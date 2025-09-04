Να αποτελέσει η παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στη ΔΕΘ, με τις εξαγγελίες για τα νέα μέτρα στήριξης των πολιτών, τη βάση για τη δημοσκοπική ανάκαμψη της Ν.Δ. προσδοκά το Μέγαρο Μαξίμου.

Τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων το διάστημα πριν από την άνοδο του Κυριάκου Μητσοτάκη στη συμπρωτεύουσα για τη ΔΕΘ εκπέμπουν ένα κλίμα συγκρατημένης αισιοδοξίας… Η Ν.Δ. φέρεται να κινείται στο 23-24% και με τις αναγωγές να προσεγγίζει το 28%.

Η προσδοκία στο κυβερνητικό «στρατόπεδο» είναι τα ποσοστά, μετά τη Δ.Ε.Θ. να αυξηθούν κατά 2 με 3 μονάδες, κι έτσι στην εκτίμηση ψήφου το ποσοστό της «γαλάζιας» παράταξης να γράψει μπροστά τον αριθμό «3».

Ο ρόλος των Τεμπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ

Αυτός είναι ο πήχης που έχουν θέσει το Μέγαρο Μαξίμου και η Πειραιώς εδώ και μήνες, κι ενώ στην πολιτική ατζέντα βρισκόταν καθημερινά το θέμα της τραγωδίας των Τεμπών, που στοίχισε μεγάλες δημοσκοπικές απώλειες για την κυβερνητική παράταξη.

Μάλιστα, μεταξύ κυβερνητικών και κομματικών στελεχών υπήρχε η αισιοδοξία ότι μετά τα πορίσματα για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα που απέκρουαν δυσμενή σενάρια και την παραπομπή των δύο υπουργών Χρήστου Τριαντόπουλου και Κώστα Αχ. Καραμανλή στον φυσικό δικαστή, η Ν.Δ. θα είχε πετύχει σημαντική δημοσκοπική ανάκαμψη έως τα τέλη Ιουλίου, που θα επέτρεπε τα ποσοστά της μετά τη Δ.Ε.Θ. να αγγίξουν και το 32 με 33%.

Όμως, υπολόγιζαν χωρίς το σκάνδαλο του… ΟΠΕΚΕΠΕ και τις αποκαλύψεις που ήρθαν στο φως για το «πάρτι» με τις παράνομες επιδοτήσεις σε αγρότες και κτηνοτρόφου με ευρωπαϊκά κονδύλια… Αποκαλύψεις που προκάλεσαν το κοινό περί δικαίου αίσθημα και έθεσαν τον πήχη για τις δημοσκοπικές επιδόσεις μετά τη Δ.Ε.Θ. πιο χαμηλά.

Που βασίζεται η αισιοδοξία για δημοσκοπικό… «άλμα»;

Στο κυβερνητικό επιτελείο υπάρχει η συγκρατημένη αισιοδοξία ότι τα ποσοστά της Ν.Δ. το επόμενο διάστημα θα πάρουν την ανιούσα.

Την εκτίμηση αυτή την βασίζουν κυρίως στους εξής λόγους:

-Πρώτον, γιατί ακόμη και εν μέσω συμπληγάδων (Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ κ.α.) η Ν.Δ. παραμένει πρώτη στην εμπιστοσύνη των πολιτών και με σημαντική διαφορά από το δεύτερο κόμμα, το ΠΑΣΟΚ.

-Δεύτερον, γιατί οι ψηφοφόροι που έχουν απομακρυνθεί από τη Ν.Δ., στην πλειονότητα τους έχουν περάσει στην «γκρίζα ζώνη», στην πλευρά των αναποφάσιστων ή εκείνων που δεν απαντούν τί θα ψηφίσουν. Κι ενώ, σε εξέλιξη βρίσκεται συντονισμένη προσπάθεια επαναπροσέγγισης τους, όπως και προσπάθεια «επαναπατρισμού» όσων ψηφοφόρων της Ν.Δ. μετακινήθηκαν σε κόμματα δεξιότερα της.

-‘Οσον αφορά στα σενάρια για επιστροφή του πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, στην κεντρική πολιτική σκηνή, στη Ν.Δ. εκτιμούν ότι ένα νέο κόμμα Τσίπρα απειλεί τα κόμματα της κεντροαριστεράς και κυρίως τους κυρίους Φάμελλο και Ανδρουλάκη, αλλά και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Στοχευμένες παρεμβάσεις για περίπου 4 εκατ. πολίτες

Στην οριστικοποίηση του πακέτου των παροχών – το οποίο ξεπερνά το 1,6 δις ευρώ – ελήφθησαν υπόψιν και πολιτικά και κοινωνικά κριτήρια, σε σχέση με τους όσους θα επωφεληθούν των νέων μέτρων.

Η έμφαση έχει δοθεί στη μείωση των άμεσων φόρων για τη στήριξη της μεσαίας τάξης – η οποία στις τελευταίες εκλογές (ευρωεκλογές του 2024) απομακρύνθηκε από τη Ν.Δ. – της οικογένειας με παιδιά για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, των ευάλωτων πολιτών, των συνταξιούχων, των ενστόλων αλλά και των νέων – επίσης σημαντικό εκλογικό κοινό – κυρίως με μέτρα που θα κάνουν πιο εύκολη και προσιτή τη στέγη.