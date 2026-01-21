Παρατηρητήριο fake news της ΝΔ: Οι ευρωβουλευτές μας δεν καταψήφισαν ποτέ το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση

Το παρατηρητήριο fake news της Νέας Δημοκρατίας αναφέρει ότι ποτέ οι «γαλάζιοι» ευρωβουλευτές δεν καταψήφισαν το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση, σε ανακοίνωση του εξέδωσε το απόγευμα της Τετάρτης (21.01.2026)

«ΜΜΕ και στελέχη της αντιπολίτευσης, τις τελευταίες μέρες ξαναζέσταναν και αναπαράγουν fake news του 2021, ότι δήθεν η ευρωομάδα της Νέας Δημοκρατίας καταψήφισε έκθεση για το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση, η νομοθέτηση του οποίου, ούτως ή άλλως, αφορά τα εθνικά κοινοβούλια», αναφέρει το Παρατηρητήριο Fake News της Νέας Δημοκρατίας, κάνοντας λόγο για «ξαναζεσταμένα fake news».

«Η πραγματικότητα είναι ότι όλοι οι ευρωβουλευτές της ΝΔ όχι μόνο δεν καταψήφισαν ποτέ, αλλά υπερψήφισαν το εν λόγω ψήφισμα.

Όπως φαίνεται και από τα πρακτικά της ψηφοφορίας, η Νέα Δημοκρατία υπερψήφισε την έκθεση για τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα και μάλιστα διαφοροποιώντας τη θέση της από αυτή του ΕΛΚ».