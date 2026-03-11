Πολιτική

Παπασταύρου: Οι παράνομες αξιώσεις της Λιβύης ακυρώνονται από τη σύμβαση Ελλάδας – Chevron

Τί δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη διπλωματική σημασία της συμφωνίας Ελλάδας - Chevron για έρευνες υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης
Ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Σταύρος Παπασταύρου
Ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Σταύρος Παπασταύρου

Για τη διπλωματική σημασία της συμφωνίας Ελλάδας – Chevron για έρευνες υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης μίλησε σήμερα (11.3.2026) στη Βουλή ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Συγκεκριμένα, ο Σταύρος Παπασταύρου δήλωσε ότι «η θέση της κυβέρνησης δεν είναι ότι αφού ήρθε η Chevron από μόνο του αυτό σημαίνει εγγυήσεις ασφαλείας. Έρχεται η Chevron, συμφωνεί και υπογράφει για μια περιοχή η οποία αντικειμενικά αυτή την στιγμή δεν είναι οριοθετημένη και η Λιβύη έχει καταθέσει ρηματική διακοίνωση στον ΟΗΕ που λέει ότι “το 83% των περιοχών που λένε οι Έλληνες είναι δικά μας”».

Συνεχίζοντας ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας πρόσθεσε: «Σε αυτή την περιοχή η Chevron – η 2η μεγαλύτερη αμερικανική εταιρεία – αγνοεί την ρηματική διακοίνωση και λέει στην Λιβύη “δεν σας ακούω”. Για μια περιοχή που η Λιβύη παράνομα και καταχρηστικά λέει επίσημα στον ΟΗΕ ότι δεν είναι της Ελλάδας αλλά δικό τους έρχεται μια εταιρεία και ενισχύει την ελληνική θέση».

Σημειώνεται ότι σήμερα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, το νομοσχέδιο του υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος, για την κύρωση των τεσσάρων Συμφωνιών μεταξύ της Ελλάδος και της Κοινοπραξίας Chevron και HELLENiQ Energy, για την παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογοναθράκων στη Νότια Κρήτη και Νότια της Πελοποννήσου.

Υπέρ της αρχής της κύρωσης τάχθηκαν ΝΔ και Ελληνική Λύση, ενώ καταψήφισαν ΚΚΕ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΙΚΗ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν αύριο, 12 Μαρτίου, κατά την συζήτηση και ψήφισή του από την Ολομέλεια.

