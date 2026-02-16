Παναγιώτης Παρασκευαΐδης: Το ΠΑΣΟΚ να συνεργαστεί και με δικτατορικά καθεστώτα για να μη μείνει ακυβέρνητη η χώρα 

Νέα εστία εσωκομματικής… αμηχανίας προκαλούν στη Χαριλάου Τρικούπη οι δηλώσεις του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτη Παρασκευαΐδη, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας «με τους πάντες», επικαλούμενος τον κίνδυνο ακυβερνησίας. Οι τοποθετήσεις του ήρθαν λίγες ώρες μετά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου (ΚΟΕΣ), όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης φέρεται να έστειλε μήνυμα αυτόνομης πορείας, προσδιορίζοντας τη Νέα Δημοκρατία ως τον βασικό πολιτικό αντίπαλο του κόμματος.

Μιλώντας στο Κανάλι της Βουλής, στην εκπομπή «Πρωινή Επισκόπηση», ο Παναγιώτης Παρασκευαΐδης επανέλαβε παλαιότερη διατύπωσή του ότι, «αν κινδυνεύει η Ελλάδα», το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να εξαντλήσει κάθε δυνατότητα συνεννόησης. «Έχω πει ότι αν κινδυνεύει η Ελλάδα να συνεργαστούμε ακόμα και με το διάβολο. Δεν θα ρίξουμε το σκάφος στα βράχια. Δεν θα αποκλείσουμε κανένα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «χρειάζεται να παρθούν αποφάσεις» και να διερευνηθούν όλες οι επιλογές «στον κεντροαριστερό χώρο».

Σε ερώτηση για το αν το ΠΑΣΟΚ θα έπρεπε να συνεργαστεί ακόμη και με τη Νέα Δημοκρατία ώστε να αποφευχθεί μια περίοδος ακυβερνησίας, ο βουλευτής απάντησε ακόμη πιο αιχμηρά: «Αν είναι να μείνει ακυβέρνητη η Ελλάδα πρέπει να συνεργαστούμε με όλους. Με τους πάντες. Ακόμα και με δικτατορικά καθεστώτα». Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε εμφανή απόκλιση από τη γραμμή που εξέπεμψε η ηγεσία του κόμματος στην ΚΟΕΣ, αναζωπυρώνοντας τη συζήτηση για τα όρια και τους όρους της επόμενης ημέρας.