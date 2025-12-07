Παραιτήθηκε ο διευθυντής της «Αυγής», Σπύρος Σουρμελίδης, μετά το πρωτοσέλιδο για τον Τσίπρα: «Δεν απηχεί τις απόψεις μας» απαντά ο ΣΥΡΙΖΑ

Την παραίτησή του από την θέση του διευθυντή της «Αυγή» υπέβαλε ο Σπύρος Σουρμελίδης μετά το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας, ενώ η Κουμουνδούρου σε ανακοίνωσή της σημειώνει πως το πρωτοσέλιδο της κυριακάτικης έκδοσης «δεν εκφράζει τις απόψεις του ΣΥΡΙΖΑ».

Ο Σπύρος Σουρμελίδης υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του διευθυντή της «Αυγής», ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ διευκρινίζει σε ανακοίνωσή του ότι «το πρωτοσέλιδο της Κυριακάτικης Αυγής δεν απηχεί τις απόψεις και τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ, όπως αυτές έχουν εκφραστεί από τον πρόεδρο του κόμματος, Σωκράτη Φάμελλο».

Tο πρωτοσέλιδο έχει τίτλο «ΣΥΡΙΖΑ–Τσίπρας: βίοι παράλληλοι» και σημειώνει πως ένα νέο πολιτικό τοπίο γεννιέται, αναφέρεται, δε, σε ανασύνθεση του «προοδευτικού χώρου από Φάμελλο – Χαρίτση» καθώς και σε «κινήσεις συνεργασίας από το ΠΑΣΟΚ».

Το δημοσίευμα σημειώνει ότι «η παρουσίαση της “Ιθάκης” αποτελεί προάγγελο κόμματος».

Την ίδια ώρα, σημειώνεται πως «το πολιτικό τοπίο μεταβάλλεται και κανείς δεν μπορεί να προσποιείται ότι δεν το αντιλαμβάνεται ή ότι μπορεί να αποφύγει τις αλλαγές της εποχής» και επισημαίνεται ότι «ο Αλέξης Τσίπρας προχώρησε σε μια ξεκάθαρη επιλογή για μια αποκλειστικά προσωπική πορεία, χωρίς συναποφάσεις με άλλους».

«Ο πρώην πρωθυπουργός είπε ανοιχτά και ξεκάθαρα στην παρουσίαση του βιβλίου του στο Παλλάς ότι δεν επιθυμεί να μοιραστεί πλέον αποφάσεις, συμπεράσματα, επιλογές προσώπων και πολιτικών με τους πρώην συνοδοιπόρους και συντρόφους του», αναφέρεται στο κύριο άρθρο της εφημερίδας.

Ωστόσο, με ανακοίνωσή του το κόμμα της Κουμουνδούρου έσπευσε να διαχωρίσει τη θέση της από την εφημερίδα του ΣΥΡΙΖΑ σημειώνοντας πως: «Το πρωτοσέλιδο της Κυριακάτικης Αυγής δεν απηχεί τις απόψεις και τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ όπως αυτές έχουν εκφραστεί από τον πρόεδρο Σωκράτη Φάμελλο».