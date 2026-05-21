«Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καρυστιανού, Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών» – Live από τη Θεσσαλονίκη τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος

Η μητέρα της Μάρθης, θύματος της τραγωδίας στα Τέμπη, κάνει την επίσημη είσοδό της στην πολιτική σκηνή με εκδήλωση στο κατάμεστο «Ολύμπιον»
Παρουσίαση του νέου κόμματος από την Μαρία Καρυστιανού, σε εκδήλωση στο «Ολύμπιον» στην Θεσσαλονίκη (Πηγή φωτογραφίας: ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ / ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ)
Βάσω Δελημήτρου , Άγγελος Λαμπίδης
Την πρώτη επίσημη εκδήλωση για το νέο πολιτικό της εγχείρημα πραγματοποιεί σήμερα (21.05.2026) η Μαρία Καρυστιανού, σηματοδοτώντας την είσοδό της στην πολιτική σκηνή της χώρας. Η εκδήλωση για την παρουσίαση του κόμματος της ξεκινά στις 18:30 στον κινηματογράφο «Ολύμπιον», στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη, με το ενδιαφέρον να είναι ιδιαίτερα αυξημένο, καθώς περισσότεροι από 2.000 πολίτες αναμένεται να δώσουν το «παρών». Έξω από τον κινηματογράφο έχει στηθεί εξέδρα και γιγαντοοθόνη ώστε να μπορέσουν να παρακολουθήσουν την εκδήλωση όσοι δεν θα καταφέρουν να μπουν στην αίθουσα. Δείτε λεπτό προς λεπτό στο Newsit.gr όλες τις εξελίξεις, το παρασκήνιο και τις πρώτες κινήσεις της Μαρίας Καρυστιανού στην παρουσίαση του νέου κόμματός της.

17:33 | 21.05.2026
Δείτε live από τη Θεσσαλονίκη
17:39 | 21.05.2026
17:36 | 21.05.2026

Από νωρίς το απόγευμα πλήθος κόσμου έχει αρχίσει να καταφθάνει έξω από τον κινηματογράφο Ολύμπιον προκειμένου να υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού

17:34 | 21.05.2026

Η επιλογή της Πλατείας Αριστοτέλους για την επίσημη παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού μόνο τυχαία δεν ήταν, καθώς η Θεσσαλονίκη αποτελεί σημείο ιδιαίτερης σημασίας για την πρώην πρόεδρο του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών.

17:32 | 21.05.2026
Καλησπέρα, μαζί θα παρακολουθήσουμε την παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού
