν εδώ και μέρες εκλογές. Στο τελευταίο του σποτ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, συνδέοντας το αίτημα με τις αποκαλύψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εκτιμά ότι η αλλαγή τώρα είναι πιο επιτακτική από ποτέ. «Από πού να ξεκινήσω; Έντεκα βουλευτές και δύο υπουργοί υπόδικοι. Αυτό δεν είναι σίγουρα κοινοβουλευτική πλειοψηφία, είναι αίθουσα αναμονής δικαστηρίου», λέει, ενώ εστιάζοντας στον πρωθυπουργό, του καταλογίζει ότι κρύβεται την ώρα που τον εκβιάζει δημοσίως για τις υποκλοπές ένας απόστρατος αξιωματούχος του Ισραήλ. Μπλέκοντας έτσι στην εξίσωση και τις υποκλοπές, ένα ζήτημα που ο ίδιος σκοπεύει να κυνηγήσει μέχρι τέλους, λέει «ως εδώ», αφού «δεν αξίζει στην Ελλάδα να την κυβερνούν υπόδικοι και εκβιαζόμενοι», και ζητά «εκλογές τώρα».

Τα δύο θέματα θα συνεχίσει να «ανεβάζει» πολύ και με κάθε ευκαιρία το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τονίζοντας άλλοτε ότι δεν μπορεί κανείς να θεωρεί ότι θα ξεμπερδέψει ζητώντας από τον κ. Καραμανλή να δηλώσει ότι δε θα είναι υποψήφιος και άλλοτε ότι πρόκειται για τον πρωθυπουργό της κυβέρνησης των υποκλοπών, που δημιούργησε ένα μονοκομματικό διεφθαρμένο πελατειακό κράτος χωρίς αξιοκρατία και διαφάνεια, στο ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσουν να επιτίθενται με σφοδρότητα κατά της κυβέρνησης και προσωπικά του πρωθυπουργού, καθώς και να ζητούν εκλογές.

Στο μεταξύ, θα ετοιμάζονται όλο και περισσότερο για αυτές, συνεχίζοντας την επικοινωνία του προγράμματός τους σε κάθε γωνιά της χώρας, κάτι στο οποίο εκτιμούν ότι θα βοηθήσουν οι ημέρες του Πάσχα, οπότε και οι περισσότεροι βουλευτές, αλλά και τα στελέχη του κόμματος θα ταξιδέψουν στις ιδιαίτερες πατρίδες τους, αλλά και διαμορφώνοντας ανάλογα με τις εξελίξεις κάθε φορά τις κινήσεις τους εντός και εκτός Βουλής.

