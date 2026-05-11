Τα πόθεν έσχες του Στέφανου Κασσελάκη και του Τάιλερ Μακμπέθ: Το ακίνητο στο Κολωνάκι και τα ομόλογα αξίας 3,8 εκατ. δολαρίων

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το πόθεν έσχες του Στέφανου Κασσελάκη ο οποίος στο Πόθεν Έσχες του 2025 (έτος χρήσης 2024) εμφανίζει εισοδήματα 8.372 ευρώ από επιχειρηματική δραστηριότητα και 122.430 δολάρια από ακίνητα που διαθέτει στο εξωτερικό.

Ο Στέφανος Κασσελάκης, όπως ήδη είναι γνωστό, το 2024 προχώρησε στην πώληση ομολόγων, αμοιβαίων και χρηματοοικονομικών παραγώγων εισπράττοντας 3.875.045 δολάρια αν και η συνολική αξία κτήσης ανέρχεται σε 3.976.250 δολάρια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο κ. Κασσελάκης φαίνεται πως εκποίησε και την εταιρεία OSIOS LLC με έδρα τις ΗΠΑ και συμμετέχει με 75% στην εταιρεία Pura Vita με έδρα την Ελλάδα.

Τα δάνειά του ξεπερνούν το 1,5 εκατ. δολάρια.

Ο σύζυγος του Τάιλερ Μπακμπέθ, για τη χρήση 2024 εισήγαγε συνάλλαγμα 1.827.000 ευρώ προκειμένου να αγοράσει ακίνητο. Πρόκειται για το διαμέρισμα 4ου ορόφου και 246 τ.μ. στο Κολωνάκι για το οποίο καταβλήθηκε 1.826.416 ευρώ. Σύμφωνα με το πόθεν έσχες η αντικειμενική αξία του ακινήτου υπολογίζεται σε 775.405 ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε το πόθεν έσχες του Στέφανου Κασσελάκη

Δείτε το πόθεν έσχες του Τάιλερ Μακμπέθ

Τα «πόθεν έσχες» αναρτήθηκαν και στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής https://www.hellenicparliament.gr (Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης).

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΙΣ ΑΡΧΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025 (ΧΡΗΣΗ 2024)