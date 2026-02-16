ΠΑΣΟΚ: «Ανδρουλακική» η Επιτροπή Ψηφοδελτίων – Το διακριτό στίγμα από Δούκα και Γερουλάνο στην ΚΟΕΣ

Τη σύνθεση της Επιτροπής Ψηφοδελτίων έδωσε το ΠΑΣΟΚ στη δημοσιότητα, στον απόηχο της συνεδρίασης της Ολομέλειας της ΚΟΕΣ, κηρύσσοντας έτσι την έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας, ή πάντως θέτοντας το κόμμα σε κατάσταση εκλογικής ετοιμότητας.

Η γνωστοποίηση της σύνθεσης της Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, χθες (16.02.2026), ήρθε και ως απάντηση στον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, που μιλώντας νωρίτερα από το βήμα της ΚΟΕΣ, είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για το «μονοπρόσωπο» της Επιτροπής, αφού ως και χθες το απόγευμα ήταν γνωστός μόνο ο επικεφαλής της Πέτρος Λάμπρου.

Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι από τα 17 πρόσωπα που συνθέτουν την Επιτροπή, τα 15 θεωρούνται της επιρροής του Νίκου Ανδρουλάκη. Ειδικότερα, πέραν του Κώστα Πανδή, που είναι στενός συνεργάτης του Χάρη Δούκα, και της Όλγας Ρενταρή, που ανήκει στο περιβάλλον του Παύλου Γερουλάνου, οι υπόλοιποι θεωρούνται «ανδρουλακικοί». Η πλήρης σύνθεση της Επιτροπής Ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ, έχει ως εξής :

Πέτρος Λάμπρου, επικεφαλής Επιτροπής

Γιάννης Βαρδακαστάνης, Γραμματέας Κ.Ο.Ε.Σ.

Γιάννης Κουτσούκος, διευθυντής Κοινοβουλευτικής Ομάδας

Νίκος Σαλαγιάννης, γενικός διευθυντής ΠΑΣΟΚ

Έλενα Αναστασίου

Ηλίας Αποστολάκης

Πόπη Γερακούδη

Γεωργία Καζά

Άρης Καρβούνης

Τάσος Κουρκούτας

Νίκος Μήλης

Έφη Μπέκου

Νίκος Μπελιβάνης

Κώστας Πανδής

Κώστας Παπαδημητρίου

Όλγα Ρενταρή

Παναγιώτης Τσαραμπουλίδης

Κατά τα λοιπά, από την πολύωρη συνεδρίαση, που ξεκίνησε πάντως με σχεδόν δύο ώρες καθυστέρηση, χθες, ξεχωρίζει η έμφαση που θέλησε να δώσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στην αντιπαλότητα του κόμματος με τη ΝΔ, την πρόσκληση σε συμπαράταξη, τον στόχο για πολιτική αλλαγή και την πεποίθηση ότι το ΠΑΣΟΚ έχει και το σχέδιο και το πολιτικό προσωπικό να την κάνει πράξη. Ο ίδιος έμεινε αμετακίνητος στην απόφαση η εκλογή συνέδρων να γίνει και με βάση τα αποτελέσματα των εκλογών ανά δήμο.

Αντιστοίχως, ξεχωρίζουν για το διακριτό τους στίγμα, τόσο ο Χάρης Δούκας, όσο και ο Παύλος Γερουλάνος. Ο δήμαρχος Αθηναίων κατέστησε για άλλη μια φορά σαφή την πρόθεσή του να φέρει προς ψήφιση στο συνέδριο την πρότασή του για «όχι» σε συγκυβέρνηση με τη ΝΔ την επομένη των εκλογών, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, ενώ ζήτησε να ληφθούν πρωτοβουλίες και στην κατεύθυνση του προγραμματικού διαλόγου με τα άλλα προοδευτικά κόμματα, ήδη από τώρα.

Καθαρές κουβέντες, διακριτή ηγετική ομάδα και αγώνα «πόρτα-πόρτα» ζήτησε από την πλευρά του ο Παύλος Γερουλάνος που επέμεινε ότι στην κάλπη θα έρθουν οι ψηφοφόροι που σήμερα βρίσκονται στον καναπέ τους, αν τους δώσουν και κρατήσουν την υπόσχεση ότι δε θα συνεργαστούν με τη ΝΔ.

Ότι αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο κόμμα, θα μείνει στην αντιπολίτευση, ζήτησε να ξεκαθαριστεί στο Συνέδριο και ο Μιχάλης Κατρίνης, καλώντας όλους να κάνουν και πάλι το ΠΑΣΟΚ των μεγάλων ρήξεων και ανατροπών, το κόμμα που θα ακουμπούν πάνω του οι πολίτες και όχι τα συστήματα εξουσίας.

«Η ενότητα είναι ευθύνη όλων μας. Η ευθύνη έχει διαβάθμιση με βάση τη θεσμική αρμοδιότητα», υποστήριξε από την πλευρά του ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, ενώ τέλος στους τυχοδιωκτισμούς ζήτησε να μπει η Ευαγγελία Λιακούλη.

Με το μέτρο εκλογής συνέδρων να παραμένει εστία διαφωνίας στο εσωτερικό του κόμματος, της θέσης του προέδρου υπεραμύνθηκαν δύο στενοί του συνεργάτες, ο Γραμματέας της ΚΟΕΣ Γιάννης Βαρδακαστάνης και ο επικεφαλής Οργανωτικού Σχεδιασμού του κόμματος Ηρακλής Δρούλιας. «Υπάρχει η σχέση της ετυμηγορίας του ελληνικού λαού με την ψήφο του στις εθνικές εκλογές και η κατανομή που γίνεται ανά δήμο της χώρας», είπε ο πρώτος, απορρίπτοντας τα περί …αλγορίθμων λεγόμενα, ενώ ότι δεν υπάρχει αλγόριθμος για συνέδρους υποστήριξε και ο κ. Δρούλιας, σημειώνοντας ότι το κόμμα σέβεται την ψήφο κάθε ψηφοφόρου του ΠΑΣΟΚ σε εθνικές και ευρωπαϊκές εκλογές.