Πάνος Καμμένος για Μαρία Καρυστιανού: «Σας πολεμάνε γιατί σας φοβούνται, η ανάγκη για Οξυγόνο θα επικρατήσει»

Ανοιχτή στήριξη προς την Μαρία Καρυστιανού από τον Πάνο Καμμένο ο οποίος αναδημοσίευε ανάρτηση της προέδρου Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών γράφοντας πως ο πόλεμος που ξέσπασε εναντίον της είναι γιατί την φοβούνται.

Ο Πάνος Καμμένος αναδημοσίευσε την ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού στην οποία έγραφε πως τα δημοσιεύματα για την Ιδρυτική Διακήρυξη του κόμματός της είναι Fake News.

«Η Ιδρυτική αυτή Διακήρυξη είναι Fake, δεν προέρχεται από εμένα και αποδεικνύει για άλλη μία φορά την επαίσχυντη στοχοποίησή μου. Καλώ τους υπαιτίους να την αποσύρουν άμεσα και επιφυλάσσομαι παντός δικαιώματός μου», έγραφε η Μαρία Καρυστιανού στην ανάρτησή της.

Ο πρώην υπουργός Άμυνας με την σειρά του, την συμβούλευσε να μην απαντήσει στον σχετικό πόλεμο και απλά να τους νικήσει. Θα δικαιωθεί από τον ελληνικό λαό, τόνισε στο τέλος.

«Ο πόλεμος που ξέσπασε εναντίον σας και από γνωστούς υπαλλήλους του συστήματος είναι πράγματι γιατί σας υπολογίζουν και σας φοβούνται. Συνεχίστε χωρίς κανένα από το πολιτικό σύστημα και θα δικαιωθείτε από τον ελληνικό Λαό. Η Δικαιοσύνη και η ανάγκη για Οξυγόνο θα επικρατήσει. Μην του απαντάτε, νικήστε τους», έγραψε συγκεκριμένα.