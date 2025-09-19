Συμβαίνει τώρα:
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ για ομιλία Μητσοτάκη: «Μάλλον μας βλέπει και στον ύπνο του»

«Όσο, δε, για τα τσιτάτα του κ. Μητσοτάκη περί "πράσινων λεφτόδεντρων", περιμέναμε περισσότερη πρωτοτυπία»
ΠΑΣΟΚ
Τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ στην οδό Χαριλάου Τρικούπη / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

«Σε εμφανή πολιτική αμηχανία, ο πρωθυπουργός επιχείρησε να πείσει τους βουλευτές του ότι η κυβερνητική πολιτική αγκαλιάζει… τους πολλούς», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε σχόλιο του σχετικά με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ΚΟ της ΝΔ.

Αναφέρει ότι ο πρωθυπουργός «στην ομιλία του απολογήθηκε για την ανυπαρξία πρότασης για τους μικρομεσαίους, τον κόσμο της εργασίας και τους αγρότες, αλλά και για την ανεξέλεγκτη ακρίβεια που επί μια τετραετία έχει εξαντλήσει τις οικονομικές αντοχές και την αγοραστική δύναμη των πολιτών». Σχολιάζει ότι «μετά το αλήστου μνήμης επιχείρημα ότι δεν μειώνει τον ΦΠΑ σε βασικά αγαθά γιατί μαζί με τους φτωχούς θα επωφεληθούν και οι πλούσιοι καταναλωτές, σήμερα έφερε το παράδειγμα του καφέ» και προσθέτει ότι «αναρωτιόμαστε αν τιμούν έναν πρωθυπουργό και μια κυβέρνηση που διανύουν τον 7ο χρόνο στην εξουσία, η ανικανότητα τους να βάλουν κανόνες στην αγορά και να πατάξουν την αισχροκέρδεια».

«Όσο, δε, για τα τσιτάτα του κ. Μητσοτάκη περί “πράσινων λεφτόδεντρων”, περιμέναμε περισσότερη πρωτοτυπία», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας: «”Λεφτόδεντρα” είχε χαρακτηρίσει τη στεγαστική πολιτική του ΠΑΣΟΚ και τώρα τρέχει να υποσχεθεί κοινωνικές κατοικίες. “Λεφτόδεντρα” είχε αποκαλέσει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για μείωση του ΕΝΦΙΑ στις παραμεθόριες περιοχές, και φέτος το εξήγγειλε στη ΔΕΘ. “Λεφτόδεντρα” έβλεπε στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τον ΦΠΑ στα νησιά, και πάλι άλλαξε γνώμη».

«Μάλλον μας βλέπει και στον ύπνο του», σχολιάζει καταληκτικά το ΠΑΣΟΚ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Παρέμβαση Σαμαρά για τα Τέμπη: Θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα το αίτημα για εκταφή των σορών των θυμάτων
«Δεν υπάρχει ηθικό έρεισμα στην επίμονη απόρριψη του αιτήματος των γονιών των θυμάτων να προχωρήσουν στην εκταφή των σορών των παιδιών τους» δηλώνει ο πρώην πρωθυπουργός
Ο Αντώνης Σαμαράς 55
Ο ΣΥΡΙΖΑ «βλέπει» κυβερνητική συγκάλυψη και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Ο Σωκράτης Φάμελλος ρίχνει το γάντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη
Σύμφωνα με την Κουμουνδούρου, η ΝΔ αξιοποίησε την πλειοψηφία της στην εξεταστική επιτροπή κι απέκλεισε την κλήση ως μάρτυρα του Κυριάκου Μητσοτάκη και των στελεχών του Μαξίμου, όπως ο Γιώργος Μυλωνάκης
Ο Σωκράτης Φάμελλος 2
Newsit logo
Newsit logo