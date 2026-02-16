Πολιτική

Παναγιώτης Παρασκευαΐδης: Το ΠΑΣΟΚ να συνεργαστεί και με δικτατορικά καθεστώτα για να μη μείνει ακυβέρνητη η χώρα 

«Έχω πει ότι αν κινδυνεύει η Ελλάδα να συνεργαστούμε ακόμα και με το διάβολο. Δεν θα ρίξουμε το σκάφος στα βράχια» δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο βουλευτής Λέσβου
Παναγιώτης Παρασκευαΐδης
Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Παρασκευαΐδης (Φωτογραφία Αρχείου / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)

Νέα εστία εσωκομματικής… αμηχανίας προκαλούν στη Χαριλάου Τρικούπη οι δηλώσεις του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτη Παρασκευαΐδη, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας «με τους πάντες», επικαλούμενος τον κίνδυνο ακυβερνησίας. Οι τοποθετήσεις του ήρθαν λίγες ώρες μετά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου (ΚΟΕΣ), όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης φέρεται να έστειλε μήνυμα αυτόνομης πορείας, προσδιορίζοντας τη Νέα Δημοκρατία ως τον βασικό πολιτικό αντίπαλο του κόμματος.

Μιλώντας στο Κανάλι της Βουλής, στην εκπομπή «Πρωινή Επισκόπηση», ο Παναγιώτης Παρασκευαΐδης επανέλαβε παλαιότερη διατύπωσή του ότι, «αν κινδυνεύει η Ελλάδα», το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να εξαντλήσει κάθε δυνατότητα συνεννόησης. «Έχω πει ότι αν κινδυνεύει η Ελλάδα να συνεργαστούμε ακόμα και με το διάβολο. Δεν θα ρίξουμε το σκάφος στα βράχια. Δεν θα αποκλείσουμε κανένα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «χρειάζεται να παρθούν αποφάσεις» και να διερευνηθούν όλες οι επιλογές «στον κεντροαριστερό χώρο».

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Πρωινή Επισκόπηση (@proini_episkopisi)

 

Σε ερώτηση για το αν το ΠΑΣΟΚ θα έπρεπε να συνεργαστεί ακόμη και με τη Νέα Δημοκρατία ώστε να αποφευχθεί μια περίοδος ακυβερνησίας, ο βουλευτής απάντησε ακόμη πιο αιχμηρά: «Αν είναι να μείνει ακυβέρνητη η Ελλάδα πρέπει να συνεργαστούμε με όλους. Με τους πάντες. Ακόμα και με δικτατορικά καθεστώτα». Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε εμφανή απόκλιση από τη γραμμή που εξέπεμψε η ηγεσία του κόμματος στην ΚΟΕΣ, αναζωπυρώνοντας τη συζήτηση για τα όρια και τους όρους της επόμενης ημέρας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
83
75
75
63
57
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Κόντρα Καραγκούνη με Κωνσταντοπούλου στη Βουλή για την τραγωδία στη «Βιολάντα»: «Εμπλέκεται η κυβέρνηση»
Ο υφυπουργός Εργασίας ανέφερε 1.218 ελέγχους το 2025 στην περιοχή των Τρικάλων και τέσσερις στην μπισκοτοβιομηχανία - Η πρόεδρος της Πλεύσης μίλησε για «χαρακτηριστικά συγκάλυψης» και εμπλοκή πολιτικών προσώπων
Ζωή Κωνσταντοπούλου
Ζαχαράκη για νέο Λύκειο και Εθνικό Απολυτήριο: Προσχηματικές οι ανακοινώσεις ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ περί «μονομερούς» εθνικού διαλόγου
Η υπουργός Παιδείας τονίζει ότι η επιτροπή δεν υποκαθιστά τη Βουλή και αναφέρει ότι η πρόσκληση συμμετοχής προς όλα τα κόμματα παραμένει ανοιχτή
Σοφία Ζαχαράκη
Τροπολογία της Νέας Αριστεράς για όριο δύο θητειών στην ηγεσία της ΤτΕ – Στήριξη από τον ΣΥΡΙΖΑ
Πρόταση για ρητό περιορισμό επαναδιορισμού διοικητή και υποδιοικητών μετά την εξαετία, με στόχο διαφάνεια και λογοδοσία – Ζαχαριάδης: «Η “ισοβιότητα” είναι συντηρητική αντίληψη, 18 χρόνια είναι πάρα πολλά».
Βουλευτές της Νέας Αριστεράς
Αλεξάνδρα Σδούκου: «Σπουδαία και ιστορική» η ενεργειακή συμφωνία, επενδύσεις έως 1 δισ. ευρώ στην έρευνα
Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ μιλά για οικονομική και γεωπολιτική αξία των ερευνών υδρογονανθράκων και δηλώνει θετική συμμετοχή της Ελλάδας ως παρατηρητή στο προτεινόμενο Συμβούλιο Ειρήνης υπό στενό πλαίσιο για τη Γάζα
Αλεξάνδρα Σδούκου
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Εργαζόμενη καταγγέλλει την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας για απλήρωτους μισθούς και εργασιακό μπούλινγκ
Υπάλληλος του κόμματος της κάνει λόγο για ηθική παρενόχληση και εξευτελιστική συμπεριφορά, ενώ υποστηρίζει ότι δεν έχει λάβει δεδουλευμένα από τον Μάρτιο του 2025
Ζωή Κωνσταντοπούλου 19
Newsit logo
Newsit logo