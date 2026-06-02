Ειρήνη Αγαπηδάκη: «Έχω δουλέψει καθαρίστρια σε συνεργεία καθαρισμού βράδυ, έκανα σεζόν στον τουρισμό»

Μία σπάνια και άκρως αποκαλυπτική συνέντευξη έδωσε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη και μίλησε όλες τις πτυχές της ζωής της και τις δυσκολίες που έχει βιώσει στο παρελθόν.

Η Ειρήνη Αγαπηδάκη μίλησε στο tlife.gr και την Τατιάνα Στεφανίδου και αναφέρθηκε στα δύσκολα παιδικά χρόνια, τις οικονομικές δυσκολίες που πέρασε η οικογένειά, ενώ ταυτόχρονα αποκάλυψε ότι έχει κάνει πολλές δουλειές στη ζωή της. Επίσης, μίλησε και για τη μάχη που έδωσε με τα κιλά της.

«Προσπαθώ πάντα να θυμάμαι όλη την εικόνα. Και να μην κρατάω μόνο τα καλά. Δηλαδή υπήρχανε παιδιά – μπορεί κι εμένα να μου έχει τύχει – να βάζεις εφημερίδες μέσα στα παπούτσια σου όταν βρέχει, γιατί δεν μπορούσες να πάρεις άλλα. Και υπήρχε η σύγκριση. Έχει χαθεί το μέτρο στα πάντα. Δυσκολεύομαι να συγκρίνω, το τότε με το τώρα, γιατί είναι άλλες οι κοινωνικές συνθήκες. Δηλαδή, ένα απλό παράδειγμα… Εμείς αγοράζαμε μόνο όσπρια, και ρύζι και δυο τρία πράγματα, από το μπακάλικο που υπήρχε στο χωριό. Η έννοια του σούπερ μάρκετ ήρθε πολύ αργότερα στη ζωή μας. Οπότε, μεγάλωσα φτιάχνοντας τον πελτέ της χρονιάς με τη γιαγιά. Ξέραμε ότι υπάρχει μία σειρά από δουλειές με βάση την εποχή. Τώρα μπορείς να βρεις κομμένο μαϊντανό», εξομολογήθηκε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας.

«Οι γονείς μου είχαν το ενοίκιο του σπιτιού κι άλλα τρία παιδιά πίσω, από τα οποία τα δύο ήταν μικρότερα και είχα κι αυτά ανάγκες. Ο αδελφός μου δούλευε. Οι άλλες δύο αδελφές μου ήταν μικρές. Ήταν πολύ δύσκολο», δήλωσε η Ειρήνη Αγαπηδάκη στην Τατιάνα Στεφανίδου για τις οικονομικές δυσκολίες που είχε η οικογένειά της.

Για τις δουλειές που έχει κάνει στη ζωή της, αποκάλυψε: «Ήμουν στο ζόρι, ό,τι δουλειά έβρισκα, έκανα… Έχω δουλέψει καθαρίστρια σε συνεργεία, καθαρισμού βράδυ, γιατί, μπορούσες έτσι το πρωί να πάω στη σχολή. Έκανα σεζόν στον τουρισμό. Και αυτό ήταν απ’ τις καλύτερες δουλειές, νομίζω, γιατί μπορεί να έλιωνες, και εγώ κι όλοι οι φοιτητές που δουλεύαμε καλοκαίρια, αλλά, είχες αρκετά χρήματα για να βγάλεις, αρκετούς μήνες τον χειμώνα. Έχω δουλέψει σε βιβλιοπωλείο, έβγαζα φωτοτυπίες τότε, υπήρχε και τέτοια δουλειά, τώρα τα ‘χουμε κόψει αυτά. Ήμουνα όρθια 8 ώρες. Θυμάμαι ακόμα, επειδή δεν μπορούσες να κουνηθείς, δεν προλάβαινες, πώς πονούσαν τα πόδια μου… Μπορεί να φαίνεται γελοίο, λες ρε παιδί μου πόσο δύσκολο να βγάλεις φωτοτυπίες;».

«Όλα αυτά για να έχω τη δυνατότητα να σπουδάζω παράλληλα, και, αυτό ήτανε από πολύ νωρίς. Τα καλοκαίρια κάναμε δουλειές όλα τα παιδιά, ήταν κάτι πολύ φυσιολογικό εκείνα τα χρόνια», πρόσθεσε.

Επίσης η Ειρήνη Αγαπηδάκη μίλησε και για το bullying που βίωσε λόγω των κιλών της, αποκαλύπτοντας ότι έφτασε να ζυγίζει 108 κιλά αλλά και για τη γνωριμία με τον σύζυγό της, με τον οποίο είναι μαζί εδώ και 22 χρόνια.