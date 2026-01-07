Ώρα μηδέν για τους αγρότες: Η κυβέρνηση ανακοινώνει μέτρα και ξεκινά την αντίστροφη μέτρηση για το Plan B’

Σήμερα (7.1.26) κρίνεται το μέλλον των αγροτικών κινητοποιήσεων και η στάση της κυβέρνησης, αν και εφόσον οι αγρότες αποφασίσουν να παραμείνουν στα μπλόκα.

Μέσα στην ημέρα, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, παρουσιάζει το τελικό πακέτο μέτρων για τον πρωτογενή τομέα, και από την ώρα εκείνη και μετά, μετρά αντίστροφα ο χρόνος για να λάβει η κυβέρνηση την τελική της απόφαση για τα επόμενα βήματα. Αν και εφόσον οι αγρότες αποφασίσουν τη συνέχιση των κινητοποιήσεων, είναι ειλημμένη η απόφαση να ενεργοποιηθεί το Plan b’, με διοικητικά πρόστιμα και κυρώσεις για παρακώλυση των συγκοινωνιών σε όσους βρίσκονται στα μπλόκα.

Ποια μέτρα ανακοινώνει σήμερα η κυβέρνηση

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης αναμένεται να ανακοινώσει μια πιο ευνοϊκή ρύθμιση, απ’ ότι αρχικά είχε προγραμματιστεί, για το αγροτικό ρεύμα. Η ΔΕΗ φέρεται να έχει καταθέσει μια ακόμα πιο θετική πρόταση και το πιθανότερο σενάριο είναι να «κλειδώσει» στα 8 με 8,2 λεπτά την κιλοβατώρα, από 9,2 λεπτά σήμερα, πλησιάζοντας αρκετά το αίτημα των αγροτών για 7 λεπτά την κιλοβατώρα.

Οι μειώσεις δεν αναμένεται να είναι οριζόντιες αλλά να υπάρξει διαχωρισμός μεταξύ αγροτών με οφειλές και χωρίς οφειλές αλλά και αγροτών που ανήκουν σε συνεταιριστικά σχήματα.

Για την επιστροφή του ΕΦΚ (Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης) στο αγροτικό πετρέλαιο υπάρχει έτοιμη πρόταση από το υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ για την επιστροφή του φόρου στην αντλία προκειμένου να αντιμετωπίζονται οι καθυστερήσεις και αδικίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, θα πρόκειται για ένα νέο σύστημα, το οποίο θα προβλέπει την ενεργοποίηση της αίτησης για επιστροφή του ΕΦΚ στην πηγή της αγοράς καυσίμου, με τη χρήση QR κωδικών που θα εκτυπώνονται στο τιμολόγιο κατά την αγορά.

Η εφαρμογή, που έχει επεξεργαστεί η ΑΑΔΕ, θα κατεβαίνει δωρεάν στα κινητά και θα εμφανίζει ανά δικαιούχο τον αριθμό των λίτρων που δικαιούται.

Για το ΟΣΔΕ, κυβερνητικοί παράγοντες επισημαίνουν ότι το ζήτημα έχει ουσιαστικά λυθεί σε συμφωνία με την Κομισιόν. Οι εκτάσεις καταχωρούνται με υπεύθυνες δηλώσεις οι οποίες υποβάλλονται τώρα.

Για τις ελληνοποιήσεις εισαγόμενων προϊόντων υπάρχει πρόταση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων.

Παράλληλα, έχει «κλειδώσει» και η αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ στο 100% για όσους πλήττονται από την κλιματική αλλαγή και άλλα φαινόμενα.

Τέλος, για τη συμφωνία MERCOSUR, η οποία ανησυχεί τους αγρότες ότι ανοίγει το δρόμο για φθηνότερες εισαγωγές προϊόντων από ένα μπλοκ χωρών, στο κυβερνητικό επιτελείο εκτιμούν ότι δεν υπάρχει ουσιαστικό ζήτημα αλλά δηλώνουν ανοιχτοί να συζητήσουν το θέμα με τους αγρότες.

Το τελεσίγραφο

Με τις φράση «αυτά είναι τα μέτρα και δεν θα υπάρχουν άλλα», όπως και με τη φράση «δεν υπάρχει νομίζω και άλλη υπομονή», η κυβέρνηση δια του Εκπροσώπου της, Παύλου Μαρινάκη, έχει διαμηνύσει από τη Δευτέρα ότι το να σκληρύνει τη στάση της αν οι αγρότες παραμείνουν αμετακίνητοι στις θέσεις τους, είναι μονόδρομος.

Τα πρόστιμα και οι κυρώσεις του Plan b’

Όσοι παραμείνουν στα μπλόκα, θα βρεθούν αντιμέτωποι με διοικητικά πρόστιμα (που μπορεί να φτάσουν ακόμη και τα 500 ευρώ ημερησίως ανά κάτοχο τρακτέρ που παραμένει στο οδόστρωμα) και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία για την παρακώλυση των συγκοινωνιών και την κατάληψη οδοστρώματος (ακόμη και αφαίρεση άδειας οδήγησης οδηγού ή αφαίρεση πινακίδας από 40 έως και 60 μέρες), ενώ είναι πιθανό να βρεθούν αντιμέτωποι και με αυτόφωρο.

Το μήνυμα Τσιάρα

«Το 2025 καταβλήθηκαν 3,82 δισ. ευρώ έναντι 3,38 δισ. το 2024» το μήνυμα της κυβέρνησης, η οποία τονίζει ότι οι επιδοτήσεις και οι αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν την περσινή χρονιά στον αγροτικό τομέα είναι μεγαλύτερες από κάθε άλλη χρονιά, και 13% υψηλότερες σε σχέση με το 2024.

Παράλληλα, ο Κ. Τσιάρας αναμένεται να επαναλάβει ότι έχουν υιοθετηθεί τα 16 από τα 27 αιτήματα των μπλόκων, ενώ άλλα 4 είναι σε επεξεργασία με θετικό πνεύμα.

Για τα υπόλοιπα 7 θα τονίσει ότι δεν μπορούν να υιοθετηθούν είτε για δημοσιονομικούς λόγους είτε γιατί είναι εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου.

«Η κυβέρνηση εξάντλησε την επιείκεια της, τώρα είναι ώρα ευθύνης και για τους αγρότες» είναι το μήνυμα της κυβέρνησης, με τα επόμενα 24ωρα να είναι καθοριστικά για το πως θα εξελιχθεί το «μέτωπο» κυβέρνησης και αγροτών.