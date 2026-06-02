Πολιτική

Ο Δραγασάκης ξανά στη Βουλή μετά την παραίτηση Αχτσιόγλου ως «ανεξάρτητος βουλευτής της Αριστεράς»

Η επιλογή του να μην ενταχθεί στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να ερμηνευτεί και ως ένδειξη ότι κι αυτός οδεύει για το κόμμα Τσίπρα
Γιάννης Δραγασάκης
Ο Γιάννης Δραγασάκης στην παρουσίαση του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού και προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη», στο θέατρο «Παλλάς» στην Αθήνα (Φωτογραφία αρχείου: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Μετά την παραίτηση της Έφης Αχτσιόγλου από το βουλευτικό αξίωμα, ο Γιάννης Δραγασάκης, ως πρώτος επιλαχών στον Δυτικό Τομέα Αθηνών, αναμένεται να επιστρέψει στη Βουλή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο διατελέσας αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Τσίπρα θα αποδεχθεί και θα διατηρήσει την έδρα, όχι όμως ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, με τα ψηφοδέλτια του οποίου είχε εκλεγεί η πρώην υπουργός Εργασίας στις εκλογές του 2023, αλλά ως «ανεξάρτητος βουλευτής της Αριστεράς».

Ο Γιάννης Δραγασάκης θα αποτελέσει τον 40ο ανεξάρτητο βουλευτή του κοινοβουλίου. Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα δεν είναι πλέον μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς είχε παραιτηθεί επί Κασσελάκη. Η επιλογή του, μάλιστα, να παραμείνει ανεξάρτητος μπορεί να ερμηνευτεί και ως ένδειξη ότι κι αυτός οδεύει για το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού, την ΕΛΑΣ (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη). 

Η εξέλιξη αυτή προστίθεται στο ήδη ρευστό σκηνικό που διαμορφώνεται στον χώρο της Αριστεράς, μετά τις αποχωρήσεις από τη Νέα Αριστερά και την αύξηση του αριθμού των ανεξάρτητων βουλευτών στη Βουλή. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η επίσημη παραίτηση της Έφης Αχτσιόγλου από το βουλευτικό αξίωμα αναμένεται να ολοκληρωθεί σε χρονικό ορίζοντα περίπου μίας εβδομάδας, μέχρι να διευθετηθούν ορισμένες τεχνικού χαρακτήρα διαδικασίες.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
129
106
72
67
64
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Ο Κωνσταντίνος Τασούλας υποδέχτηκε τον πρόεδρο του Παναμά – Μάριος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Μελισσανίδης και Νίκος Τσάκος στο γεύμα στο Προεδρικό
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρέθεσε γεύμα στον πρόεδρο του Παναμά Χοσέ Ραούλ Μουλίνο, στο οποίο έδωσαν το παρών μέλη της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και παράγοντες της ναυτιλίας
Ο Κωνσταντίνος Τασούλας με τον πρόεδρο του Παναμά
Σακελλαρίδης για αποχωρήσεις από τη Νέα Αριστερά: Η διέξοδος προς τον Τσίπρα είναι σαν να πουλάμε καθρεφτάκια στους ιθαγενείς
Ο γραμματέας και προεδρεύων του κόμματος έκανε λόγο για αναμενόμενη κίνηση, συνδέοντας την ευθέως με την ίδρυση του κόμματος του πρώην πρωθυπουργού
Γαβριήλ Σακελλαρίδης 10
Κυριάκος Μητσοτάκης: Η Συνταγματική Αναθεώρηση ανοίγει τον δρόμο για τις μεταρρυθμίσεις της επόμενης δεκαετίας – Οι προτάσεις της ΝΔ
Αλλαγές στο άρθρο περί ευθύνης υπουργών, την επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, την αξιολόγηση στο Δημόσιο, τα μη κρατικά πανεπιστήμια και την επιστολική ψήφο, ενώ ο πρωθυπουργός καλεί τα κόμματα να καταθέσουν τις θέσεις τους
Κυριάκος Μητσοτάκης 18
Newsit logo
Newsit logo