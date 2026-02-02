Πάνος Καμμένος για Μαρία Καρυστιανού: Μπαίνει σε χωράφια που δεν ξέρει

Σαφείς αιχμές για τις δημόσιες παρεμβάσεις της Μαρία Καρυστιανού για τα ελληνοτουρκικά άφησε ο πρώην πρόεδρος των Ανεξάρτητοι Έλληνες Πάνος Καμμένος, προειδοποιώντας ότι η εμπλοκή της σε «χωράφια που δεν τα ξέρει» μπορεί να της κάνει ζημιά μετά την «πρώτη εκλογή». Μιλώντας στο OPEN το πρωί της Δευτέρας (02.02.2026), ο πρώην πρόεδρος των ΑΝΕΛ περιέγραψε την κ. Καρυστιανού ως πρόσωπο που «έχει ανέβει σε ένα κύμα», εκτιμώντας ότι αυτό μπορεί να τη οδηγήσει σε υψηλά ποσοστά στην πρώτη κάλπη, όταν –όπως είπε– «ο πολίτης ψηφίζει πιο χαλαρά».

Ωστόσο, ο Πάνος Καμμένος υποστήριξε ότι στη δεύτερη αναμέτρηση –εφόσον η χώρα θα πρέπει να αποκτήσει κυβέρνηση– θα απαιτηθούν «συγκλίσεις» με «καθαρό πολιτικό πρόγραμμα», ιδίως με το βλέμμα στη γεωπολιτική και στον ενεργειακό ρόλο της χώρας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο ίδιος εμφανίστηκε διατεθειμένος να «εμπιστευθεί» την Μαρία Καρυστιανού σε θεσμικό ρόλο στον χώρο της Δικαιοσύνης, ειδικά σε ένα σενάριο κυβέρνησης εθνικής ενότητας, σημειώνοντας όμως ότι οι παρεμβάσεις της σε εθνικά ζητήματα θα πρέπει να είναι πιο συγκρατημένες και με «ορολογία ειδικών».

Για συνταγματική αναθεώρηση και ΠτΔ

Ο Πάνος Καμμένος δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη συνταγματική αναθεώρηση, εκτιμώντας ότι η αλλαγή του άρθρου 86 είναι «ώριμη» και θα μπορούσε να συγκεντρώσει έως και 200 ψήφους, ενώ τάχθηκε υπέρ της άρσης της μονιμότητας στο Δημόσιο και υπέρ ενός μοντέλου όπου οι δικαστές «ορίζουν οι ίδιοι τα όργανά τους». Για τον θεσμό του Προέδρου της Δημοκρατίας, υποστήριξε ότι δεν μπορούν να υπάρχουν «αιώνιοι πρόεδροι», θέτοντας και θέμα περιορισμού θητειών στο πολιτικό προσωπικό.

Πάνος Καμμένος για ελληνοτουρκικά: Οι NAVTEX να αντιμετωπίζονται «σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα»

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στα ελληνοτουρκικά, χαρακτηρίζοντας παράνομη την πρόσφατη τουρκική NAVTEX «αορίστου διαρκείας» και υποστηρίζοντας ότι θα πρέπει να αντιμετωπίζεται «σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα». Παράλληλα, δήλωσε ότι δεν θεωρεί σκόπιμη μια συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αυτή την περίοδο, όσο –όπως είπε– παραμένουν στο τραπέζι απειλές και προκλήσεις, όπως το casus belli και οι ναυτικές οδηγίες.

Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται «στο καλύτερο επίπεδο»

Σχολιάζοντας ακόμη το διεθνές περιβάλλον, έκανε ειδική αναφορά στις σχέσεις ΗΠΑ-Τουρκίας, χαρακτηρίζοντας «επικίνδυνο» τον Αμερικανό πρέσβη στην Άγκυρα, ενώ υποστήριξε ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται «στο καλύτερο επίπεδο», συνδέοντας τον ενεργειακό ρόλο της Ελλάδας με στρατηγική σύμπλευση με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

Τι είπε για Ανδρουλάκη, Τσίπρα και Λατινοπούλου

Ο Πάνος Καμμένος έκανε όμως και εκτιμήσεις για πρόσωπα και ισορροπίες στο μετεκλογικό σκηνικό. Για τον Αλέξη Τσίπρα είπε ότι μπορεί να δυσκολευτεί στην «πρώτη Κυριακή» αλλά να λειτουργήσει ως «ομπρέλα» στον δεύτερο γύρο για μικρότερα κόμματα της Αριστεράς, ενώ για τον Νίκο Ανδρουλάκη σημείωσε ότι «έχει το παιχνίδι στα χέρια του», προβλέποντας πιθανές συγκλίσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ με τον κ. Τσίπρα. Για την Αφροδίτη Λατινοπούλου εξέφρασε θετική άποψη «με την προϋπόθεση» σαφούς πολιτικής κατάληξης, ενώ για τον Αντώνης Σαμαράς χρησιμοποίησε ιδιαίτερα αιχμηρή διατύπωση, χαρακτηρίζοντάς τον «σύμβολο προδοσίας για τον κόσμο της Δεξιάς.