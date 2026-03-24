ΠΑΣΟΚ: Μαζί με το συνέδριο έρχονται και αλλαγές στο καταστατικό

Αλλαγές στο καταστατικό του κόμματος εξετάζουν στο ΠΑΣΟΚ, λίγα εικοσιτετράωρα πριν από το συνέδριο που ανοίγει τις πύλες του την Παρασκευή (27.3.26).

Για του λόγου το αληθές, σειρά προτάσεων φέρεται να εξετάζει η Επιτροπή Καταστατικού της ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ που πάντως δεν έχει λάβει ακόμα οριστικές αποφάσεις.

Μία από τις πλέον σοβαρές αλλαγές που προωθούνται είναι η ενιαιοποίηση του κόμματος, που θα εξακολουθήσει να λέγεται ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, αλλά θα μετατραπεί σε ένα κόμμα, προκειμένου να μπορεί να διεκδικήσει το εκλογικό μπόνους, όπως χαρακτηριστικά λένε οι παροικούντες την Χαριλάου Τρικούπη.

Υπάρχουν ακόμα εισηγήσεις που μιλούν για διεξαγωγή τακτικού συνεδρίου του κόμματος, πριν από την εκλογή προέδρου, ήτοι εκλογή της Κεντρικής Επιτροπής από το συνέδριο, που θα δεσμεύει τον πρόεδρο, ο οποίος θα εκλέγεται μετά.

Ο κάθε υποψήφιος μάλιστα θα πρέπει να έχει το 15% των συνέδρων, ποσοστό που σε απόλυτο αριθμό δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητος.

Κατά τα λοιπά, προτείνονται ακόμα η μείωση του αριθμού των μελών της ΚΕ κατά 10%, καθώς και η θέσπιση δύο νέων οργάνων, ενός Εθνικού Συμβουλίου (σ.σ. υπήρχε και παλιότερα και καταργήθηκε) και των Περιφερειακών Επιτροπών.

Προβλέπονται όρια θητείας για τα στελέχη που μετέχουν στα όργανα του κόμματος ή τα συνδικαλιστικά όργανα, ακόμα ακόμα και για τους βουλευτές, κάτι που συζητείται στην πραγματικότητα εδώ και χρόνια στο ΠΑΣΟΚ αλλά ουδέποτε εφαρμόστηκε.