ΠΑΣΟΚ: Αναστέλλεται η κομματική ιδιότητα της Αναστασίας Χατζηδάκη – «Δεν έχω λάβει γνώση οποιουδήποτε πορίσματος ή κατηγορίας σε βάρος μου», λέει για τα μαϊμού επιδόματα του ΟΠΕΚΑ

Αναστέλλεται η κομματική ιδιότητα της πρώην γραμματέως οργανωτικού του ΠΑΣΟΚ, Αναστασίας Χατζηδάκη η οποία φέρεται να ελέγχεται για τα μαϊμού επιδόματα του ΟΠΕΚΑ.

Όπως έγινε γνωστό από το ΠΑΣΟΚ, ο Γραμματέας της ΚΠΕ Ανδρέας Σπυρόπουλος, μετά την επιστολή που έλαβε από την Αναστασία Χατζηδάκη, κινεί τις διαδικασίες για την αναστολή της κομματικής της ιδιότητας έως ότου διαλευκανθεί η υπόθεση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ταυτόχρονα η Αναστασία Χατζηδάκη σε δήλωσή της επιβεβαιώνει ότι η ίδια ζητεί να ανασταλεί η κομματική της ιδιότητα για λόγους πολιτικής και προσωπικής ευθιξίας και επισημαίνει ότι μέχρι σήμερα δεν έχει λάβει γνώση οποιουδήποτε πορίσματος ή κατηγορίας σε βάρος της, ούτε έχει κληθεί από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή για παροχή εξηγήσεων.

Όλη η δήλωση της Αναστασίας Χατζηδάκη

«Σε σχέση με δημοσιεύματα που αναπαράγουν το δελτίο τύπου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για τον συστημικό έλεγχο που διενεργήθηκε στον ΟΠΕΚΑ , δηλώνω τα εξής: Μέχρι σήμερα δεν έχω λάβει γνώση οποιουδήποτε πορίσματος ή κατηγορίας σε βάρος μου, ούτε έχω κληθεί από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή για παροχή εξηγήσεων.

Κατά την άσκηση των υπηρεσιακών μου καθηκόντων ενήργησα με πλήρη συναίσθηση ευθύνης και σε όλη τη διάρκεια της δημοσιοϋπαλληλικής μου πορείας υπηρέτησα με εντιμότητα και διαφάνεια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δηλώνω ότι βρίσκομαι απολύτως στη διάθεση κάθε αρμόδιας αρχής για την παροχή οποιασδήποτε διευκρίνισης ή στοιχείου ζητηθεί και καλωσορίζω κάθε θεσμικό έλεγχο, ώστε να αποσαφηνιστούν πλήρως τα πραγματικά δεδομένα.

Για λόγους προσωπικής και πολιτικής ευθιξίας, και προκειμένου να μην δημιουργείται οποιαδήποτε σκιά ή παρερμηνεία, ζήτησα την αναστολή της ιδιότητάς μου ως απλού μέλους του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής έως την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης».

Η υπόθεση

Όλα αποκαλύφθηκαν την Τρίτη (17.02.2026) από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Η υπόθεση αφορούσε παρατυπίες σε επιδόματα του ΟΠΕΚΑ ύψους πάνω από 1,8 εκατομμύρια ευρώ. Όπως έγραψε το newsit.gr η υπόθεση με έντονο «άρωμα» σκανδάλου αφορά στη διαχείριση κοινωνικών επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ την περίοδο από τις αρχές του 2020 έως το τέλος του 2022. Ένα από τα κεντρικά πρόσωπα της υπόθεσης παρουσιάζεται η κα Αναστασία Χατζηδάκη η οποία εκτός από γραμματέας οργανωτικού είχε και βασικό ρόλο στην Επιτροπή Προγράμματος και ήταν μέχρι σήμερα μέλος της Κομματικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου (ΚΟΕΣ).

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr ο κ. Ανδρουλάκης είχε ενημερωθεί για την υπόθεση, αρκετές ώρες πριν την ανακοίνωση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Το συγκεκριμένο στέλεχος ήταν αποσπασμένη υπάλληλος στη Χαριλάου Τρικούπη ενώ υπηρετούσε στον ΟΠΕΚΑ ως προϊσταμένη του Τμήματος Ελέγχων και Διαχείρισης Πληρωμών και Μεταβολών της Διεύθυνσης Οικογενειακών Επιδομάτων.

Η συχνή της παρουσία στον Οργανισμό παρά το γεγονός πως ήταν αποσπασμένη στο ΠΑΣΟΚ κίνησε υποψίες και μετά από εσωτερικό έλεγχο υπήρχαν ενδείξεις ότι συνδέεται σε δεκάδες φακέλους για την χορήγηση επιδομάτων σε άτομα που δεν πληρούσαν τις προδιαγραφές.

Στην υπόθεση ενεπλάκη και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας και η υπόθεση βρίσκεται ήδη στη δικαιοσύνη.

Η ανεξάρτητη Αρχή έλεγξε 372 φακέλους αιτήσεων χορήγησης επιδόματος, από τους οποίους προέκυψε πλήθος παραβάσεων του θεσμικού πλαισίου.

Αυτό που διαπιστώθηκε ήταν ότι εγκρίνονταν παράτυπα αιτήσεις για επιδόματα από πρόσωπο που είχε στην κατοχή του φακέλους.

Το πρόσωπο αυτό ήταν αποσπασμένο εκτός ΟΠΕΚΑ και φέρεται να εισήγαγε και επιχείρησε παράτυπη έγκριση αιτήσεων.