Ο Δραγασάκης ξανά στη Βουλή μετά την παραίτηση Αχτσιόγλου ως «ανεξάρτητος βουλευτής της Αριστεράς»

Μετά την παραίτηση της Έφης Αχτσιόγλου από το βουλευτικό αξίωμα, ο Γιάννης Δραγασάκης, ως πρώτος επιλαχών στον Δυτικό Τομέα Αθηνών, αναμένεται να επιστρέψει στη Βουλή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο διατελέσας αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Τσίπρα θα αποδεχθεί και θα διατηρήσει την έδρα, όχι όμως ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, με τα ψηφοδέλτια του οποίου είχε εκλεγεί η πρώην υπουργός Εργασίας στις εκλογές του 2023, αλλά ως «ανεξάρτητος βουλευτής της Αριστεράς».

Ο Γιάννης Δραγασάκης θα αποτελέσει τον 40ο ανεξάρτητο βουλευτή του κοινοβουλίου. Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα δεν είναι πλέον μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς είχε παραιτηθεί επί Κασσελάκη. Η επιλογή του, μάλιστα, να παραμείνει ανεξάρτητος μπορεί να ερμηνευτεί και ως ένδειξη ότι κι αυτός οδεύει για το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού, την ΕΛΑΣ (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη).

Η εξέλιξη αυτή προστίθεται στο ήδη ρευστό σκηνικό που διαμορφώνεται στον χώρο της Αριστεράς, μετά τις αποχωρήσεις από τη Νέα Αριστερά και την αύξηση του αριθμού των ανεξάρτητων βουλευτών στη Βουλή. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η επίσημη παραίτηση της Έφης Αχτσιόγλου από το βουλευτικό αξίωμα αναμένεται να ολοκληρωθεί σε χρονικό ορίζοντα περίπου μίας εβδομάδας, μέχρι να διευθετηθούν ορισμένες τεχνικού χαρακτήρα διαδικασίες.