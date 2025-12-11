Πολιτική

ΠΑΣΟΚ για εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup: Σημαντική και θετική εξέλιξη για τη χώρα

«Ευχόμαστε ολόψυχα να ανταποκριθεί με επιτυχία στα καθήκοντα του προς όφελος των ευρωπαϊκών και ελληνικών συμφερόντων»
Το σήμα του ΠΑΣΟΚ
EUROKINISSI / Φωτογραφία Ραφαήλ Γεωργιάδης

Συγχαρητήρια από το ΠΑΣΟΚ για την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup, με το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης να κάνει λόγο για «θετική εξέλιξη για τη χώρα».

Στην δήλωσή του ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, για την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στο αξίωμα του Προέδρου του Eurogroup τονίζει χαρακτηριστικά:

«Η εκλογή ενός Έλληνα αξιωματούχου στο υψηλό αξίωμα του Προέδρου του Eurogroup είναι μια αδιαμφισβήτητα σημαντική και θετική εξέλιξη για τη χώρα.

Συγχαίρουμε τον Υπουργό Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, για την εκλογή του και ευχόμαστε ολόψυχα να ανταποκριθεί με επιτυχία στα καθήκοντα του προς όφελος των ευρωπαϊκών και ελληνικών συμφερόντων».

