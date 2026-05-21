«Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καρυστιανού, Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών» – Live από τη Θεσσαλονίκη τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος

Την πρώτη επίσημη εκδήλωση για το νέο πολιτικό της εγχείρημα πραγματοποιεί σήμερα (21.05.2026) η Μαρία Καρυστιανού, σηματοδοτώντας την είσοδό της στην πολιτική σκηνή της χώρας. Η εκδήλωση για την παρουσίαση του κόμματος της ξεκινά στις 18:30 στον κινηματογράφο «Ολύμπιον», στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη, με το ενδιαφέρον να είναι ιδιαίτερα αυξημένο, καθώς περισσότεροι από 2.000 πολίτες αναμένεται να δώσουν το «παρών». Έξω από τον κινηματογράφο έχει στηθεί εξέδρα και γιγαντοοθόνη ώστε να μπορέσουν να παρακολουθήσουν την εκδήλωση όσοι δεν θα καταφέρουν να μπουν στην αίθουσα.