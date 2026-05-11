Το πόθεν έσχες του Αλέξη Τσίπρα: Τα δύο νέα ακίνητα στον Διόνυσο με γονική παροχή και το οικόπεδο στην Άρτα

Ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας στην παρουσίαση του βιβλίου του, «Ιθάκη» στο Ηράκλειο
Ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας στην παρουσίαση του βιβλίου του, «Ιθάκη» στο Ηράκλειο / EUROKINISSI / Φωτογραφία Στέφανος Ραπάνης
Στη δημοσιότητα δόθηκε και το πόθεν έσχες του Αλέξη Τσίπρα για το 2025 με έτος χρήσης το 2024 με βασικές μεταβολές λόγω γονικών παροχών και κληρονομικών. 

Σύμφωνα με τη δήλωση Πόθεν Έσχες, ο Αλέξης Τσίπρας απέκτησε δύο διαμερίσματα στον Διόνυσο Αττικής, επιφανείας 119 και 211 τ.μ. αντίστοιχα. Τα ακίνητα περιήλθαν στην κατοχή του μέσω γονικής παροχής, ενισχύοντας το χαρτοφυλάκιο ακινήτων του χωρίς να απαιτηθεί άμεση εκταμίευση κεφαλαίων για την απόκτησή τους.

Παράλληλα, καταγράφεται η απόκτηση ποσοστού 25% σε οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 855 τ.μ. στο Αθαμάνιο Άρτας, το οποίο προήλθε από κληρονομιά. Η μεταβολή αυτή εντάσσεται στις αλλαγές της περιουσιακής κατάστασης που σχετίζονται με οικογενειακές μεταβιβάσεις.

Σε ό,τι αφορά τα εισοδήματα, για το 2024 διαμορφώθηκαν στις 72.000 ευρώ. Παράλληλα, στις τραπεζικές καταθέσεις εμφανίζονται ποσά σε λογαριασμούς της Εθνικής Τράπεζας ύψους 160.356 ευρώ, 64.756 ευρώ, 45.157 ευρώ και 54.133 ευρώ αντίστοιχα.

Στα λοιπά περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνεται μοτοσυκλέτα 650 κυβικών εκατοστών, η οποία εξακολουθεί να δηλώνεται από προηγούμενα έτη. Επιπλέον, ο κ. Τσίπρας διατηρεί το 90% των μετοχών του Ινστιτούτου για την Ειρήνη και τη Δημοκρατία.

Δείτε το Πόθεν Έσχες του Αλέξη Τσίπρα.

Τα «πόθεν έσχες» αναρτήθηκαν και στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής https://www.hellenicparliament.gr (Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης).

