Το πόθεν έσχες της Ζωής Κωνσταντοπούλου: Τα εισοδήματα και τα ακίνητα που δήλωσε για το 2025

Με αμετάβλητη την ακίνητη περιουσία της δημοσιεύτηκε το πόθεν έσχες της Ζωής Κωνσταντοπούλου για το 2025 (έτος χρήσης 2024).

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, δήλωσε στο «πόθεν έσχες» για το οικονομικό έτος 2024 συνολικά εισοδήματα ύψους 79.465 ευρώ.

Από αυτά τα 42.508 ευρώ προέρχονται από επαγγελματική δραστηριότητα, ενώ το υπόλοιπο ποσό αφορά σε άλλε πηγές εισοδήματος.

Στις τραπεζικές της καταθέσεις εμφανίζονται αποταμιεύσεις περίπου 25.000 ευρώ.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει 42.508,65 ευρώ από επιχειρηματική δραστηριότητα. Από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές κτλ έχει 32.033,76 ευρώ και από εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο και εισφορά διαθέτει 4.924,50 ευρώ.

Το Πόθεν Έσχες της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Τα «πόθεν έσχες» αναρτήθηκαν και στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής https://www.hellenicparliament.gr (Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης).

