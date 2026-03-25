ΠΑΣΟΚ: Ανδρουλάκης και Δούκας προς συμβιβασμό για τη «μη συγκυβέρνηση» – Νέες φωτιές άναψαν οι ξαφνικές αλλαγές στο καταστατικό

Τη μια φωτιά σβήνουν, την άλλη ανάβουν στο ΠΑΣΟΚ, δύο μέρες πριν από το Συνέδριο που ανοίγει τις πύλες του την Παρασκευή και ολοκληρώνει τις εργασίες του την Κυριακή στο γήπεδο Τάε Κβο Ντο.

O λόγος για την ηγεσία του κόμματος που έκανε ένα βήμα στην κατεύθυνση του συμβιβασμού με την πλευρά του Χάρη Δούκα χθες, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας του ΠΑΣΟΚ. Με τον δήμαρχο να έχει αφήσει να εννοηθεί σε κυριακάτικη συνέντευξή του ότι θα καλυπτόταν από μία ρητή αναφορά περί μη συνεργασίας με τη ΝΔ την επομένη των εκλογών, ο Νίκος Ανδρουλάκης προσήλθε χθες στην Πολιτική Γραμματεία της ΚΟΕΣ για να διαβεβαιώσει επ’ αυτού, εξηγώντας ότι η πολιτική αλλαγή που ευαγγελίζονται σημαίνει την στρατηγική ήττα της ΝΔ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πρέπει μετά το συνέδριο, στον λίγο καιρό που μένει μέχρι τις επόμενες εθνικές εκλογές, όλη μας η αγωνία, όλη μας η προσπάθεια, όλες μας οι δυνάμεις ενωμένες να χτυπούν προς την ίδια κατεύθυνση: την κατεύθυνση της πολιτικής αλλαγής, της ήττας της Νέας Δημοκρατίας. Και, όπως λέει και το κείμενο – και θέλω να ευχαριστήσω τον Κώστα (σ.σ. Σκανδαλίδη) που το έγραψε με πολύ μεγάλη προσοχή και προσπάθεια – πολιτική αλλαγή σημαίνει στρατηγική ήττα της Νέας Δημοκρατίας και της πολιτικής της. Πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να γίνει με τη Νέα Δημοκρατία σε οποιονδήποτε κυβερνητικό ρόλο. Πολιτική αλλαγή σημαίνει νίκη απέναντι στις ανισότητες, νίκη απέναντι στη διαφθορά, νίκη απέναντι στην αδιαφάνεια. Αυτό είναι το έργο της Νέας Δημοκρατίας και αυτό το έργο πρέπει να καταδικαστεί και να ηττηθεί», είπε, προσθέτοντας ότι το μήνυμα πρέπει να είναι καθαρό: «Το μήνυμα πρέπει να είναι καθαρό: Κάθε ψήφος στο ΠΑΣΟΚ είναι ήττα της Νέας Δημοκρατίας, πολιτική αλλαγή, προοδευτική διακυβέρνηση και καλύτερες ημέρες με την εφαρμογή του κυβερνητικού μας σχεδίου».

Πρόκειται για μία πρωτοβουλία που αναμένεται να κατευνάσει τα πνεύματα. Ήδη από χθες αργά το βράδυ, συνεργάτες του Παύλου Γερουλάνου διεμήνυαν ότι εκείνος τουλάχιστον, που είχε σηκώσει ψηλά το θέμα της μη συγκυβέρνησης με τη ΝΔ, εκτιμώντας πως κάτι τέτοιο θα ήταν καταστροφικό και για την παράταξη και για την χώρα, καλύπτεται από την διατύπωση αυτή στο κείμενο πολιτικής απόφασης του συνεδρίου.

Ακριβώς όμως την ώρα που δείχνει να κλείνει αυτό το ζήτημα, που ανατροφοδοτούσε επί μήνες την εσωστρέφεια στο ΠΑΣΟΚ, οι αλλαγές στο Καταστατικό που έρχονται αίφνης λίγα εικοσιτετράωρα πριν από το Συνέδριο και μάλιστα επιχειρείται να περάσουν χωρίς να προηγηθεί οποιουδήποτε είδους διαβούλευση, ανάβουν νέες ‘φωτιές’ στην Χαριλάου Τρικούπη. Και αυτή τη φορά, όπως και την προηγούμενη άλλωστε όταν απάντησε με αιχμηρό τρόπο στις ενστάσεις του Χάρη Δούκα, προκαλώντας αντιδράσεις, η όποια εσωστρέφεια προκληθεί, αποδίδεται από κορυφαία στελέχη του κόμματος, στην ηγεσία του.

Ειδικότερα, μετά τις αλλαγές που έγινε γνωστό ότι προωθούνται τις προηγούμενες ώρες (δείτε εδώ), ήταν αναμενόμενο να ζητηθούν εξηγήσεις στη χθεσινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της ΚΟΕΣ. Και ενώ η αρχική αντίδραση ήταν ότι δεν είναι θέμα αυτού του οργάνου, γρήγορα μπήκαν στη διαδικασία να εξηγούν τι προτίθενται να κάνουν με το καταστατικό, τόσο ο Ηρακλής Δρούλιας, όσο και ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης. Τη δική της αντιπρόταση για διαρκές συνέδριο πριν από την εκλογή προέδρου έφερε η Άννα Διαμαντοπούλου, ενώ τις ενστάσεις τους τόσο επί της ουσίας, όσο και για το κακό timing, εξέφρασαν άλλα στελέχη του κόμματος.

Σε αυτό το πλαίσιο, δεν ήταν λίγοι όσοι διεπίστωναν αίφνης χθες το βράδυ ότι ακόμα και αν ληφθούν οι πλέον θετικές πρωτοβουλίες για το κόμμα, αυτό ξαναμπαίνει στο επίκεντρο, με αποτέλεσμα ενώ το θέμα σήμερα είναι ο πόλεμος, οι συνέπειές του, η ακρίβεια κ.ο.κ., τα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ να ξαναμπαίνουν στη μέση, κάνοντας όλους να συζητούν για αυτά. Το ίδιο και για την… χαμένη ευκαιρία να πάνε όλοι μαζί σε ένα ενωτικό συνέδριο με πανηγυρικό κλίμα. Είναι, εξάλλου, αναμενόμενο τώρα να ρωτιούνται για το θέμα όλα τα στελέχη που θα βρίσκονται σε πάνελ το επόμενο διάστημα. Και θα πρέπει να διαχειριστούν την ερώτηση.