ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση κατά την έξοδο των εκδρομέων προσπάθησε να δημιουργήσει συνθήκες αγανάκτησης ενάντια στους αγρότες

Ανεβάζει τους τόνους στο αγροτικό, το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή την ταλαιπωρία που υπέστησαν οι ταξιδιώτες των Χριστουγέννων, όχι τελικά με ευθύνη των αγροτών, όπως φαίνεται ότι πιστεύουν στην Χαριλάου Τρικούπη.

«Η κυβέρνηση μεθόδευσε την ταλαιπωρία», δήλωσε (ΣΚΑΙ) ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, για να υποστηρίξει ότι έχει στην κατοχή του μηνύματα από ταξιδιώτες που του έλεγαν ότι τους έστελναν σε παρακαμπτήριες οδούς και σε διπλής κατεύθυνσης χωματόδρομους, ενώ ο δρόμος ήταν ανοιχτός μπροστά τους. «Είναι ανησυχητικό ότι η κυβέρνηση προσπάθησε να δημιουργήσει συνθήκες αγανάκτησης για να επενδύσει στον κοινωνικό αυτοματισμό», είπε, αφήνοντας αιχμές για «απόλυτη ταλαιπωρία» την Τρίτη και άμβλυνση της κατάστασης αμέσως μόλις άνοιξε τους δρόμους την Τετάρτη, η Τροχαία. Έκρουσε δε, τον κώδωνα του κινδύνου, προκειμένου να μην επαναληφθούν τα ίδια φαινόμενα την Πρωτοχρονιά. «Το στοίχημα της εξόδου των Χριστουγέννων χάθηκε σε έναν βαθμό», συνέχισε, καλώντας την κυβέρνηση να πάρει πρωτοβουλίες για να μη χαθεί και της Πρωτοχρονιάς.

Στην πραγματικότητα, στο ΠΑΣΟΚ γνωρίζουν ότι το θέμα δεν είναι οι μετακινήσεις των εορτών. Στο κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη πιστεύουν ότι τα περισσότερα από τα αιτήματα των αγροτών μπορούν να υλοποιηθούν, αρκεί η κυβέρνηση να δείξει καλή θέληση και τελικά να υπάρξει συνεννόηση χωρίς τελεσίγραφα. Της ρίχνουν δε, μεγάλη ευθύνη για τις κινητοποιήσεις, αφού είχε πει ότι θα γίνουν οι πληρωμές ως τον Οκτώβριο αλλά δεν έγιναν, ενώ από τις βασικές ενισχύσεις τους δόθηκε τελικά μόλις το 44%. Ακόμα και μέσα στα μπλόκα όμως, καλούσαν την κυβέρνηση να αναστείλει έστω τις υποχρεώσεις των αγροτών, καθώς η καθυστέρηση των πληρωμών ήταν αυτή που τους έκανε να μην μπορούν να τις πληρώσουν και εκείνοι με τη σειρά τους.

Σε κάθε περίπτωση, στην Χαριλάου Τρικούπη ζητούν λύση στο αγροτικό, που θα καλύψει τόσο τον βραχύ ορίζοντα, όσο και τον μακροπρόθεσμο, κάτι που απαιτεί στρατηγικό σχεδιασμό. Και οι ίδιοι σημειώνουν ότι τον έχουν, παραπέμποντας στις προτάσεις που έχουν καταθέσει για τον πρωτογενή τομέα συνολικά, αρχής γενομένης από το μεγάλο ανοιχτό συνέδριο για τον αγροτικό κόσμο που είχαν οργανώσει στη Θεσσαλία, αλλά και στη συνέχεια, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να περιοδεύει στις περιοχές που επλήγησαν από την ευλογιά και να επαναλαμβάνει τις προτάσεις του κόμματός του, σημειώνοντας με κάθε ευκαιρία ότι είναι πλήρεις και κοστολογημένες.

«Είναι κρίσιμο να στηρίξουμε τους αγρότες για την επισιτιστική επάρκεια και τη διατροφική ασφάλεια της χώρας μας, δυο μεγέθη που είναι και συντελεστές γεωπολιτικής ισχύος» σημείωσε ο Κώστας Τσουκαλάς, θέλοντας να δείξει τη σημασία που αποδίδει το κόμμα του στο αγροτικό. Δεν είναι η πρώτη φορά εξάλλου, που στο ΠΑΣΟΚ υποστηρίζουν ότι ο αγροτικός τομέας είναι η ατμομηχανή της παραγωγής και άρα μέρος της ‘βαριάς βιομηχανίας’ της χώρας, ενώ συχνά μιλούν και για την ανάγκη νέου παραγωγικού μοντέλου. Μία πρόκληση, στην οποία επίσης έχουν απάντηση να δώσουν και βρίσκεται αναλυτικά στο πρόγραμμά τους…