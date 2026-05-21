Νέα επίθεση Καραχάλιου σε Καρυστιανού: «Η Μαρία βλέπει τον Νίκο παντού ακόμα και τώρα στο Ολύμπιον»

«Make Maria Great Again» γράφει με αρκετή δόση ειρωνίας, ανάμεσα σε άλλα, για τη Μαρία Καρυστιανού ο Νίκος Καραχάλιος
Νέο μπαράζ αναρτήσεων στα social media εξαπέλυσε ο Νίκος Καραχάλιος ενάντια στη Μαρία Καρυστιανού που παρουσιάζει το κόμμα της στη Θεσσαλονίκη την Πέμπτη (21.05.2026).

«Make Maria Great Again» γράφει με αρκετή δόση ειρωνίας, ανάμεσα σε άλλα, για τη Μαρία Καρυστιανού τη στιγμή των αποκαλυπτηρίων του νέου πολιτικού φορέα στη συμπρωτεύουσα ο Νίκος Καραχάλιος στο X (πρώην Twitter) και προσθέτει στον ίδιο τόνο: «Υπέρτατος καθοδηγητής μας ο Άρχοντας του Gotham City, ο Joker! Ενώνουμε Πειρατες, Μαραθωνομαχους, Ολυμπιακους, Παοκτζηδες και ΜΑΣΚοφορους του Μασκ».

 

ΜΑΚΕ GREECE GREAT AGAIN !
ΜΑΚΕ NIKOS GREAT AGAIN !
MAKE MARIA GREAT AGAIN !
Ειμαστε πολλοι !
Ειμαστε παντου !
Ειμαστε αΝΙΚΗτοι !
Οι #karahalistas αρχισαν να συρρεουν στο ΟΛΥΜΠΙΟΝ…!!!
Ενωνουμε
-Πειρατες
-Μαραθωνομαχους
-Ολυμπιακους
-Παοκτζηδες
-ΜΑΣΚοφορους (του Μασκ οχι των αντιεμβολιαστων)
ΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ
ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ
ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΟ ΚΥΜΑ
ΤΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ !
Υγ. Υπερτατος καθοδηγητης μας
ο Aρχοντας του
Gotham City !
O Joker -)
LET GREECE JOKE AGAIN !
MAKE GREECE LAUGH AGAIN !!!

 

Ο ΝΙΚΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΟΥ !!
Η Μαρια “βλεπει”
τον Νικο παντου !
Ακομη κ τωρα
“Φυτευτοι” του
“Φυτεουν” Φωτογραφιες του στα καρεκλακια της εκδηλωσης
στο Ολυμπιον..!!!

 

Διαπλεκομενος εγω?
-ΝΤΑΒΑΤΖΗΔΕΣ
Μητσοτακικος εγω?
-ΕΚΕΙΝΟΣ & ΕΓΩ
Συστημικος εγω?
-2 ολοκληρα βιβλια
+2.000 ωρες live συνεντευξεων την τελευταια 7ετια εναντιον καθε “Συστηματος”..!
Για καθε ανιστορητη ανοησια που εκστομιζει κ υπογραφει το 3δυμο
ΚΑΡΥ/ΑΥΓΕΡΙ/ΓΡΑΤΣΙ
υπαρχουν 10αδες
ΑΛΗΘΕΙΕΣ..!
Οχι μονο θα χασουν,
οχι μονο θα ανακαλεσουν,
αλλα θα απολογουνται
με”καρυστιανικα δακρυα”..!
ΜΕ ΛΑΘΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟ
ΤΑ ΒΑΛΑΝΕ..!
Η αποδομηση τους
ειναι ηδη case study
που θα διδασκεται
σ’ολες τις σχολες επικοινωνιας
στη Χωρα..!
TO BE CONTINUED…

 

ΜΑΡΙΑ ΦΟΒΑΣΑΙ ?
Μηνυση σε εμενα ?
Οκ..θα χασεις πανηγυρικα
στο δικαστηριο!
Γιατι δεν τολμας να μηνυσεις
τον Αδωνι,
το ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ,
την ΚΟΝΤΡΑ news,
αλλα+μια σειρα αλλων εντυπων
+sites που λενε ή γραφουν
αναλογα πραγματα
ή θετουν πιεστικα ερωτηματα..?
Υγ.Σε ερωτω !
Δεν σε προτρεπω..
Διευκρινιζω το αυτονοητο
γιατι
εσφαλμενα τα παιρνετε ολα
τοις μετρητοις
εκει στο Μοσχοβιτικο Κολωνακι..

 

ΡΟΒΕΣΠΙΕΡΙΣΜΟΣ
Την ημερα που καλει τον κοσμο σε νεο ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΔΙΩΧΝΕΙ κοσμο με προωρο ΤΕΛΕΙΩΜΑ.. WARNING DANGER

 

Βλεπει φαντασματα?
Παντου “φυτευτοι”?
Εδω ή εχουμε μανια καταδιωξης (αρμοδιοτητα ψυχολογων
-δεν το γνωριζω, το απευχομαι)
ή εχουμε ΜΟΤΙΒΟ ΑΠΟΚΕΦΑΛΙΣΜΩΝ?
ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΡΟΒΕΣΠΙΕΡΟΥ..?
Ολοι οσοι προσφερθηκαν αφιλοκερδως να βοηθησουν
τη Μαρια των Τεμπων,
βρεθηκαν αναιτια καρατομημενοι (καποιοι ως “δολιοι”)
απο την Καρυστιανου
των φιλοδοξιων..!
Απαριθμω ενδεικτικα:
Τακης Σκαριπας (νομικος συμβουλος)
Νικος Σκιαδας (οργανωτικος υπευθυνος)
Ιωακειμ Καλαμαρης (οικονομικος συμβουλος)
Εδω λεμε ΜΟΝΟ ΑΛΗΘΕΙΕΣ !
Για να μην μετανιωνετε μετα
+με καλειτε οπως δεκαδες στελεχη της:”εσυ Νικο τα ελεγες κ δεν σε ακουγαμε..
τωρα χτυπαμε το κεφαλι μας..
Μας κακομεταχειριστηκε,
μας εξεθεσε
+μετα μας κατηγγειλε..!”
WARNING DANGER

Υπενθυμίζεται ότι τόσο η Μαρία Καρυστιανού όσο και ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη κατά του Νίκου Καραχάλιου, κατηγορώντας τον γνωστό επικοινωνιολόγο για «υπερτοξικό» κλίμα.

