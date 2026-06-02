Πολιτική

Συνταγματική Αναθεώρηση: Ξεκινούν στη Βουλή οι διαδικασίες για τη συγκρότηση της επιτροπής

Την ερχόμενη Πέμπτη (04.06.2026) η Διάσκεψη των Προέδρων δίνει το εναρκτήριο σήμα, καλώντας τα κόμματα να ορίσουν τους εκπροσώπους τους
Βουλή, Ολομέλεια
Στιγμιότυπο από συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής (Φωτογραφία αρχείου: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Την ερχόμενη Πέμπτη (04.06.2026) η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής θα εκκινήσει τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες για την Συνταγματική Αναθεώρηση.

Σε όλα τα κόμματα που εκπροσωπούνται στη Βουλή, θα αποσταλούν οι σχετικές επιστολές με τις οποίες θα καλούνται να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη διακομματική επιτροπή που θα αναλάβει την επεξεργασία των προτάσεων για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, ο αριθμός των οποίων θα είναι αναλογικά σύμφωνα με την κοινοβουλευτική τους δύναμη.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας των τριών ημερών για τον ορισμό των μελών της Επιτροπής, η Ολομέλεια της Βουλής θα συνεδριάσει για να εγκρίνει το χρονοδιάγραμμα και να καθορίσει τον χρόνο εργασιών της Επιτροπής, δίνοντας έτσι το πράσινο φως για την έναρξη της Συνταγματικής Αναθεώρησης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
129
106
72
67
64
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Ο Κωνσταντίνος Τασούλας υποδέχτηκε τον πρόεδρο του Παναμά – Μάριος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Μελισσανίδης και Νίκος Τσάκος στο γεύμα στο Προεδρικό
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρέθεσε γεύμα στον πρόεδρο του Παναμά Χοσέ Ραούλ Μουλίνο, στο οποίο έδωσαν το παρών μέλη της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και παράγοντες της ναυτιλίας
Ο Κωνσταντίνος Τασούλας με τον πρόεδρο του Παναμά
Σακελλαρίδης για αποχωρήσεις από τη Νέα Αριστερά: Η διέξοδος προς τον Τσίπρα είναι σαν να πουλάμε καθρεφτάκια στους ιθαγενείς
Ο γραμματέας και προεδρεύων του κόμματος έκανε λόγο για αναμενόμενη κίνηση, συνδέοντας την ευθέως με την ίδρυση του κόμματος του πρώην πρωθυπουργού
Γαβριήλ Σακελλαρίδης 10
Κυριάκος Μητσοτάκης: Η Συνταγματική Αναθεώρηση ανοίγει τον δρόμο για τις μεταρρυθμίσεις της επόμενης δεκαετίας – Οι προτάσεις της ΝΔ
Αλλαγές στο άρθρο περί ευθύνης υπουργών, την επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, την αξιολόγηση στο Δημόσιο, τα μη κρατικά πανεπιστήμια και την επιστολική ψήφο, ενώ ο πρωθυπουργός καλεί τα κόμματα να καταθέσουν τις θέσεις τους
Κυριάκος Μητσοτάκης 17
Newsit logo
Newsit logo