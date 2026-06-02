ΠΑΣΟΚ κατά κυβέρνησης για την ακρίβεια: Όσο ο πρωθυπουργός «λυπάται», οι πολίτες πληρώνουν

Σκληρή επίθεση από τη Χαριλάου Τρικούπη με αφορμή την άνοδο του πληθωρισμού στο 5% τον Μάιο - «Η ακρίβεια δεν είναι φυσικό φαινόμενο, είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών», αναφέρουν
Τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ στη Χαριλάου Τρικούπη, στην Αθήνα (Φωτογραφία αρχείου: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Ευθείες βολές κατά της κυβέρνησης για την ακρίβεια εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή τη νέα άνοδο του πληθωρισμού στην Ελλάδα στο 5% τον Μάιο, έναντι 3,2% στην Ευρωζώνη, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.

Σε ανακοίνωσή του, ο Τομέας Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι η νέα αύξηση των τιμών δεν αποτελεί «προσωρινή στρέβλωση», αλλά μέρος μιας επίμονης τάσης, καθώς, όπως σημειώνει, η Ελλάδα καταγράφει για έβδομο συνεχόμενο μήνα πληθωρισμό σημαντικά υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Με αφορμή την ακρίβεια, η Χαριλάου Τρικούπη ανεβάζει τους τόνους, κάνοντας λόγο για «συστηματική αναδιανομή πλούτου εις βάρος της κοινωνικής πλειοψηφίας». Όπως αναφέρει, οι σωρευμένες ανατιμήσεις των τελευταίων τεσσάρων ετών μεταφέρουν εισόδημα από τα νοικοκυριά, τους εργαζόμενους και τη μεσαία τάξη προς ολιγοπώλια που αποκομίζουν υπερκέρδη.

Ιδιαίτερα αιχμηρή είναι η αναφορά στον πρωθυπουργό, με το ΠΑΣΟΚ να σχολιάζει τη δήλωσή του ότι «λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια». «Όσο εκείνος λυπάται, οι πολίτες πληρώνουν», σημειώνεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση. Σύμφωνα με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η κυβέρνηση περιορίζεται σε διαπιστώσεις και «επικοινωνιακές εκφράσεις συμπάθειας», την ώρα που, όπως υποστηρίζει, το βιοτικό επίπεδο των πολιτών υποχωρεί μήνα με τον μήνα.

«Η ακρίβεια δεν είναι φυσικό φαινόμενο», τονίζει ο Τομέας Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ, αποδίδοντάς την σε πολιτικές επιλογές: στην απουσία ουσιαστικών ελέγχων στην αγορά, στην ανοχή απέναντι στα υπερκέρδη, στην ανεπαρκή στήριξη των εισοδημάτων και σε μια οικονομική πολιτική που, όπως αναφέρει, αφήνει την κοινωνία απροστάτευτη.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Χαριλάου Τρικούπη συνδέει την αντιμετώπιση της ακρίβειας με την ανάγκη πολιτικής αλλαγής και αλλαγής οικονομικής πολιτικής. Όπως υπογραμμίζει, απαιτείται ένα νέο σχέδιο που θα θέτει στο επίκεντρο τον εργαζόμενο, τη μικρομεσαία επιχείρηση και το ελληνικό νοικοκυριό.

Το ΠΑΣΟΚ ζητά αποτελεσματική ρύθμιση της αγοράς, ενίσχυση των εισοδημάτων και πολιτικές που θα βελτιώσουν το βιοτικό επίπεδο των πολιτών, επιμένοντας ότι η ακρίβεια δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με διαπιστώσεις, αλλά με παρεμβάσεις.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια 

«Η νέα εκτίναξη του πληθωρισμού στην Ελλάδα στο 5% τον Μάιο, έναντι 3,2% στην Ευρωζώνη σύμφωνα με τη Eurostat, δεν αποτελεί μια προσωρινή στρέβλωση. Είναι ο έβδομος συνεχόμενος μήνας κατά τον οποίο η χώρα μας καταγράφει σημαντικά υψηλότερο πληθωρισμό από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Ωστόσο, οι σωρευμένες ανατιμήσεις εδώ και τέσσερα χρόνια δεν συνιστούν απλώς για ακρίβεια. Μιλάμε για μια συστηματική αναδιανομή πλούτου εις βάρος της κοινωνικής πλειοψηφίας. Μιλάμε για τη τεράστια μεταφορά εισοδήματος από τα νοικοκυριά, τους εργαζόμενους και τη μεσαία τάξη προς τα ολιγοπώλια που αποκομίζουν υπερκέρδη μέσα από την ανεξέλεγκτη αύξηση των τιμών.

Την ίδια στιγμή, ο Πρωθυπουργός δηλώνει ότι «λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια». Όμως όσο εκείνος λυπάται, οι πολίτες πληρώνουν. Και όσο η κυβέρνηση αρκείται σε διαπιστώσεις και επικοινωνιακές εκφράσεις συμπάθειας, η ελληνική κοινωνία βλέπει το βιοτικό της επίπεδο να υποχωρεί μήνα με τον μήνα.

Η αλήθεια είναι απλή: η ακρίβεια δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών. Της απουσίας ουσιαστικών ελέγχων στην αγορά, της ανοχής στα υπερκέρδη, της αδυναμίας στήριξης των εισοδημάτων και της επιλογής μιας οικονομικής πολιτικής που αφήνει την κοινωνία απροστάτευτη.

Γι’ αυτό και η απάντηση δεν μπορεί να είναι άλλη από την πολιτική αλλαγή και την αλλαγή οικονομικής πολιτικής. Μια νέα πολιτική που θα βάζει στο επίκεντρο τον εργαζόμενο, τη μικρομεσαία επιχείρηση και το ελληνικό νοικοκυριό. Μια πολιτική που θα αποκαταστήσει την αποτελεσματική ρύθμιση της αγοράς, θα ενισχύσει τα εισοδήματα των πολιτών και θα βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο των Ελλήνων.»

