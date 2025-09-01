ΟΠΕΚΕΠΕ: Στις 15 Σεπτεμβρίου ξεκινούν οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής

Το πρωί της Δευτέρας 15 Σεπτεμβρίου το πρώτο κουδούνι της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό προγραμματίστηκε κατά την Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής.

Όπως έχει γίνει γνωστό, όλα τα κόμματα, πλην του ΠΑΣΟΚ, έστειλαν στον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη τα ονόματα των μελών – βουλευτών που θα συγκροτήσουν την Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, πριν την λήξη των εργασιών της Βουλής για τις θερινές διακοπές.

Οι τόνοι πάντως της συζήτησης στην Διασκεψη των Προέδρων της Βουλής, σύμφωνα με πληροφορίες ανέβηκαν όταν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά ζήτησαν εγγράφως, η ΔτΠ να ακυρώσει την απόφαση της Ολομέλειας με την οποία απορρίφθηκε η πρόταση για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ως παράτυπη καθώς η πλειοψηφία των βουλευτών της ΝΔ ψήφισε δια επιστολικής ψήφου.

ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κατέθεσαν την άποψη αυτή στην ΔτΠ. Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, δεν κατατέθηκε σχετική έγγραφη επιστολή αλλά υποστήριξε ότι η ψηφοφορία για την απόφαση της Ολομέλειας με τον τρόπο που ελήφθη, θα πρέπει να ακυρωθεί.

Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, συνομιλώντας με κοινοβουλευτικούς συντάκτες ανέφερε σχετικά με τα δύο αιτήματα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει καθώς η ΔτΠ είναι ένα υποκείμενο θεσμικά κοινοβουλευτικό όργανο της Ολομέλειας.

Αντιθέτως, η Ολομέλεια που είναι ένα υπερκείμενο όργανο της ΔτΠ μπορεί να ανατρέψει μια εισήγηση της ΔτΠ. Γι αυτό, σύμφωνα με τον ΚτΒ κατά την έναρξη κάθε συνεδρίασης της Ολομέλειας ζητείται από αυτήν να επικυρώσει την γνωμοδότηση προγραμματισμού και οργάνωσης της συζήτησης που έχει αποφασίσει και γνωμοδοτεί προς αυτή η ΔτΠ. Ο κ. Κακλαμάνης, μάλιστα, φέρεται να είπε ότι στην Δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα και εάν θέλει κάποιος να ανατρέψει μια απόφαση της Βουλής μπορεί να προσφύγει στο ΣτΕ, όπου το Ανώτατο Δικαστήριο μπορεί να κρίνει τη νομιμότητα των διοικητικών αποφάσεων όπως και των Νόμων.

Στο πλαίσιο της συζήτησης, ο κ. Κακλαμάνης φέρεται να επισήμανε ότι δεν έχει λογική η Αντιπολίτευση να μην θεωρεί αποδεκτή την επιστολική ψήφο στην περίπτωση της προανακριτικής όταν την προηγούμενη κιόλας ημέρα κατά την ψήφιση της συγκρότησης Εξεταστικής Επιτροπής 70 βουλευτές της Αντιπολίτευσης ψήφισαν με επιστολική ψήφο έναντι 73 βουλευτών της ΝΔ.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής πάντως, σε δηλώσεις του μετά την συνεδρίαση της ΔτΠ, δήλωσε πως το κόμμα του θα φέρνει και θα ξαναφέρνει το θέμα της επανάληψης της ψηφοφορίας που είναι άκυρη, συμπληρώνοντας ότι παρά τις αντισυνταγματικές και αντικοινοβουλευτικές διαδικασίες που επιχείρησε η κυβέρνηση θα λογοδοτήσουν στον ελληνικό λαό και έτσι δεν θα υπάρξει καμία συγκάλυψη για τους δύο πρώην υπουργούς.

Κατά την σημερινή συνεδρίαση της ΔτΠ, πάντως τέθηκε και το θέμα της επιστολικής ψήφου και εάν θα πρέπει να συνεχιστεί η ελαστική αποδοχή της, όπως ισχύει μετά την πανδημία ή θα πρέπει να επιστρέψουμε στην πιστή εφαρμογή όσων προβλέπονται στο άρθρο 70 Α του ΚτΒ. Ο κ. Κακλαμάνης ανέφερε ότι αφήνει το περιθώριο στις κοινοβουλευτικές ομάδες να διαβουλευτούν με τους βουλευτές του μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου και να καταλήξουν σε πρόταση, οπότε θα επαναφέρει την συζήτηση στην ΔτΠ για να ληφθεί η σχετική απόφαση που εφεξής θα ακολουθείται.

Ο πρόεδρος της Βουλής, ερωτηθείς από κοινοβουλευτικούς συντάκτες εάν ισχύουν δημοσιεύματα ότι έχουν διαβιβαστεί στην Βουλή για νέες δικογραφίες που αφορούν την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την δικαιοσύνη και ακόμα δεν έχουν ανακοινωθεί στην Ολομέλεια, απάντησε ότι μέχρι τώρα όχι μόνο δεν έχουν έρθει νέες δικογραφίες αλλά ούτε καν συμπληρωματικά έγγραφα επί των δικογραφιών που έχουν διαβιβαστεί και ανακοινωθεί στην Ολομέλεια.